Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени деле выполняют задачи сотрудники, сколько времени и ресурсов на них тратится и как заранее определить, какую экономию или доходность принесут инновации. Все больше компаний в мире применяют для этого интеллектуальный анализ бизнес-процессов (Process Intelligence). В России такие решения начинают использовать крупные игроки рынка в банках, промышленности, металлургии и других отраслях. 21.12

Sitronics Group разработала интеллектуальный шинопровод для модульных ЦОДов ешение для организации распределения электропитания внутри ЦОД. Его применение повышает энергоэффективность, надежность и управляемость инфраструктуры в модульных дата-центрах, утверждают в компании. Интеллектуальный шинопровод обеспечивает автоматический мониторинг параметров за счет встроенных датчиков для контроля тока, напряжения, температуры в дата-центре. Кроме того, в числе преимущес

Андрей Купчин, «Интеллектуальный энергомониторинг»: Я строю бизнес, который помогает экономить каждый киловатт , прошел через непростые переговоры, убедил их в потенциале региона и получил эксклюзивное право на распространение технологии. Так начался путь «Интеллектуального энергомониторинга». Андрей Купчин, «Интеллектуальный энергомониторинг»: Я увидел, как много ресурсов теряется на производстве просто потому, что никто не отслеживает, где и как тратится энергия CNews: Сколько предприятий вы подкл

SL Soft (ГК Softline) интегрировала интеллектуальный поиск в платформу Robin в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Интеллектуальный поиск – дополнительный инструмент платформы, который интегрируется во внутренние порталы компании (в том числе в виде виджета), системы или мессенджеры, предоставляя сотрудника

IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса. Сервис мгновенно переводит речь участников видеоконференций в субтитры, правильно понимает профессиональные и отраслевые термины и сохраняет смыс

IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса ерах бизнеса все чаще прибегают предприятия из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет перевод с английского на русский язык и наоборот. Онлайн-переводч

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ ровал занимавший в то время пост замминистра финансов Алексей Кудрин (впоследствии он стал министром финансов и вице-премьером и занимал эти посты до 2011 г.). Позднее Кудрин охарактеризовал ЦСР как «интеллектуальный штаб для подготовки и предложений президенту и правительству». Первой задачей для ЦСР было написание «Стратегии-2010» - стратегического документа о развитии российской экономик

Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине» В сентябре 2024 г. сотрудники Genotek станут преподавателями и руководителями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek. Экспертиза Genotek в анализе BigData и биоинформатической обработке данн

Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа ровой помощник позволяет клиенту сразу записаться на консультацию к профильному специалисту, минуя прием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собранные данные напрямую профильному врачу. В ряде случаев использование интеллектуального помощника позв

Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37% 23 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались как первичные продажи, так и переход текущих клиентов на интеллектуальный вариант поставки. Всплеск интереса к интеллектуальной системе со стороны клиентов отметили на фоне государственных мер поддержки отечественных разработок в области искусственно

Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением, состоящий из цифровых светофорных панелей, дорожного контроллера и системы «Цифровой двойник светофора». Решение обеспечивает подключени

«Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Система воспринимает передаваемые ей ре

«Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Интеллектуальная машина, или система, в

Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» 11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Как добиться увеличения конверсии и снижения выручки под риском» 11 ноября 2020 г. в 10.00 AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

Huawei и Intel выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6 88H V6 следующего поколения размещены четыре процессора Intel Xeon 3-го поколения с возможностью масштабирования, а также 48 модулей оперативной памяти DDR4 и 11 слотов PCIe для локального хранилища. Интеллектуальный сервер оснащен новейшими ИИ-модулями для обучения моделей и получения логических выводов, которые позволяют высвободить до 560 терафлопс вычислительной мощности на один узел. П

Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома» В рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет с 21 по 23 августа для участников ИТ-хаба Южного федерального округа, командам предстоит разработать интеллектуальный сервис рекомендаций цифрового контента для персональной траектории обучения и развития сотрудников «Росатома». На выполнение задания отведено 48 часов. Кейс «Персональная траек

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обес

Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ кстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро производится и подходит для применения в условиях чрезвычайных ситуаций. Проектирование заняло менее восьми дней. Некомм

Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС «Интеллектуальный резерв» и «Ред Софт» в целях развития сотрудничества провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно облачного сервиса VALO Cloud (производства Интеллектуаль

Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет» «Инфосистемы Джет» стала генеральным партнером курса по машинному обучению Data Mining in Action, который пройдет с 9 февраля по 27 апреля в Москве. Эксперты Центра маш

«Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных»), разработанная на базе платформы IB

SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта, обещая оставить в прошлом очереди к стойкам регистрации. Как рассказ

Toshiba представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль Компания Toshiba Electronics Europe представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль (HV-IPD), который призван сократить количество компонентов приводов бесколлекторных электродвигателей постоянного тока (БДПТ). Как рассказали CNews в Toshiba, TP

«Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM «Тринити» представила программный комплекс прогнозной аналитики «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных») для оперативного поиска, анализа и классификации неструктурированной текстовой информации. Как рассказали CNews в компании, решение про

Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города елающая жизнь горожан более комфортной и одновременно сокращающая количество дорожных пробок, образованных автолюбителями, блуждающими в поисках парковочного места. Это яркий пример того, как простой анализ данных может повлиять на жизнь целого города и каждого его жителя в отдельности. CNews: Среди компаний, входящих в Hitachi Group, только Hitachi Data Systems занимается разработкой таких

Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture едственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Analytics и Hadoop в единое решение Teradata UDA Appliance, компания оптимизировала поиск и анализ данных. «С момента запуска Teradata UDA прошло более трех лет, и мы отмечаем быстрое распространение этого подхода, — заявил Оливер Рацесбергер, президент Teradata Labs. — Благодаря наши

Павел Новак - Основой всех принимаемых решений становится анализ данных ндивидуальное предложение для каждого клиента. В зависимости от его истории покупок и взаимодействия с нами через все каналы (поведение на сайте/звонки в колл-центр и т.д.), мы, используя инструменты data-mining, можем предсказать его дальнейшее поведение и на основе данного прогноза – сделать предложение максимально релевантным. Это предложение является уникальным и действует только на кон

Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf этого года. «Данное сотрудничество позволит предоставить пользователям Flipbox от Polymedia видеосвязь более современного уровня. А интеграция Flipbox и TrueConf Online в сфере образования превращает интеллектуальный дисплей в мощный инструмент для дистанционного образования, популярность которого ежегодно возрастает», - говорит директор по развитию компании TrueConf Дмитрий Одинцов. По сло

Интеллектуальный банкомат Fujitsu получил пропуск на европейский рынок язных и разорванных; отслеживание — отслеживание информации о клиентах при идентификации фальшивых банковских билетов. В целом произведенное в Испании решение Fujitsu ATM серии 100 представляет собой интеллектуальный банкомат, который обеспечивает: разнообразные модели приема банкнот и выдачи принятых банкнот (заказчики могут выбрать наиболее подходящую модель приема и последующей выдачи ба

Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ т помочь обнаруживать всплески поведения, ассоциируемого с ВИЧ, и своевременно предотвращать эпидемии. К такому выводу пришли авторы исследования Калифорнийского университета (UCLA). Они считают, что анализ данных социальных сетей, обновляемых в реальном времени (например, Twitter), поможет отслеживать рискованное сексуальное поведение, распространение тяжелых наркотиков и другие, связанные

HeadHunter оптимизировал работу с клиентами с помощью технологий Data Mining в Microsoft SQL Server на с помощью системы поддержки продаж, разработанной специалистами spellabs it.company на базе Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition и встроенных в него инструментов предикативной аналитики Analysis Services Data Mining и Integration Services. «Нам требовалась мощная аналитическая поддержка для принятия решений — от организации “холодных” звонков до развития отношений с уже сущест

Data Mining: поиск закономерностей ь. Также при анализе могут выявиться совершенно другие закономерности, а не те, на которые заказчик рассчитывал изначально", – отметил Максим Гончаров. Использование по-умному Основными потребителями Data Mining в России, по словам экспертов, по-прежнему остаются банки, ритейл и телекоммуникационные компании. Андрей Свирщевский, руководитель направлений аналитики и гарантирования доходов ко

«Интеллектуальный перекресток» Optima избавит города от «пробок» Группа Optima сообщила о выводе на рынок новой разработки «Интеллектуальный перекресток» — автоматизированного комплекса управления светофорными объектами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли — перегру

Новая версия Oracle Communications Data Model упрощает анализ данных для телекома азы данных. Решение поддерживает комплексный анализ тенденций (trending) и глубинный анализ данных (data mining) и предоставляет широкий спектр информационных панелей. Все эти возможности предн

Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных» Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise и Oracle Data Mining. Продукт Oracle Advanced Analytics реализует концепцию аналитики, встроенной в базу данных, перемещая алгоритмы к данным, хранящимся в Oracle Database 11g и Oracle Exadata. Это отли

В России появился интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1 Компания «Цифровые Системы», входящая в Группу Компаний «DiGiS», являясь эксклюзивным российским дистрибьютором продукции Ellion Digital Inc., вывела на рынок интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1. Это гибрид мультиформатного Full HD-медиаплеера и мультимедийного неттопа на основе ОС Android 2.2. Устройство поддерживает все современные форматы,

NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC жбы и конечные пользователи смогут получать удобный доступ к данным интеллектуального счетчика и считывать их в режиме реального времени с помощью смартфона, говорится в сообщении NXP Semiconductors. Интеллектуальный счетчик с технологией NFC — это результат совместных усилий компаний NXP и Landis+Gyr. Модель для демонстраций объединяет модульный электросчетчик Landis+Gyr E350 и ИС NXP PN51

Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер силение передачи голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.