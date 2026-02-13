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Ростех Росэлектроника Вега Концерн радиостроения

Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения

Концерн «Вега» был основан в 1944 году как конструкторское бюро самолетных РЛС (ЦКБ-17). Предприятие специализируется на разработке и производстве наземных, бортовых и космических радиолокационных комплексов, и их составных частей, средств авиационной и космической разведки, авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения, доплеровских измерителей скорости и угла сноса летательных аппаратов, систем мониторинга окружающей среды, а также систем и комплексов информационного обеспечения специального и гражданского назначения.

СОБЫТИЯ

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13.02.2026 Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки 1
20.06.2024 В России разработана система противодействия БПЛА, позволяющая обнаруживать не только дрон, но и его оператора 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
25.08.2021 «Росэлектроника» представила малогабаритный измеритель скорости для самолетов и дронов 1
08.04.2021 «Росэлектроника» начала поставки перспективных комплексов радиомониторинга 1
05.02.2021 «Росэлектроника» проектирует систему охраны аэропорта Ульяновска 1
15.12.2020 «Росэлектроника» представила комплексную систему антибактериальной защиты учебных заведений 1
14.10.2020 «Росэлектроника» оснастит челябинские школы «умным» светом 2
07.10.2020 Предприятия Ростеха заняли лидирующие позиции в рейтинге организаций радиоэлектронной промышленности России 1
07.10.2020 «Росэлектроника» передаст «коронавирусным» больницам Тульской области цифровые оптимизаторы энергопотребления 1
25.08.2020 Разработка «Росэлектроники» обеспечит выход в интернет из любой точки России 1
11.08.2020 «Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города» 4
07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким 1
08.07.2020 «Вега» поставила в Волгоградскую область мобильный пункт управления при ЧС 1
12.03.2020 «Вега» представила беспилотник для мониторинга ЛЭП 1
03.02.2020 «Росэлектроника» представила решения для цифровой трансформации электросетей 1
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
28.03.2019 Ростех передал ВКС шестой самолет-локатор А-50У 1
17.12.2018 Школьники предложили лечить опухоли с помощью хирургической станции «Ростеха» 1
23.11.2018 В России создан «уникальный мобильный суперкомпьютер». Что в нем особенного? 1
24.05.2018 Ростех и Россети займутся развитием цифровых сетей в Ярославской области 1
28.03.2018 Предприятие Ростеха объявило о скором начале производства тренажеров для реабилитации после инсультов 1
11.01.2018 «Росэлектроника» разработала навигационную станцию для высокоточной хирургии 1
26.12.2017 ВЭБ и «Росэлектроника» будут совместно разрабатывать проекты в сфере высоких технологий 1
13.11.2017 Аэростатный комплекс «Росэлектроники» прошел госиспытания 1
04.10.2017 «Росэлектроника» представит новую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД 2
23.06.2014 «Дочка» «Ростеха» готовится производить в России «электронику нового поколения» 1
29.10.2012 Концерн «Вега» построил единый реестр результатов интеллектуальной деятельности на базе Docsvision 1
04.03.2010 В МФТИ создано студенческое конструкторское бюро по направлению «Информационные системы спутниковой связи и навигации» 1
20.05.2009 В России создан монстр радиостроения 2
19.05.2009 Правительство распорядилось увеличить уставный капитал Концерна радиостроения «Вега» 3
26.12.2008 ИТ-компании не попали в «лист спасения» правительства 1
24.10.2006 Концерн радиостроения "Вега" проводит ИТ-конкурс 2

Публикаций - 37, упоминаний - 46

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 25
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 4
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 21 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Кулон НИИ ГУП - Кулон Научно-исследовательский институт - СКБ-885 - Кулон МКБ 9 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Ростех - Росэлектроника - Системы управления АО 15 2
Ростех - Росэлектроника - РЗП - Рыбинский завод приборостроения 10 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 2
Nvidia Corp 4002 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 2
Ростех - Росэлектроника - ДКБА - Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики 7 2
Ростелеком 10948 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
МегаФон 10742 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 2
ГЛОНАСС АО 278 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
ИКС - Форпост 78 1
Tencent 190 1
Salesforce - Tableau Software 123 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
КАО АО - Аэрокосмическое оборудование Корпорация 5 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Интеграл Опытный завод НПП 1 1
Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 3 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 1
Луч КБ - Государственное Киевское конструкторское бюро 1 1
ТОПАЗ СКБ - Специальное конструкторское бюро 1 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 26 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
ОЭЗ Томск - Особая экономическая зона 12 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
Субтехнологии 21 2
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 72 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 71 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
FreePik 1841 2
Linux OS 11533 2
БАРС.Alpha BI 47 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 1
Baidu 302 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Nvidia Jetson 47 1
Apple Локатор 87 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Microsoft Kinect 201 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Yandex Object Storage 18 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 36 1
А-50У - самолет-локатор 2 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-214 10 1
NetApp ONTAP 69 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Microsoft Windows 16882 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
Михеев Вячеслав 12 5
Калмыков Сергей 24 4
Евтушенко Олег 145 3
Чемезов Сергей 147 2
Новак Александр 36 2
Кулиш Александр 15 2
Фомина Алена 9 2
Брыкин Арсений 57 2
Сахненко Сергей 91 1
Касперский Евгений 337 1
Борисов Юрий 122 1
Макаров Валентин 251 1
Шувалов Игорь 86 1
Мантуров Денис 126 1
Миронов Дмитрий 16 1
Нестеров Александр 52 1
Масленников Евгений 10 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попова Софья 2 1
Комогорцев Андрей 7 1
Рыбникова Елизавета 1 1
Котельников Геннадий 1 1
Боярков Федор 26 1
Ким Олег 19 1
Исаев Олег 2 1
Якунин Александр 50 1
Андреев Сергей 67 1
Фетисов Игорь 16 1
Хозин Леонид 11 1
Анисимов Андрей 12 1
Рыжий Павел 1 1
Филатов Антон 2 1
Воротынцев Илья 2 1
Куликов Владимир 2 1
Цветкова Ирина 1 1
Минкин Виктор 1 1
Ковальчук Егор 3 1
Клабуков Илья 1 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Болгария - Республика 799 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Кипр - Республика 636 1
Таиланд - Королевство 926 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Сербия - Республика 375 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
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Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
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