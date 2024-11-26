Разделы

Цифровизация
|

«Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова

НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова объявил о тестировании двух продуктов «Группы Астра» — ПК СВ «Брест» и мультиплатформенного решения для удаленного доступа Termidesk компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Еще в 2016 г. НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова перевел 20 серверов на защищенный стек виртуализации Astra Linux Server. За прошедшие восемь лет проект значительно расширился: в 2022 г. команда завершила внедрение операционной системы Astra Linux на всех рабочих станциях компьютерных классов. Сейчас планируется постепенный переход на российское ПО.

Основная цель проекта — обеспечение безопасности хранения и обработки персональных данных, а также повышение отказоустойчивости критически важных систем. В частности, кластер высокой готовности, обслуживающий весь университет, построен на базе Astra Linux. Интеграция отечественных ИТ-решений позволила реализовать ряд нестандартных задач, в том числе организацию запуска Docker-репозитория и платформы для веб-серверов. В настоящее время ведется работа по созданию сервисов цифровой подписи на базе «КриптоПро».

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise
Postgres Pro

«Когда в далеком 2016 г. у нас появилась необходимость в сертифицированном российском дистрибутиве Linux, мы остановились на решении «Группы Астра». Прошедшие с тех пор восемь лет подтвердили правоту нашего выбора. Мы в НИВЦ видим себя в авангарде цифровизации МГУ и считаем, что внедренные у нас решения рано или поздно будут использоваться во всем университете», — сказал Василий Шоков, ведущий программист НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Мы гордимся, что НИВЦ МГУ выбрал наши решения для развития своей ИТ-инфраструктуры. Повышение технологической независимости — одна из ключевых задач, стоящих перед российскими организациями, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в этом процессе», — отметил Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще