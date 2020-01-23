Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал терминал для выдачи пациентам результатов медицинских лабораторных исследований без обращения к врачу или в регистратуру. Оборудование позволит уменьшить нагрузку на персонал и сократить очереди в медицинских учреждениях.

Терминал, разработанный НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»), представляет собой автономное устройство, которое устанавливается в поликлиниках или больницах, интегрируется в локальную сеть и позволяет пациентам самостоятельно распечатывать результаты лабораторных исследований.

Интерфейс терминала интуитивно понятен пользователю: с помощью сенсорного экрана пациент вводит специальный индивидуальный идентификационный код и получает распечатку результатов медицинских исследований. Наличие встроенной камеры видеофиксации обеспечивает дополнительный контроль за действиями посетителей. Терминал оснащен источником электропитания, обеспечивающим автономную работу устройства в случае перебоев с подачей энергии.

«Новая аппаратура может применяться не только в медицинских учреждениях. Конфигурация терминала адаптируется под нужды конкретного предприятия или организации, где требуется перевести оформление и выдачу документов в режим самообслуживания. Например, устройство может использоваться в МФЦ и других государственных учреждениях. С помощью терминала пользователь всего за несколько секунд может самостоятельно сформировать и распечатать необходимые документы и справки», - сказал генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

В настоящее время терминал установлен и успешно функционирует в лечебно-диагностической клинике города Пензы.