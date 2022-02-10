Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 97026
ИКТ 8454
Организации 6455
Ведомства 1328
Ассоциации 687
Технологии 2985
Системы 18324
Персоны 34723
География 1571
Статьи 1258
Пресса 898
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1603
Мероприятия 826

Intel Optane Memory Intel Optane DC DIMM Intel Optane DC Persistent Memory Module Intel PMEM Intel Optane SSD энергонезависимая память



10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC
03.04.2019 Fujitsu представила новые серверы на базе архитектуры x86
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах
21.04.2017 Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии
04.06.2003 C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче

Публикаций - 107, упоминаний - 139

Intel Optane Memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11262 87
Nvidia Corp 3118 28
HP Inc. 5313 13
Lenovo Group 2077 12
AMD - Advanced Micro Devices 3661 11
Microsoft Corporation 22497 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 9
Dell EMC 4736 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 8
Fujitsu 1898 8
VMware 2025 7
Apple Inc 10683 7
Bang&Olufsen 129 7
Oracle Corporation 6035 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 5
Micron Technology - Crucial - Ballistix 293 4
Dell Technologies - Dell Computer 984 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor 269 4
SAP SE 4595 4
Samsung Electronics 9333 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 60 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 3
РТИ Микрон - Micron 851 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 3
Cisco Systems 4720 3
Toshiba Corporation 2830 2
GitHub 487 2
NetApp - Network Appliance 613 2
Cloudera 54 2
Huawei 3222 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 136 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 95 2
ESG - Enterprise Strategy Group 145 2
Red Hat 1183 2
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 2
Western Digital Corporation - WDC 486 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Меркури - Mercury 215 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Росводоканал 69 1
Резонанс НПП 94 1
Самолёт ГК 216 1
Россети Ленэнерго 786 1
Почта России ПАО 1853 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
eBay Inc 1576 1
Точка 1820 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 1
Транснефть 232 1
Роснефть НК - нефтяная компания 434 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Tesla Motors 285 1
Газпром ПАО 1008 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
TCG - Trusted Computing Group 19 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 73
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 47
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 35
DDR - Double data rate 2422 33
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 384 31
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 28
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 25
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 25
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 19
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 405 19
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 16
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 16
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 16
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 15
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 14
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 546 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 13
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 179 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 9
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 9
Intel Core - Семейство процессоров 1519 32
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 29
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 28
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 28
Microsoft Windows 10 11713 22
Microsoft Windows Hello 189 16
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 13
Nvidia GeForce GTX 458 12
Intel SSD 31 11
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 10
Intel x86 - архитектура процессора 1391 10
РСК Торнадо - RSC Tornado 64 10
Intel Deep Learning Boost - Intel DL Boost - Технология глубокого обучения 20 9
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 133 9
Intel Core i - Cерия процессоров 418 9
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 42 9
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 79 8
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 90 8
Microsoft Skype 1940 7
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 44 7
Intel Core vPro - Серия процессоров 113 6
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 6
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 156 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 6
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 6
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 147 6
HP Sure View 29 6
Intel Solutions for Lustre 27 6
HP EliteBook - серия ноутбуков 64 5
Intel Select Solutions 6 5
HP Audio Boost 17 5
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 5
HP Sure Start 25 5
Nvidia Quadro P GPU 21 5
Apple iPhone 6 2649 5
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 38 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 4
Исанин Антон 9365 9
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 4
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 3
Королюк Алексей 86 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 37 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 52 2
Тарелкин Евгений 3 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
Шмыков Николай 8 2
McAffer Jeff - Макаффер Джефф 1 1
Карачаров Олег 6 1
Grider Gary - Грайдер Гэри 1 1
Samadder Debasmita - Самаддер Дебасмита 1 1
Lafoucriere Jacques-Charles - Лафукриер Жак-Шарль 1 1
Chen Jason - Чен Джейсон 13 1
Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 1
Kljajic Milan - Кляджич Милан 1 1
Rivera Sandra - Ривера Сандра 3 1
Yu Eric - Ю Эрик 3 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Shailesh Manjrekar - Шайлеш Манжрекар 1 1
Шмелев Алексей 20 1
Сысоев Александр 23 1
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 1
Brkic Ogi - Бркич Оги 6 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 5 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 7 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
Лукашин Алексей 1 1
Гацко Геннадий 15 1
Путин Владимир 2542 1
Катаев Александр 39 1
Черных Дмитрий 16 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Красилов Николай 18 1
Басалыга Валерий 4 1
Паршин Дмитрий 7 1
Andringa Natasja - Андринга Натасья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Европа 12319 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Ближний Восток 2549 3
Южная Корея - Республика 4394 2
Япония 10069 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
США - Калифорния 3381 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Португалия - Порту 268 1
Америка Южная 680 1
США - Колорадо 368 1
Малайзия 744 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 1
Китай - Тайвань 2115 1
Китай - Ляонин - Далянь 12 1
США - Колорадо - Денвер 118 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 1
Европа Восточная 2927 1
Америка Латинская 1413 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 1
Индия - Республика 4263 1
США - Юта 183 1
США - Техас - Даллас 169 1
США - Калифорния - Санта-Клара 175 1
Китай - Пекин - Beijing 870 1
Германия - Берлин 635 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 3
Ergonomics - Эргономика 840 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 53 2
Финансовые показатели 786 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 1
Наука - Национальный проект 3 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 30 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 4
91Mobiles 590 4
Tom’s Hardware 127 3
AnandTech 68 2
The Verge - Издание 482 1
Forbes - Форбс 591 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
WCCFTech - Издание 34 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Fanless Tech 2 1
CNX Software 5 1
CRN 43 1
Blocks & Files 4 1
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
500 Startups 4742 6
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 6
IDC - International Data Corporation 4671 5
Forrester Research 810 2
Gartner - Гартнер 3301 1
Markets&Markets Research 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
TrendForce 53 1
Grand View Research 15 1
Reports and Data 3 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 6
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 5
РАН - Российская академия наук 1397 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
GeekBrains 49 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 23 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 1
Lenovo Accelerate 2 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 4 1
iF Design Awards 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября