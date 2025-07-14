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Кибербезопасность ЗПС режим замкнутой программной среды


ЗПС — это специальный режим работы системы, обеспечивающий контроль подлинности данных

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 Запуск новой версии платформы для автоматизации управления ИТ-инфраструктурой Astra Automation 2
01.04.2025 «Группа Астра» расширила функциональность и повысила уровень безопасности отечественной службы каталога ALD Pro в релизе 2.5.0 1
11.03.2025 Right line и Axiom JDK подготовили Java-приложения к работе в экосистеме цифрового рубля 1
23.12.2024 Подтверждена совместимость ИТ-оборудования дистрибьютора TERA с операционной системой «ОСнова» 1
03.09.2024 «Киберпротект» выпустила обновление «Кибер Бэкапа Облачного» с поддержкой PostgreSQL 2
23.08.2024 Обновление ПУСК до версии 1.1 2
14.08.2024 Самой популярной российской ОС угрожают западные спецслужбы. Американцы кликнули клич ее сломать 1
25.06.2024 Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО 2
14.05.2024 Российскую DLP-систему протестировали на совместимость с ОС Astra Linux 2
14.12.2023 В «Кибер бэкапе 16.5» расширена поддержка PostgreSQL и добавлены новые возможности 1
24.04.2023 Обзор российской операционной системы «ОСнова» 1
30.12.2022 Astra Linux в России станет полноценной заменой уходящей Windows? 1
20.02.2021 Программный комплекс Secret Net LSP 1.10 компании «Код безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК 1
10.02.2020 «Инфотекс» выпустил новый продукт в линейке защиты рабочих станций и серверов 1
18.06.2019 «Код безопасности» выпустил новую версию Secret Net LSP 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2165 7
Код Безопасности 659 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 235 2
НППКТ 40 2
Broadcom - VMware 2416 1
Alphabet 140 1
Microsoft Corporation 24939 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
8571 1
Ред Софт - Red Soft 845 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 441 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 478 1
Telegram Group 2293 1
Crypto AG 35 1
Red Hat 1328 1
Базальт СПО - BaseALT 723 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 418 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4240 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 324 1
Google LLC 12015 1
Flant - Флант 125 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 56 1
ИТБ НПП - Информационные технологии в бизнесе 7 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 49 1
Parsec 16 1
Right Line - Райт Лайн 19 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1215 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3260 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5030 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11867 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2371 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4177 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13145 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6018 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6405 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7824 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9481 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 388 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11641 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7138 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4015 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 2
DevOps - Development и Operations 965 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4429 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8203 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1635 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11994 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6520 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 634 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 713 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 833 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1901 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 943 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 395 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1020 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 1
Программный стек 219 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
Linux OS 10354 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 578 4
Microsoft Windows 16015 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1111 3
Linux - Debian GNU 498 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1373 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 773 2
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 153 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4803 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1415 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1741 2
Docker - Платформа распределённых приложений 383 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 376 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 125 2
Google YouTube - Видеохостинг 2831 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 1
InfoTeCS - ViPNet SafePoint (КСЗИ Панцирь-К) 14 1
Red Hat Ansible 116 1
Apple macOS 2141 1
Linux KDE Plasma 235 1
Новые облачные технологии - МойОфис 832 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 534 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 291 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 906 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 500 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 102 1
Oracle Java Development Kit - JDK 178 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2349 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 213 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 69 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 38 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 160 1
SELinux - Security Enhanced Linux 28 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 179 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
Кузнецов Александр 135 1
Голов Андрей 52 1
Лебедев Сергей 51 1
Кадыков Иван 5 1
Блощецов Андрей 3 1
Добрынин Кирилл 6 1
Паутов Евгений 20 1
Парфентьев Артем 5 1
Игрычев Алексей 1 1
Шор Андрей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3053 1
Япония 13396 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1639 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1988 1
Европа Западная 1485 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 958 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2659 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1006 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3558 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2219 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8786 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1445 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 214 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 686 1
Список системообразующих предприятий РФ 301 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 725 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 115 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 623 1
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