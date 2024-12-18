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Добрынин Кирилл



18.12.2024 Новые возможности платформы автоматизации Astra Automation 1
15.02.2024 Самый популярный российский Linux выпустил собственную платформу автоматизации 1
23.01.2024 «Группа Астра» начинает публичное тестирование Astra Automation 1
12.05.2023 Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Добрынин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
SAP SE 5277 1
Microsoft Corporation 24625 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 124 1
Red Hat 1305 1
Merlion - Мерлион 793 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Код Безопасности 616 1
MONT - МОНТ 144 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
ХайТэк Интеграция 20 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
К2Тех 131 1
Сбер Интегро - ЦРР - Цифровые решения регионов 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром нефть 618 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
МПС - Международные платежные системы 144 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 1
РусБИТех - Astra Automation 15 4
Linux OS 9937 3
Microsoft Windows 15657 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 44 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
Red Hat Ansible 103 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
Иванов Алексей 131 1
Шальнов Олег 20 1
Девянин Петр 10 1
Сивцев Илья 140 1
Тюрин Алексей 17 1
Борщук Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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