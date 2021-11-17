Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения

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Ростех
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17.11.21 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
10.11.21 «Росэлектроника» расширяет линейку оборудования для ювелиров 1
29.09.21 «Росэлектроника» и «Якутские бриллианты» подписали соглашение о сотрудничестве 1
01.09.21 «Росэлектроника» открыла первый инженерный класс в Челябинске 1
25.08.21 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 1
25.08.21 «Росэлектроника» и Новикомбанк займутся разработкой перспективного аэродромного оборудования 1
06.08.21 Ростех оснастил аэропорт Ульяновска новым навигационным оборудованием 1
28.07.21 «Росэлектроника» внедряет «умное» освещение в Челябинской области 2
10.06.21 «Яндекс» радикально обновил свой поиск. Самые интересные изменения 1
27.05.21 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 2
20.04.21 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 2
08.04.21 «Росэлектроника» начала поставки перспективных комплексов радиомониторинга 4
12.02.21 «Росэлектроника» запускает центр испытаний оборудования в экстремальных условиях 1
05.02.21 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 2
15.12.20 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 4
04.12.20 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 2
27.11.20 «Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами 2
13.11.20 Ростех сертифицировал интеллектуальную систему охраны аэропортов 1
16.10.20 Телемедицинский сервис «Росэлектроники» внедрен в восьми регионах России 2
14.10.20 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 3
07.10.20 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 2
07.10.20 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 3
22.09.20 «Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков 4
18.09.20 «Росэлектроника» поставила новое радиолокационное оборудование в аэропорты Мурманска и Салехарда 1
07.09.20 Более 100 пациентов на Алтае с начала 2020 года получили медпомощь в формате телемедицины 2
27.08.20 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 1
25.08.20 Разработка «Росэлектроники» обеспечит выход в интернет из любой точки России 4
24.08.20 «Росэлектроника» и Челябинская область внедрят «умные» технологии в инфраструктуру региона 2
11.08.20 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 5
08.07.20 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 2
09.04.20 «Росэлектроника» разработала телемедицинский сервис для удаленного приема пациентов 2
26.03.20 «Росэлектроника» разрабатывает систему дистанционного контроля артериального давления 2
12.03.20 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 4
13.02.20 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1
03.02.20 «Росэлектроника» выводит на рынок систему корпоративных коммуникаций с функцией распознавания лиц 2
03.02.20 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
23.01.20 Оборудование «Росэлектроники» уменьшит очереди в поликлиниках 2
17.12.19 «Яндекс» крупно обновил поиск: Теперь он мгновенный, точный и ему помогают люди 1
17.12.19 «Яндекс» представил масштабное поисковое обновление 1
28.11.19 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1

Публикаций - 131, упоминаний - 208

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2270 90
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 68
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 19
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 34 10
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 40 9
Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 15 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7644 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 308 7
Ростех - Автоматика Концерн 408 7
Yandex - Яндекс 4486 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 6
IBM 8306 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8412 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6141 6
SAP SE 4254 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7407 5
Микрон - Micron 557 5
Microsoft Corporation 20497 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 223 5
Cisco Systems 4585 4
Google LLC 9129 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 4
АФК Система ПАО 1585 4
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 70 3
ИКС холдинг - Форпост 36 3
Dell EMC 4406 3
NVision Group - Энвижн Груп 616 3
Киевстар 434 3
Netrika - Нетрика 88 3
VK - Mail.ru Group 2786 3
Amazon Inc - Amazon.com 2480 3
Abbyy 1034 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 77 3
Укртелеком 222 3
Docsvision - ДоксВижн 939 2
Т-Платформы 329 2
ГЛОНАСС АО 84 2
Ланит ГК 1482 2
Alibaba Group 312 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 155 21
Газпром ПАО 712 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 85 3
Почта России ПАО 1753 3
РЖД - Российские железные дороги 1282 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 55 3
Сухой - Авиационный холдинг 87 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 2
АвтоВАЗ 153 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 57 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 95 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 225 2
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 2
Airbus Defence and Space - EADS 64 2
eBay Inc 1540 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 680 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4741 2
Schlumberger - Шлюмберже 58 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 11 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 29 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Ростех - Новикомбанк 30 1
Силовые машины 49 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Arianespace 38 1
Веста 18 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 1
Proton Therapy Development s.r.o. 1 1
Lockheed Martin 208 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 4 1
Экспофорум - Expoforum - Конгрессно-выставочный центр 7 1
System Capital Management (SCM) 23 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
Россети ПАО 172 1
Открытие ФК 564 1
Евросеть 1317 1
РВК - Российская венчурная компания 500 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 102 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1045 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7219 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 844 5
Президент Российской Федерации 1603 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 5
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 87 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2286 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1829 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 733 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 2
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1788 2
Правительство РФ 2490 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1993 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 841 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1908 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 541 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 1
ГКНБ КР - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики - Государственный комитет национальной безопасности Киргизской Республики 19 1
МКС - Международная космическая станция 407 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 33 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 1
СБУ - Служба безопасности Украины 64 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 9 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
Рособоронэкспорт 48 1
Районный суд Бишкек 5 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 1
ГБУЗ ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ - Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных Департамента здравоохранения Москвы 1 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Правительство и губернатор Ярославской области 27 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 23 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 793 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1800 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 1
Руссофт - Russoft 331 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 56 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 123 8
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 287 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 608 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1208 3
Big Data - Большие данные 1207 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4080 3
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 61 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1961 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 275 3
Умные платформы 542 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11940 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 104 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 971 2
Субтехнологии 8 2
3G - Стандарт мобильной связи 4975 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2458 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2862 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 337 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 161 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 87 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 141 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 459 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3309 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1193 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 56 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 187 1
Data Lake - Озеро данных 88 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 50 1
Электроника 82 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 123 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 710 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 662 1
КДК-М ЭМС - контрольно-диагностический комплекс для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости 1 1
СВЧ-радиоэлектроники 4 1
Google Android 11122 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1477 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 513 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 69 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 86 2
Национальные Технологии - СХД Купол 34 2
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 19 2
Ростех - Росэлектроника - РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 2
Космодром Байконур 347 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Baidu 221 2
БАРС.Alpha BI 34 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Microsoft Office 2855 2
Yandex Object Storage 4 2
Microsoft Power BI 117 2
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 2
NetApp ONTAP 34 2
Linux OS 7052 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 103 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор Черемуха 2 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Omnicomm Online 56 1
Adobe Acrobat Reader 256 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Ковчег - система резервного копирования 29 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 12 1
Sinclair ZX Spectrum 19 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - генеративная нейросеть 3 1
МТС SIM-карты 35 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
Microsoft Kinect 46 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
ГАЗ ГАЗон Next 2 1
Yandex YATI - Yet Another Transformer With Improvements 4 1
Якунин Александр 48 13
Евтушенко Олег 125 12
Михеев Вячеслав 11 11
Чемезов Сергей 126 8
Кулиш Александр 12 7
Калмыков Сергей 9 7
Нестеров Александр 24 6
Путин Владимир 2163 5
Ананьев Алексей 101 5
Сахненко Сергей 71 5
Слесарев Андрей 3 3
Ахметов Ринат 52 3
Никифоров Николай 1130 2
Мантуров Денис 57 2
Дюков Андрей 14 2
Автомонов Александр 9 2
Новак Александр 19 2
Тарасов Андрей 11 2
Фомичев Олег 110 2
Грибов Владимир 27 2
Стыскин Андрей 9 2
Миронов Дмитрий 15 2
Рейман Леонид 978 2
Комогорцев Андрей 3 2
Корнеев Сергей 81 2
Скоков Сергей 26 2
Фомина Алена 5 2
Борисов Юрий 95 2
Прянишников Николай 282 2
Рогозин Дмитрий 79 2
Брыкин Арсений 37 2
Ананьев Дмитрий 58 2
Щеголев Игорь 677 1
Буяджи Павел 17 1
Евраев Михаил 227 1
Андреев Сергей 56 1
Шувалов Игорь 65 1
Иванов Сергей 241 1
Матвеева Татьяна 83 1
Бойко Елена 154 1
Россия - Российская федерация - РФ 77153 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25345 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11145 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28614 6
Украина 5182 5
Европа 6574 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1046 4
Земля - планета Солнечной системы 2581 4
Россия - ЮФО - Севастополь 444 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 659 3
Россия - СФО - Новосибирская область 1023 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10695 3
Франция - Французская Республика 4095 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1380 3
Россия - УФО - Челябинская область 822 3
Россия - СФО - Красноярский край 867 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 493 3
Россия - СФО - Республика Алтай 850 3
Россия - СФО - Новосибирск 2803 2
Грузия 982 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 2
Беларусь - Белоруссия 2958 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 2
Испания - Королевство 2244 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 828 2
Швеция - Королевство 1536 2
Финляндия - Финляндская Республика 1403 2
Нидерланды 1727 2
Россия - СФО - Томская область 527 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 592 2
Россия - СФО - Иркутская область 699 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 370 2
Россия - Крайний Север 126 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 370 2
Россия - СФО - Республика Тыва 163 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 321 2
Украина - Киев 864 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 128 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 226 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 262 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 516 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 531 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1131 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3984 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 126 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 79 2
Антитеррор 65 1
Антиимпортозамещение 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 1
Русский язык 1422 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 77 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 110 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 53 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 287 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2585 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 733 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 1
Радио Свобода - радиостанция 34 1
Российская газета 135 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 7
Juniper Research 416 1
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