инус руководитель Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам.

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel. Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и