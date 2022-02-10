Индексная книга CNews*
Intel Optane Memory Intel Optane DC DIMM Intel Optane DC Persistent Memory Module Intel PMEM Intel Optane SSD энергонезависимая память
Публикаций - 107, упоминаний - 139
Intel Optane Memory упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 4
|91Mobiles 590 4
|Tom’s Hardware 127 3
|AnandTech 68 2
|The Verge - Издание 482 1
|Forbes - Форбс 591 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|WCCFTech - Издание 34 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|Fanless Tech 2 1
|CNX Software 5 1
|CRN 43 1
|Blocks & Files 4 1
|Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.