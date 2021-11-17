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Ростех
Росэлектроника
Вега
Концерн радиостроения
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Якунин Александр 48 13
|Евтушенко Олег 125 12
|Михеев Вячеслав 11 11
|Чемезов Сергей 126 8
|Кулиш Александр 12 7
|Калмыков Сергей 9 7
|Нестеров Александр 24 6
|Путин Владимир 2163 5
|Ананьев Алексей 101 5
|Сахненко Сергей 71 5
|Слесарев Андрей 3 3
|Ахметов Ринат 52 3
|Никифоров Николай 1130 2
|Мантуров Денис 57 2
|Дюков Андрей 14 2
|Автомонов Александр 9 2
|Новак Александр 19 2
|Тарасов Андрей 11 2
|Фомичев Олег 110 2
|Грибов Владимир 27 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Миронов Дмитрий 15 2
|Рейман Леонид 978 2
|Комогорцев Андрей 3 2
|Корнеев Сергей 81 2
|Скоков Сергей 26 2
|Фомина Алена 5 2
|Борисов Юрий 95 2
|Прянишников Николай 282 2
|Рогозин Дмитрий 79 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Ананьев Дмитрий 58 2
|Щеголев Игорь 677 1
|Буяджи Павел 17 1
|Евраев Михаил 227 1
|Андреев Сергей 56 1
|Шувалов Игорь 65 1
|Иванов Сергей 241 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Бойко Елена 154 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 7
|Juniper Research 416 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 109 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 602 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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