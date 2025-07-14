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Кибербезопасность ЗПС режим замкнутой программной среды
ЗПС — это специальный режим работы системы, обеспечивающий контроль подлинности данных
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Александр 135 1
|Голов Андрей 52 1
|Лебедев Сергей 51 1
|Кадыков Иван 5 1
|Блощецов Андрей 3 1
|Добрынин Кирилл 6 1
|Паутов Евгений 20 1
|Парфентьев Артем 5 1
|Игрычев Алексей 1 1
|Шор Андрей 13 1
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