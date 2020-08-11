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«Росэлектроника» открыла демоцентр smart-технологий для «Умного города»

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию «Ростех») открыл в Челябинске демоцентр smart-технологий, которые могут использоваться для создания «умных» городов. Экспозиция включает в себя решения предприятий радиоэлектронного комплекса «Ростеха» для цифровизации сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, городского транспорта и муниципального управления.

Демоцентр «Умный город» создан в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Жилье и городская среда».

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, министр промышленности региона Павел Рыжий, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов и генеральный директор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

Среди демонстрируемых решений – система охраны промышленных объектов с элементами искусственного интеллекта «Купол», разработанная ЧРЗ «Полет» и санкт-петербургским филиалом Концерна «Вега». Ее особенность – мультиспектральные оптические сенсоры, которые в 15 раз эффективнее традиционных камер видеонаблюдения.

В составе экспозиции также представлен комплекс решений по цифровизации дома и дворовой территории. В него входят «умное» парковочное место с оповещением, если его занимает чужой автомобиль, а также «умный» домофон, с помощью которого можно отправить вызов на мобильный телефон абонента, связаться с экстренными службами и заблокировать доступ разносчикам нежелательной рекламы.

Для городского управления в демоцентре показана разработка ЧРЗ «Полет» – интеллектуальный центр. Он обеспечивает синхронизацию работы городских служб и управляющих компаний, позволяя создать единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета.

«Сегодня 95% рынка smart-решений приходится на Москву и Санкт-Петербург, остальные регионы с осторожностью относятся к внедрению новых технологий. Задача нашего проекта – наглядно продемонстрировать, как правильное применение «умных» систем и их интеграция в существующую городскую среду повышают эффективность работы муниципальных служб и снижают затраты», - отметил генеральный директор Концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

Интерактивная выставка разместилась на территории челябинского радиозавода «Полет».



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