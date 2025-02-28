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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Linux Server



28.02.2025 Иркутский аэропорт-миллионник будет работать на программном стеке «Группы Астра» 1
26.11.2024 «Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова 1
17.10.2024 R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
28.03.2024 «Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и обмена файлами «Кибер Файлы 9.0» 1
15.02.2024 Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации 1
23.01.2024 «Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation 1
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» 1
27.06.2023 ГК «Астра» приняла участие в CNews FORUM Кейсы 2023 «Опыт ИТ-лидеров», где была дважды удостоена премии «Импортозамещение года» 1
11.04.2023 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 722 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 2
Ред Софт - Red Soft 729 1
Oracle Corporation 6714 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 344 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 126 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 197 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 403 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1084 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7480 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
Repository - Репозиторий 875 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1059 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3917 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11466 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5769 1
Программный стек 215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1961 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2165 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 59 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2527 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 1
Трансфер технологий 151 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 885 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 284 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1264 1
Linux OS 10036 6
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 201 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 300 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 350 2
РусБИТех - Astra Automation 16 2
Ansible 106 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 535 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
Red Hat Ansible 108 1
Microsoft Windows 15744 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 71 1
Red Hat RPM - Package Manager 160 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 56 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 157 1
Новые облачные технологии - МойОфис 790 1
НКТ - Р7-Офис 384 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
Киберпротект - Кибер Файлы - Cyber Files - Акронис файлы 7 1
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 9 1
Kaspersky Scan Engine 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 42 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1088 1
Добрынин Кирилл 5 2
Рустамов Рустам 417 1
Каримов Ринат 35 1
Климов Андрей 72 1
Сивцев Илья 140 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Нырков Евгений 3 1
Вахонин Сергей 16 1
Шоков Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7542 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2433 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Аудит - аудиторский услуги 2697 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1530 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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