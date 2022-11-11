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Intel Optane Memory Intel Optane DC DIMM Intel Optane DC Persistent Memory Module Intel PMEM Intel Optane SSD энергонезависимая память

СОБЫТИЯ

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11.11.2022 Intel внезапно выпустила новые сверхживучие SSD несмотря на ликвидацию убыточного подразделения накопителей

Внезапный Optane Intel начала поставку новых твердотельных (SSD) накопителей Optane линейки DC P
10.02.2022 Из Intel внезапно уволился глава самого таинственного поздразделения

инус руководитель Глава подразделения Intel по производству накопителей на базе сверхбыстрой памяти Optane Альпер Илкбахар (Alper Ilkbahar) в ближайшее время уйдет в отставку по личным мотивам.
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, реше
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200

Группа компаний РСК представила свое решение «РСК Торнадо» на основе новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, о всемирном выпуске которых сегодня объявила корпорация Intel. Новое поколение решения «РСК Торнадо» предназначено для выполнения широкого спектра ресурсоемких научных и
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane

ntel и Micron, и последняя выбрала для собственных накопителей на ее основе название QuantX. Модуль Intel Optane M10 Intel и Micron Technology приступили к работе над 3D XPoint в 2012 г. Из раз
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU

Регистратор доменов и хостинг-провайдер REG.RU открыл клиентам SSD-накопители Intel Optane для серверов. Это одни из самых быстрых дисков на рынке, которые подойдут для вы
24.04.2019 Lenovo представила обновленное портфолио решений для ЦОД с поддержкой новых процессоров Intel

на рынок масштабируемых процессоров Intel Xeon второго поколения и энергонезависимых модулей памяти Intel Optane DC. Среди обновлений — Lenovo Thinksystem SR950, восьмипроцессорный сервер, подд
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC

о» на базе 2 поколения процессоров семейства Intel Xeon Scalable и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane DC, мировая премьера которых состоялась 2 апреля. Новые решения РСК обеспечивают
03.04.2019 Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

я дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных реше
02.04.2019 NetApp представила NetApp MAX Data с поддержкой Intel Optane DC

pp анонсировала NetApp Memory Accelerated Data (MAX Data) 1.3 с поддержкой энергонезависимой памяти Intel Optane DC. Комбинация MAX Data и энергонезависимой памяти Intel Optane DC позвол
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде»

лаждением в режиме «горячая вода» на базе архитектуры «РСК Торнадо» и новейших твердотельных дисков Intel Optane SSD DC P4801X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). На стенде РСК ф
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах

C-решение на базе архитектуры «РСК Торнадо» и твердотельных дисков Intel SSD DC P4511 (NVMe, M.2) и Intel Optane SSD DC P4800X M.2 Series с Intel Memory Drive Technology (IMDT). Сочетание In
21.04.2017 Intel начала продажи «невероятно быстрой» памяти 3D XPoint

работка продукта велась в сотрудничестве с компанией Micron Technology. Накопитель получил название Optane SSD DC P4800X. Его емкость составляет 375 ГБ, он использует шину PCIe и стандарт NVMe,
31.03.2017 Asus добавила поддержку технологии Intel Optane своим материнским платам 200 серии

I BIOS для материнских плат на основе чипсетов Intel 200 серии будет поддерживать технологию памяти Intel Optane.Технология памяти Intel Optane — это новый класс энергонезависимой памяти
04.06.2003 C Optane for J2EE оптимизировать J2EE-приложения легче

Компания Mercury Interactive объявила о выходе пакета Optane for J2EE – линейки решений, предназначенных для оптимизации J2EE-приложений. Optane

Публикаций - 154, упоминаний - 314

Intel Optane Memory и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 118
Nvidia Corp 4002 30
HP Inc. 5883 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 17
Microsoft Corporation 25775 15
Lenovo Group 2447 15
Dell EMC 5180 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Fujitsu 2105 12
Broadcom - VMware 2610 11
Apple Inc 13156 11
Oracle Corporation 7074 10
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 7
Bang&Olufsen - B&O 148 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
MediaTek - Ralink 595 6
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 6
Google LLC 12690 6
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 5
Samsung Electronics 11065 5
SAP SE 5601 5
Cisco Systems 5372 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4677 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
SAS Institute 1082 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Toshiba Corporation 2980 4
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 4
ESG - Enterprise Strategy Group 264 4
Canyon Technology Group 53 4
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 12 3
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 3
Western Digital Corporation - WDC 589 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк - АкбаБанк 13 1
Резонанс НПП 407 1
Escada 5 1
Dell Financial Services 5 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Tesla Motors 461 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Газпром нефть 725 1
Транснефть 335 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
EPIC Telecom Invest 212 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
РНФ - Российский научный фонд 201 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
TCG - Trusted Computing Group 31 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 107
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 80
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 76
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 54
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