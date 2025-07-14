Запуск новой версии платформы для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой Astra Automation

«Группа Астра» объявляет о запуске новой версии платформы для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 1.2-upd2. В релизе появилась поддержка работы компонентов в режиме замкнутой программной среды (ЗПС — это специальный режим работы системы, обеспечивающий контроль подлинности данных), включенном как на серверной части, так и на всех управляемых узлах. Это решение позволяет повысить безопасность работы компаний с чувствительными данными, что особенно важно для организаций, работающих с конфиденциальной информацией и стремящихся обеспечить эффективность использования ИТ-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В Automation Hub — хранилище автоматизированных решений платформы — теперь доступны роли и модули Ansible для настройки систем в соответствии с требованиями ФСТЭК России. Это позволяет компаниям автоматизировать ручные процессы конфигурации своих ИТ-систем в соответствии с нормативными требованиями регулятора. Новые возможности значительно упрощают приведение инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями и повышают общий уровень безопасности корпоративных ИТ-систем.

Также благодаря оптимизации процедуры backup/restore данных, процесс и время резервного копирования сократилось более чем в два раза.

Astra Automation позволяет сократить стоимость владения ИТ-ресурсами через предоставление единого инструмента автоматизации на уровне всей компании. Платформа помогает масштабировать процессы автоматизации в организациях любых размеров, снижая затраты на обслуживание и повышая эффективность исполнения ИТ-задач.

Из ключевых особенностей Astra Automation можно выделить: отказоустойчивость – система обеспечивает стабильное функционирование ИТ-инфраструктуры, минимизируя риски сбоев и простоев; масштабирование – Astra Automation позволяет адаптировать систему под изменяющиеся потребности бизнеса, управляя ИТ-ресурсами и расширяя возможности специалистов в организациях; возможность применения в закрытом ИТ-контуре компаний – платформа поддерживает работу в условиях ограниченного или полного отсутствия доступа к внешним сетям, что делает ее идеальным решением для компаний, работающих в таком режиме; управление устройствами на базе любой ОС – Astra Automation позволяет управлять устройствами на базе Linux, Windows, macOS, Debian, Ubuntu и других операционных систем.

«Сегодня Astra Automation — это мощный инструмент для автоматизации ИТ-операций, который обеспечивает эффективное и безопасное управление ИТ-инфраструктурой любых масштабов. И мы не останавливаемся на достигнутом. Продукт постоянно развивается, добавляя в функциональности, которая важна нашим клиентам», — сказал Кирилл Добрынин, директор департамента автоматизации и разработки «Группы Астра».