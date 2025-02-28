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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Server
РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
|Добрынин Кирилл 5 2
|Рустамов Рустам 417 1
|Каримов Ринат 35 1
|Климов Андрей 72 1
|Сивцев Илья 140 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
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|Вахонин Сергей 16 1
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