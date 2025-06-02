Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Data Mining Data Analysis Интеллектуальный анализ данных Глубинный анализ данных Глубинная аналитика Глубокий анализ данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени

деле выполняют задачи сотрудники, сколько времени и ресурсов на них тратится и как заранее определить, какую экономию или доходность принесут инновации. Все больше компаний в мире применяют для этого интеллектуальный анализ бизнес-процессов (Process Intelligence). В России такие решения начинают использовать крупные игроки рынка в банках, промышленности, металлургии и других отраслях. 21.12
02.06.2025 Sitronics Group разработала интеллектуальный шинопровод для модульных ЦОДов

ешение для организации распределения электропитания внутри ЦОД. Его применение повышает энергоэффективность, надежность и управляемость инфраструктуры в модульных дата-центрах, утверждают в компании. Интеллектуальный шинопровод обеспечивает автоматический мониторинг параметров за счет встроенных датчиков для контроля тока, напряжения, температуры в дата-центре. Кроме того, в числе преимущес
13.05.2025 Андрей Купчин, «Интеллектуальный энергомониторинг»: Я строю бизнес, который помогает экономить каждый киловатт

, прошел через непростые переговоры, убедил их в потенциале региона и получил эксклюзивное право на распространение технологии. Так начался путь «Интеллектуального энергомониторинга». Андрей Купчин, «Интеллектуальный энергомониторинг»: Я увидел, как много ресурсов теряется на производстве просто потому, что никто не отслеживает, где и как тратится энергия CNews: Сколько предприятий вы подкл
20.02.2025 SL Soft (ГК Softline) интегрировала интеллектуальный поиск в платформу Robin

в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline. Интеллектуальный поиск – дополнительный инструмент платформы, который интегрируется во внутренние порталы компании (в том числе в виде виджета), системы или мессенджеры, предоставляя сотрудника
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса. Сервис мгновенно переводит речь участников видеоконференций в субтитры, правильно понимает профессиональные и отраслевые термины и сохраняет смыс
24.12.2024 IVA Technologies создала интеллектуальный онлайн-переводчик для бизнеса

ерах бизнеса все чаще прибегают предприятия из таких сфер как: электронная коммерция, туризм, здравоохранение и образование. Онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки Новый интеллектуальный онлайн-переводчик IVA Technologies запускается нажатием одной кнопки после старта видеоконференции и выполняет перевод с английского на русский язык и наоборот. Онлайн-переводч
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ

ровал занимавший в то время пост замминистра финансов Алексей Кудрин (впоследствии он стал министром финансов и вице-премьером и занимал эти посты до 2011 г.). Позднее Кудрин охарактеризовал ЦСР как «интеллектуальный штаб для подготовки и предложений президенту и правительству». Первой задачей для ЦСР было написание «Стратегии-2010» - стратегического документа о развитии российской экономик
27.08.2024 Медико-генетический центр Genotek стал партнером магистерской программы ВШЭ «Анализ данных в биологии и медицине»

В сентябре 2024 г. сотрудники Genotek станут преподавателями и руководителями курсовых работ и магистерских диссертаций на программе «Анализ данных в биологии и медицине» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители Genotek. Экспертиза Genotek в анализе BigData и биоинформатической обработке данн
25.09.2023 Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа

ровой помощник позволяет клиенту сразу записаться на консультацию к профильному специалисту, минуя прием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собранные данные напрямую профильному врачу. В ряде случаев использование интеллектуального помощника позв
27.07.2023 Спрос на интеллектуальный вариант поставки системы Directum RX вырос на 37%

23 г. компания Directum зафиксировала рост продаж Directum RX Intelligence на 37% относительно предыдущего полугодия. При подсчете учитывались как первичные продажи, так и переход текущих клиентов на интеллектуальный вариант поставки. Всплеск интереса к интеллектуальной системе со стороны клиентов отметили на фоне государственных мер поддержки отечественных разработок в области искусственно
16.09.2022 Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением

Sitronics Group разработала интеллектуальный комплекс управления дорожным движением, состоящий из цифровых светофорных панелей, дорожного контроллера и системы «Цифровой двойник светофора». Решение обеспечивает подключени
19.02.2021 «Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ

хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Система воспринимает передаваемые ей ре
17.02.2021 «Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ

хнологий текстовой аналитики (NLP – natural language processing), интеллектуального анализа данных (data mining) и машинного обучения (machine learning). Интеллектуальная машина, или система, в
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

11 ноября 2020 г. AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра» проведут вебинар «Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Как добиться увеличения конверсии и снижения выручки под риском» 11 ноября 2020 г. в 10.00 AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»

24.09.2020 Huawei и Intel выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6

88H V6 следующего поколения размещены четыре процессора Intel Xeon 3-го поколения с возможностью масштабирования, а также 48 модулей оперативной памяти DDR4 и 11 слотов PCIe для локального хранилища. Интеллектуальный сервер оснащен новейшими ИИ-модулями для обучения моделей и получения логических выводов, которые позволяют высвободить до 560 терафлопс вычислительной мощности на один узел. П
20.08.2020 Участники «Цифрового прорыва» создадут интеллектуальный сервис для цифрового обучения сотрудников «Росатома»

В рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который пройдет с 21 по 23 августа для участников ИТ-хаба Южного федерального округа, командам предстоит разработать интеллектуальный сервис рекомендаций цифрового контента для персональной траектории обучения и развития сотрудников «Росатома». На выполнение задания отведено 48 часов. Кейс «Персональная траек
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО

«Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость новых версий своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы программного обес
21.04.2020 Inali и Dassault Systèmes разработали интеллектуальный аппарат ИВЛ

кстренных запросов в условиях пандемии COVID-19, лаборатория Dassault Systèmes 3DExperience Lab оказала поддержку индийскому стартапу Inali и помогла в сжатые сроки разработать безопасный и доступный интеллектуальный аппарат искусственной вентиляции легких. Аппарат быстро производится и подходит для применения в условиях чрезвычайных ситуаций. Проектирование заняло менее восьми дней. Некомм
05.03.2019 Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС

«Интеллектуальный резерв» и «Ред Софт» в целях развития сотрудничества провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно облачного сервиса VALO Cloud (производства Интеллектуаль
18.02.2019 Курс Data Mining in Action пройдет при поддержке «Инфосистемы Джет»

«Инфосистемы Джет» стала генеральным партнером курса по машинному обучению Data Mining in Action, который пройдет с 9 февраля по 27 апреля в Москве. Эксперты Центра маш
08.06.2017 «Тринити» внедрила в ВИНИТИ РАН решение на базе IBM Watson Explorer

России и Европе сделки по внедрению решения на базе IBM Watson Explorer. Технология «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных»), разработанная на базе платформы IB
22.05.2017 SITA представила интеллектуальный киоск самообслуживания для аэропортов

Компания SITA Lab, исследующая будущее технологий для отрасли воздушных перевозок, представила KATE — интеллектуальный киоск самообслуживания, который способен самостоятельно перемещаться в наиболее загруженные зоны аэропорта, обещая оставить в прошлом очереди к стойкам регистрации. Как рассказ
15.03.2017 Toshiba представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль

Компания Toshiba Electronics Europe представила новый высоковольтный интеллектуальный силовой модуль (HV-IPD), который призван сократить количество компонентов приводов бесколлекторных электродвигателей постоянного тока (БДПТ). Как рассказали CNews в Toshiba, TP
05.12.2016 «Тринити» представила решение «Trinity Smart Data Analysis» на базе ПО IBM

«Тринити» представила программный комплекс прогнозной аналитики «Trinity Smart Data Analysis» («Тринити Интеллектуальный анализ данных») для оперативного поиска, анализа и классификации неструктурированной текстовой информации. Как рассказали CNews в компании, решение про
02.03.2016 Hitachi: Как анализ данных может влиять на жизнь целого города

елающая жизнь горожан более комфортной и одновременно сокращающая количество дорожных пробок, образованных автолюбителями, блуждающими в поисках парковочного места. Это яркий пример того, как простой анализ данных может повлиять на жизнь целого города и каждого его жителя в отдельности. CNews: Среди компаний, входящих в Hitachi Group, только Hitachi Data Systems занимается разработкой таких
23.10.2015 Teradata упростила анализ данных с помощью Unified Data Architecture

едственно в Apache Hadoop или Teradata Database. В то же время, объединив Teradata Database, Teradata Aster Analytics и Hadoop в единое решение Teradata UDA Appliance, компания оптимизировала поиск и анализ данных. «С момента запуска Teradata UDA прошло более трех лет, и мы отмечаем быстрое распространение этого подхода, — заявил Оливер Рацесбергер, президент Teradata Labs. — Благодаря наши
24.04.2015 Павел Новак - Основой всех принимаемых решений становится анализ данных

ндивидуальное предложение для каждого клиента. В зависимости от его истории покупок и взаимодействия с нами через все каналы (поведение на сайте/звонки в колл-центр и т.д.), мы, используя инструменты data-mining, можем предсказать его дальнейшее поведение и на основе данного прогноза – сделать предложение максимально релевантным. Это предложение является уникальным и действует только на кон
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf

этого года. «Данное сотрудничество позволит предоставить пользователям Flipbox от Polymedia видеосвязь более современного уровня. А интеграция Flipbox и TrueConf Online в сфере образования превращает интеллектуальный дисплей в мощный инструмент для дистанционного образования, популярность которого ежегодно возрастает», - говорит директор по развитию компании TrueConf Дмитрий Одинцов. По сло
17.07.2014 Интеллектуальный банкомат Fujitsu получил пропуск на европейский рынок

язных и разорванных; отслеживание — отслеживание информации о клиентах при идентификации фальшивых банковских билетов. В целом произведенное в Испании решение Fujitsu ATM серии 100 представляет собой интеллектуальный банкомат, который обеспечивает: разнообразные модели приема банкнот и выдачи принятых банкнот (заказчики могут выбрать наиболее подходящую модель приема и последующей выдачи ба
07.03.2014 Анализ данных соцсетей позволит предотвращать вспышки эпидемий ВИЧ

т помочь обнаруживать всплески поведения, ассоциируемого с ВИЧ, и своевременно предотвращать эпидемии. К такому выводу пришли авторы исследования Калифорнийского университета (UCLA). Они считают, что анализ данных социальных сетей, обновляемых в реальном времени (например, Twitter), поможет отслеживать рискованное сексуальное поведение, распространение тяжелых наркотиков и другие, связанные
10.02.2014 HeadHunter оптимизировал работу с клиентами с помощью технологий Data Mining в Microsoft SQL Server

на с помощью системы поддержки продаж, разработанной специалистами spellabs it.company на базе Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition и встроенных в него инструментов предикативной аналитики Analysis Services Data Mining и Integration Services. «Нам требовалась мощная аналитическая поддержка для принятия решений — от организации “холодных” звонков до развития отношений с уже сущест
25.06.2013 Data Mining: поиск закономерностей

ь. Также при анализе могут выявиться совершенно другие закономерности, а не те, на которые заказчик рассчитывал изначально", – отметил Максим Гончаров. Использование по-умному Основными потребителями Data Mining в России, по словам экспертов, по-прежнему остаются банки, ритейл и телекоммуникационные компании. Андрей Свирщевский, руководитель направлений аналитики и гарантирования доходов ко
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» Optima избавит города от «пробок»

Группа Optima сообщила о выводе на рынок новой разработки «Интеллектуальный перекресток» — автоматизированного комплекса управления светофорными объектами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли — перегру
09.10.2012 «Интеллектуальный перекресток» группы Optima избавит города от «пробок»

Группа Optima сообщила о выводе на рынок новой разработки «Интеллектуальный перекресток» – автоматизированного комплекса управления светофорными объектами на городских перекрестках, который решает одну из ключевых проблем транспортной отрасли – перегру
22.02.2012 Новая версия Oracle Communications Data Model упрощает анализ данных для телекома

азы данных. Решение поддерживает комплексный анализ тенденций (trending) и глубинный анализ данных (data mining) и предоставляет широкий спектр информационных панелей. Все эти возможности предн
15.02.2012 Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных»

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Advanced Analytics, новой опции для СУБД Oracle Database 11g, которая объединяет среду статистических исследований Oracle R Enterprise и Oracle Data Mining. Продукт Oracle Advanced Analytics реализует концепцию аналитики, встроенной в базу данных, перемещая алгоритмы к данным, хранящимся в Oracle Database 11g и Oracle Exadata. Это отли
26.10.2011 В России появился интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1

Компания «Цифровые Системы», входящая в Группу Компаний «DiGiS», являясь эксклюзивным российским дистрибьютором продукции Ellion Digital Inc., вывела на рынок интеллектуальный медиацентр Ellion TVRoi T1. Это гибрид мультиформатного Full HD-медиаплеера и мультимедийного неттопа на основе ОС Android 2.2. Устройство поддерживает все современные форматы,
07.10.2011 NXP и Landis+Gyr продемонстрировали интеллектуальный счетчик с технологией NFC

жбы и конечные пользователи смогут получать удобный доступ к данным интеллектуального счетчика и считывать их в режиме реального времени с помощью смартфона, говорится в сообщении NXP Semiconductors. Интеллектуальный счетчик с технологией NFC — это результат совместных усилий компаний NXP и Landis+Gyr. Модель для демонстраций объединяет модульный электросчетчик Landis+Gyr E350 и ИС NXP PN51
15.03.2011 Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер

силение передачи голоса и данных, улучшенная чувствительность встроенной антенны и мощность ее сигнала, опционная внешняя антенна и усовершенствованное управление устройством. Netgear выпустила новый интеллектуальный репитер NETGEAR на основе технологического партнерства с компанией Nextivity выпустила в 2010 году первое поколение интеллектуальных повторителей MSRB2100.
22.07.2010 Разработана новая методика многомерного Data Mining

систем агрегации данных, банковских систем, и т.д. Согласно предварительной информации, новый метод Data Mining отличается от так называемого "многомерного масштабирования" (MDS, MuiltiDimensio

Публикаций - 2430, упоминаний - 2512

Data Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25236 159
SAP SE 5426 122
Oracle Corporation 6867 112
8983 112
IBM - International Business Machines Corp 9551 102
Ростелеком 10306 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 80
Yandex - Яндекс 8434 80
Google LLC 12255 62
SAS Institute 1032 62
Intel Corporation 12541 62
Huawei 4221 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 54
Softline - Софтлайн 3261 50
Apple Inc 12628 48
МегаФон 9892 46
Telegram Group 2571 41
Meta Platforms - Facebook 4531 40
Nvidia Corp 3731 38
Cisco Systems 5222 38
Samsung Electronics 10625 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 35
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 33
Крок - Croc 1814 32
Teradata - Терадата 219 32
Amazon Inc - Amazon.com 3132 32
HP Inc. 5761 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 31
Dell EMC 5092 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 29
VK - Mail.ru Group 3532 26
Корус Консалтинг ГК 1334 26
Sony 6634 25
Ростех - Автоматика Концерн 1744 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 23
Directum - Директум 1164 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 61
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 37
РЖД - Российские железные дороги 2001 35
Почта России ПАО 2245 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 27
Альфа-Банк 1868 24
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 24
Газпром нефть 670 23
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 21
Лента - Сеть розничной торговли 2267 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 19
ГПБ - Газпромбанк 1174 18
Россети Ленэнерго 1699 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 16
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 15
Газпром ПАО 1416 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 13
Русагро Группа Компаний 339 13
Microsoft - LinkedIn 684 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 12
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 11
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 11
Ингосстрах СПАО 451 11
Ак Барс Банк 274 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 10
TÜV Rheinland Group 163 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 10
Мосэнерго ПАО 129 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 118
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 56
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 56
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 54
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 49
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 46
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 39
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 38
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 36
Федеральное казначейство России 1879 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 33
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 32
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 31
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 26
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 21
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 17
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 15
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 14
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 13
Судебная власть - Judicial power 2412 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 4
Единая Россия - Политическая партия 316 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 3
OWASP - Open Web Application Security Project 118 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
Демократическая политическая партия США 119 2
Apache Software Foundation - ASF 221 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 21 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 954
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 796
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 621
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 599
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 421
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 391
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 374
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 357
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 344
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 342
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 337
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 311
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 298
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 295
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 268
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 254
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 247
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 239
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 216
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 214
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 203
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 200
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 192
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 189
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 188
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 186
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 185
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 174
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 168
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 168
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 162
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 161
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 158
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 152
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 146
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 144
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 143
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 135
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 133
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 132
Microsoft Office 3952 81
Microsoft Windows 16327 74
Google Android 14679 69
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 62
Linux OS 10896 60
Apple iOS 8242 54
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 50
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 47
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 46
Apache Hadoop 447 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 44
Microsoft Windows 2000 8662 42
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 40
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 38
Oracle Java - язык программирования 3328 37
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 34
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1324 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 32
Apple iPhone 6 4862 32
Microsoft Azure 1460 30
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 30
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 28
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 27
Apple iPad 3936 26
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 25
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 23
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 23
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 22
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 20
МТС Exolve 121 20
Google YouTube - Видеохостинг 2885 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 18
OpenAI - ChatGPT 521 18
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 18
JavaScript - JS - язык программирования 1329 17
Путин Владимир 3349 20
Шадаев Максут 1146 20
Казарин Станислав 175 18
Паршин Максим 321 17
Лысенко Эдуард 312 16
Кирьянова Александра 155 16
Албычев Александр 168 14
Симаков Олег 113 14
Рудзевич Мария 36 13
Катамадзе Анна 118 13
Кудрин Алексей 124 13
Терещенко Денис 92 13
Хайруллин Айрат 108 13
Петров Михаил 138 13
Ципорин Павел 102 13
Сирота Юрий 67 12
Аршавский Анджей 31 12
Кирюшин Сергей 90 12
Малков Павел 51 12
Петрушин Андрей 110 12
Меджитов Тимур 85 12
Власов Сергей 98 12
Малахов Александр 20 12
Панов Евгений 16 12
Разумовский Дмитрий 124 11
Егоров Максим 33 11
Песчанских Георгий 38 11
Осипов Владимир 21 11
Швиндт Антоний 13 11
Геллер Анатолий 12 11
Копырин Федор 11 11
Кулешов Василий 11 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Чаркин Евгений 314 11
Семенов Алексей 85 11
Натрусов Артем 312 10
Собянин Сергей 473 10
Бикташев Ильдар 10 10
Карапузов Алексей 20 10
Скрыпник Назарий 15 10
Россия - РФ - Российская федерация 156831 1292
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 260
Европа 24634 159
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 112
Земля - планета Солнечной системы 10658 88
Германия - Федеративная Республика 12936 75
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 70
Казахстан - Республика 5792 63
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 55
Япония 13547 55
Беларусь - Белоруссия 6023 54
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 51
Франция - Французская Республика 7975 50
Индия - Bharat 5697 42
Украина 7793 41
Солнечная система - Solar system 2545 40
Азия - Азиатский регион 5748 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 34
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 29
Россия - УФО - Тюменская область 1255 29
Канада 4985 28
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 28
Южная Корея - Республика 6858 27
Россия - СФО - Новосибирск 4650 27
Бразилия - Федеративная Республика 2450 27
Африка - Африканский регион 3570 25
Испания - Королевство 3760 24
Узбекистан - Республика 1869 24
Италия - Итальянская Республика 4429 23
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 23
США - Калифорния 4775 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 22
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 19
Европа Восточная 3121 19
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 527
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 519
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 420
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 298
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 281
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 257
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 179
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 165
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 164
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 163
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 163
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 130
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 127
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 126
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 126
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 106
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 104
Энергетика - Energy - Energetically 5524 99
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 99
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 95
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 93
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 91
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 91
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 88
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 81
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 79
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 78
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 77
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 75
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 73
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 73
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 73
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 69
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 69
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 67
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 67
Английский язык 6876 66
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 66
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 64
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 64
CNews RND - R&D.CNews 2274 29
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 19
CNews - ZOOM.CNews 1854 13
TAdviser - Центр выбора технологий 425 12
New Scientist 1448 11
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 8
AP - Associated Press 2006 8
Phys.org 972 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
Variety 24 5
Forbes - Форбс 910 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 4
The Register - The Register Hardware 1696 4
Bloomberg 1417 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 4
InformationWeek 241 4
Nature 821 4
Space Daily 528 4
Silicon 490 3
TerraDaily 141 3
Future - Space.com 199 3
Physical Review Letters 153 3
Wikipedia - Википедия 585 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
РИА Новости 984 3
Ведомости 1233 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 3
FT - Financial Times 1259 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 2
NYT - The New York Times 1086 2
WikiLeaks 120 2
Wired - Издание 270 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
The Information 70 2
Мобильные системы 117 2
IDG - International Data Group 116 2
ScienceDaily 400 2
Gartner - Гартнер 3608 110
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 106
IDC - International Data Corporation 4943 67
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 50
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 37
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 22
Forrester Research 828 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 10
CNews Инновация года - награда 133 6
Frost & Sullivan 203 5
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 5
Informa - Ovum - Omdia 138 5
Markets&Markets Research 113 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 4
Aberdeen Group 48 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Moody's Investors Service 136 3
Fortune Global 100 142 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 3
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 3
Juniper Research 551 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Research and Markets 26 2
Fortune Global 500 287 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
NPD Group 140 2
ACG Research 8 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Tractica 7 2
Forbes Insights 18 2
Consumer Reports 39 2
Allied Market Research 22 2
Tolly Group 14 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 2
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 2
Cyber Dialogue 10 2
Microsoft Research 140 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 49
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 35
РАН - Российская академия наук 2014 33
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 17
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 15
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 12
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 10
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 9
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 8
ТГУ - Томский государственный университет 209 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 8
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 7
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 6
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 6
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 4
VK Skillbox - Скилбокс 128 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 60 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 28
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 27
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 23
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 22
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 15
День молодёжи - 27 июня 998 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 11
CNews AWARDS - награда 549 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 11
CNews FORUM Кейсы 280 9
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 6
CeBIT 612 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 4
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 4
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Связь-Экспокомм 113 3
Microsoft Imagine Cup 60 3
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Microsoft Ignite 44 2
Docflow 147 2
NeurIPS 11 2
Единый день голосования 138 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще