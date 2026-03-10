Разделы

Оганов Артем


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Защита турбин от экстремального перегрева: суперкомпьютеры помогли создать керамику, выдерживающую 2000 градусов 1
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 2
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 2
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников 1
22.10.2012 Россияне обошли HP и Dell на тендере в США 1
02.07.2012 Теоретически предсказан: удалось получить сверхтвердый М-углерод 1
23.12.2005 Новый метод моделирования кристаллов: выигрыш в скорости 1
23.12.2005 Новый метод моделирования кристаллов: выигрыш в скорости 1

Сколтех - Лаборатория высокопроизводительных вычислений и больших данных 3 2
Lenovo Group 2378 2
Intel Corporation 12605 2
Lenovo Professional Services 5 2
Dell EMC 5112 1
Dell Technologies - Dell Computer 2164 1
HP Inc. 5782 1
Т-Платформы - T-Platforms 401 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 23 1
Lenovo ISG - Lenovo Infrastructure Solutions Group 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Газпром нефть 682 1
РНФ - Российский научный фонд 162 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3295 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1754 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1578 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 178 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21895 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 809 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9935 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 326 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 724 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1625 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4279 2
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 271 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4575 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 965 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7498 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3594 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6049 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 1
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 595 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1762 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10302 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4083 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3545 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 413 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Intel Speed Select Technology - Intel Performance Profile - Intel Turbo Frequency - Intel Performance Acceleration Technology, PAT - Intel Integrated Performance Primitives, IPP - Intel Collaborative Processor Performance Control, CPPC - Intel GPT 30 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 2
Apache Hadoop 449 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 61 1
Glass Colin - Гласс Колин 2 2
Анисимов Владимир 9 1
Панарин Олег 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10716 4
Россия - РФ - Российская федерация 159339 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2167 2
Швейцария - Цюрих 278 2
США - Нью-Йорк штат 247 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4353 1
США - Нью-Йорк 3158 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 996 1
Украина - Киев 1142 1
Армения - Ереван 214 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32182 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5309 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1660 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2614 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2194 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 1
Энергетика - Energy - Energetically 5560 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4424 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1728 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1011 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 295 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 1
Металлургия - Редкоземельные металлы 15 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6434 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4786 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 1
Phys.org 972 2
Science Advances 33 1
Markets&Markets Research 113 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 408 3
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 171 2
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
Jilin University - Цзилиньский университет 6 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 69 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 985 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 252 1
