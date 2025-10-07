Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184089
ИКТ 14313
Организации 11112
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3513
Системы 26296
Персоны 79106
География 2965
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

МГУ НИВЦ Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова


УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах» 1
26.11.2024 «Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова 3
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 1
19.12.2021 Для чего сейчас используют суперкомпьютеры 1
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
30.09.2019 Началась кампания за освобождение арестованного основателя «Т-платформ» 1
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 2
15.03.2018 Для исследования Большого взрыва в России построили петафлопсный суперкомпьютер редкой архитектуры 2
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 2
11.04.2017 «Время первых» — первый фильм, посчитанный на суперкомпьютере «Ломоносов» 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
20.06.2016 Первый в мире суперкомпьютер производительностью более 100 петафлопс не использует процессоров из США 1
29.04.2015 Когнитивное электронное правительство России 1
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 1
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 2
23.12.2011 Суперкомпьютеру «Ломоносов» готовят «соседа» мощностью 10 Пфлопс 3
28.11.2011 Российские суперкомпьютеры провалились в рейтинге энергоэффективности 1
21.10.2011 МГУ вновь модернизирует суперкомпьютеры на 400 млн рублей 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
20.09.2011 IBM и HP захватили суперкомпьютерный рынок в России 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 1
18.04.2011 В МГУ установили четвертый суперкомпьютер 1
18.04.2011 HP создала суперкомпьютер «ГрафИТ!» в МГУ им. Ломоносова 1
06.04.2011 Суперкомпьютерная платформа России утверждена Путиным. Подробности 1
29.03.2011 Самый мощный суперкомпьютер России не включили в Топ-50 СНГ 1
09.03.2011 Запущен самый мощный суперкомпьютер России 1
01.03.2011 Говорят: Суперкомпьютер «Ломоносов» в МГУ не работает 1
28.02.2011 МГУ обвинили в «рейдерском захвате» суперкомпьютерной платформы 1
01.02.2011 У «Росатома» разыгрался суперкомпьютерный аппетит 1
27.01.2011 Суперкомпьютеры: Россиянин вошел в десятку самых влиятельных специалистов мира 1
01.11.2010 МГУ заказал «дешевый» суперкомпьютер почти на петафлопс 2
21.09.2010 Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж 3
23.08.2010 Новые терафлопсы МГУ: по-быстрому и дороже чем раньше 2
28.07.2010 Суперкомпьютер «Ломоносов» успешно выдержал испытание жарой 1
02.07.2010 В России запущен первый в мире бесшумный суперкомпьютер 1
18.03.2010 Подведены итоги первого конкурса работ на соискание премии РАН и НАН Беларуси 1
02.12.2009 В региональном отделении Huawei по странам СНГ новое назначение 1
22.09.2009 Обновлен Топ-50 суперкомпьютеров СНГ 1

Публикаций - 69, упоминаний - 90

МГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Платформы - T-Platforms 399 39
Intel Corporation 12472 26
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 24
IBM - International Business Machines Corp 9531 23
HP Inc. 5742 14
HP - Hewlett-Packard 3641 8
AMD - Advanced Micro Devices 4429 7
Nvidia Corp 3684 5
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 667 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 3
Fujitsu 2062 3
Крок - Croc 1812 3
РСК ГК - СКИФ 24 3
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
Ростех - Автоматика Концерн 1727 2
Yandex - Яндекс 8199 2
Microsoft Corporation 25134 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13851 2
Nvidia - Mellanox Technologies 92 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 200 2
CAS SCCAS - Supercomputing in China - Суперкомпьютерный центр Китайской академии наук - Национальный научный центр проблем проектирования и производства параллельных вычислительных систем Китая 4 2
NetApp - Network Appliance 645 1
Broadcom - VMware 2467 1
SAP SE 5408 1
Dell EMC 5074 1
Cisco Systems 5202 1
Huawei 4161 1
Lenovo Group 2338 1
Meta Platforms - Facebook 4508 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 497 1
Dell Technologies - Dell Computer 2156 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1686 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2344 1
HPE SGI - Silicon Graphics 388 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 369 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 442 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 427 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4400 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7959 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 986 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Microsoft - LinkedIn 675 1
Tesla Motors 420 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Газпром нефть 660 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 446 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 201 1
CGF - студия визуальных эффект 8 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
БПК ЦОП - Бизнес против коррупции ЦОП - Центр общественных процедур 5 1
101Hotels.com 456 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2115 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 216 5
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 82 2
Союзное государство России и Белоруссии 54 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1602 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5129 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1057 1
РНФ - Российский научный фонд 128 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1840 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4732 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 725 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 819 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5710 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 195 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометцентр России - Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации 30 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1695 53
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 560 38
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21607 33
LINPACK - HPLinpack - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 150 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31500 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 16
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 245 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14502 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16579 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26789 10
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2770 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4066 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9982 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16866 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9724 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4007 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16913 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22611 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1200 5
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 119 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7265 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2166 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13293 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9986 4
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 974 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9190 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11783 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3452 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25644 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8270 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5381 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 935 3
Blade-server - Блейд-сервер 230 3
DDR - Double data rate 2861 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4772 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2281 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1377 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 777 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 165 22
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 16
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 15
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1386 14
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 8
Intel x86 - архитектура процессора 1966 6
Linux OS 10704 5
Nvidia Tesla GPU 185 5
Intel Xeon E 194 4
Sunway TaihuLight 18 4
IBM Roadrunner 29 4
Т-Платформы - T-Blade 30 4
Myricom - Myrinet 13 4
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Аврора 19 4
HPE ProLiant 399 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 219 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 50 2
Intel Itanium 641 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 2
Nvidia Volta GV 31 2
Intel Xeon Phi 38 2
Jureca - Суперкомпьютер 7 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Cyberia 14 2
Sugon - Nebulae - Sugon Advanced Computing System 7 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1650 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 342 1
Microsoft Windows 16177 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 923 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1006 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 144 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
Apache Hadoop 444 1
Воеводин Владимир 19 17
Абрамов Сергей 75 15
Садовничий Виктор 62 7
Опанасенко Всеволод 136 6
Митрофанов Андрей 9 3
Шабанов Борис 8 3
Тихонравов Александр 4 3
Шмелев Алексей 24 2
Чуракова Елена 11 2
Кожевников Виктор 6 2
Якобовский Михаил 4 2
Клепач Андрей 5 2
Соколинский Леонид 5 2
Волгин Алексей 4 2
Путин Владимир 3311 1
Касперский Евгений 327 1
Титов Борис 60 1
Смирнов Алексей 250 1
Рафаловский Давид 32 1
Леонов Алексей 96 1
Сегалович Илья 41 1
Александрова Александра 10 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 66 1
Воронцов Алексей 15 1
Бетелин Владимир 8 1
Кореньков Владимир 9 1
Подгайный Дмитрий 1 1
Кононенко Олег 41 1
Кучерена Анатолий 5 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Кристофари Николай 6 1
Кожевников Михаил 25 1
Яковенко Елизавета 1 1
Горохов Александр 4 1
Забродин Алексей 17 1
Райков Александр 1 1
Заединов Руслан 47 1
Велихов Евгений 36 1
Борисов Роман 27 1
Оганов Артем 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14414 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53165 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17927 11
Беларусь - Белоруссия 5977 10
Европа 24552 8
Япония 13477 7
Германия - Федеративная Республика 12885 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18343 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3025 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1668 4
Казахстан - Республика 5753 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4063 3
Земля - планета Солнечной системы 10592 3
Европа Восточная 3119 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13512 2
Норвегия - Королевство 1828 2
Швеция - Королевство 3666 2
Финляндия - Финляндская Республика 3654 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7978 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2524 2
Италия - Итальянская Республика 4416 2
Франция - Французская Республика 7955 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2058 2
Чехия - Чешская Республика 1328 2
Нидерланды 3607 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 950 2
Румыния 740 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 854 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 2
Греция - Греческая Республика 992 2
Сербия - Республика 353 2
Армения - Ереван 208 2
Мировой океан - World Ocean 518 2
Китай - Уси 14 2
Южная Корея - Республика 6807 1
Армения - Республика 2358 1
Ирландия - Республика 1022 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6212 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5255 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4689 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14785 5
Физика - Physics - область естествознания 2789 5
Образование в России 2501 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1641 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2561 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2146 4
Энергетика - Energy - Energetically 5430 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8853 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3253 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5884 3
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 986 3
Информатика - computer science - informatique 1128 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4261 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3323 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3761 2
Английский язык 6835 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17168 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5211 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2897 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4282 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1465 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1905 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1244 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10523 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3623 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2979 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9902 1
Forbes - Форбс 897 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1095 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11373 1
N+1 - Издание 178 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2102 1
China Daily 69 1
CRN 48 1
CNews TV 747 1
Silicon 488 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 139 10
IDC - International Data Corporation 4935 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 2
Gartner - Гартнер 3593 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 370 1
НМГ - Медиалогия 31 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1613 57
РАН - Российская академия наук 1982 32
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 20
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 278 10
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 103 9
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 166 5
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 5
ТГУ - Томский государственный университет 203 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 332 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 143 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1059 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 2
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 84 2
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 968 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1223 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 384 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 312 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 406 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 240 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 108 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 72 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 22 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 66 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
День молодёжи - 27 июня 974 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще