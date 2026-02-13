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Ростех Росэлектроника Вега Концерн радиостроения
- Ростех - Росэлектроника
- Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега
- Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт
Концерн «Вега» был основан в 1944 году как конструкторское бюро самолетных РЛС (ЦКБ-17). Предприятие специализируется на разработке и производстве наземных, бортовых и космических радиолокационных комплексов, и их составных частей, средств авиационной и космической разведки, авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения, доплеровских измерителей скорости и угла сноса летательных аппаратов, систем мониторинга окружающей среды, а также систем и комплексов информационного обеспечения специального и гражданского назначения.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Михеев Вячеслав 12 5
|Калмыков Сергей 24 4
|Евтушенко Олег 145 3
|Чемезов Сергей 147 2
|Новак Александр 36 2
|Кулиш Александр 15 2
|Фомина Алена 9 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Сахненко Сергей 91 1
|Касперский Евгений 337 1
|Борисов Юрий 122 1
|Макаров Валентин 251 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Мантуров Денис 126 1
|Миронов Дмитрий 16 1
|Нестеров Александр 52 1
|Масленников Евгений 10 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Попова Софья 2 1
|Комогорцев Андрей 7 1
|Рыбникова Елизавета 1 1
|Котельников Геннадий 1 1
|Боярков Федор 26 1
|Ким Олег 19 1
|Исаев Олег 2 1
|Якунин Александр 50 1
|Андреев Сергей 67 1
|Фетисов Игорь 16 1
|Хозин Леонид 11 1
|Анисимов Андрей 12 1
|Рыжий Павел 1 1
|Филатов Антон 2 1
|Воротынцев Илья 2 1
|Куликов Владимир 2 1
|Цветкова Ирина 1 1
|Минкин Виктор 1 1
|Ковальчук Егор 3 1
|Клабуков Илья 1 1
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
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