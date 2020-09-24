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Huawei и Intel выпускают интеллектуальный сервер нового поколения FusionServer Pro V6

Техника
, Текст: Эльяс Касми

На мероприятии, посвященном сотрудничеству по созданию новых ценностей Huawei Connect 2020 был официально представлен сервер FusionServer Pro 2488H V6 от Huawei — новейший продукт из семейства FusionServer Pro.

Интеллектуальные серверы FusionServer Pro от Huawei основаны на архитектуре x86, что позволяет получить доступ к широким возможностям общих и гетерогенных вычислений. В корпусе форм-фактора 2U сервера FusionServer Pro 2488H V6 следующего поколения размещены четыре процессора Intel Xeon 3-го поколения с возможностью масштабирования, а также 48 модулей оперативной памяти DDR4 и 11 слотов PCIe для локального хранилища. Интеллектуальный сервер оснащен новейшими ИИ-модулями для обучения моделей и получения логических выводов, которые позволяют высвободить до 560 терафлопс вычислительной мощности на один узел.

Представители компании Intel, одного из важнейших глобальных партнеров Huawei, присутствовали на мероприятии, посвященном запуску сервера FusionServer Pro 2488H V6, где презентовали новейшие продукты Intel для центров обработки данных. Один из таких продуктов — процессор Intel Xeon 3-го поколения с изменяемой вычислительной мощностью. Он обеспечивает ускорение на основе искусственного интеллекта и выводит производительность встроенного ИИ-модуля на новый уровень благодаря системе повышения мощности на базе глубокого обучения Intel (Intel DL Boost) с поддержкой формата bfloat 16. Этот продукт нового поколения обеспечивает повышение производительности логического вывода в 1,9 раза по сравнению со своим предшественником. Intel предлагает технологию памяти в формате постоянной памяти (PMem) Intel Optane серии 200 для поддержки анализа больших данных в реальном времени.



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