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СОБЫТИЯ
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|11.11.2022
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Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей
Внезапный Optane Intel начала поставку новых твердотельных (SSD) накопителей Optane линейки DC P
|10.02.2022
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Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения
инус руководитель Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам.
|25.06.2021
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РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI
» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, реше
|07.04.2021
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Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200
Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel. Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и
|18.01.2021
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Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane
ntel и Micron, и последняя выбрала для собственных накопителей на ее основе название QuantX. Модуль Intel Optane M10 Intel и Micron Technology приступили к работе над 3D XPoint в 2012 г. Из раз
|19.08.2020
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SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU
Регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU открыл клиентам SSD-накопители Intel Optane для серверов. Это одни из самых быстрых дисков на рынке, которые подойдут для вы
|24.04.2019
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Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel
на рынок масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения и энергонезависимых модулей памяти Intel Optane DC. Среди обновлений — Lenovo Thinksystem SR950, восьмипроцессорный сервер, подд
|16.04.2019
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РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC
о» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane DC, мировая премьера которых состоялась 2 апреля. Новые решения РСК обеспечивают
|03.04.2019
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Intel выпустила процессоры с 56 ядрами
я дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных реше
|02.04.2019
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NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC
pp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позвол
|27.11.2018
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РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»
лаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). На стенде РСК ф
|27.06.2018
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РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах
C-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P4800X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). Сочетание In
|21.04.2017
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Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint
работка продукта велась в сотрудничестве с компанией Micron Technology. Накопитель получил название Optane SSD DC P4800X. Его емкость составляет 375 ГБ, он использует шину PCIe и стандарт NVMe,
|31.03.2017
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Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии
I BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти
|04.06.2003
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C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче
Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane
Intel Optane Memory и организации, системы, технологии, персоны:
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