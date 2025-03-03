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Амикон


03.03.2025 «ИТ-Экспертиза» и «Амикон» интегрировали совместное решение для контроля удаленного доступа сотрудников в корпоративную инфраструктуру Сбербанка 1
12.11.2024 Решение Multifactor совместимо с «ФПСУ-IP» 1
27.12.2023 Компания «ИТ-Экспертиза» представляет комплекс информационной безопасности САКУРА - релиз версии 2.33 3
19.12.2023 После постпандемийного провала рынок ИБ поставил десятилетний рекорд роста 1
11.07.2023 «Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей на магистральной линии связи TEA NEXT 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
09.06.2021 В России заработала первая линия квантовой связи 2
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS 2
20.02.2017 «Сентинел Кредит Менеджмент» построил систему ИБ за $1 млн 1
04.10.2011 В Москве завершила работу выставка InfoSecurity Russia' 2011 1
23.03.2010 РАМЭК строит систему защиты информации в МФЦ госуслуг Тамбовской области 1
14.05.2007 Helios IT-Operator и "Амикон" поставили 12-тысячный сетевой экран 1
07.07.2006 Наследство СССР мешает ИБ в России 1

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Амикон и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4926 3
Cisco Systems 5126 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 404 3
Код Безопасности 626 3
СМАРТС Кванттелеком 4 3
Check Point Software Technologies 762 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 453 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Multifactor - Мультифактор 41 2
Ростелеком 9770 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Microsoft Corporation 24688 1
Lenovo Group 2297 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Oracle Corporation 6714 1
Информзащита 768 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Sophos - SophosLabs 416 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
Trend Micro 604 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
АйТи 1374 1
Zscaler 21 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 1
Palo Alto Networks 148 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 96 1
Эшелон НПО 131 1
Qualys 63 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Конфидент ЦЗИ 109 1
Микротест 278 1
Radware 58 1
Анкад - Ancud 48 1
QRate - КуРэйт 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7398 3
РЖД - Российские железные дороги 1915 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4183 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4264 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3772 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 563 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1337 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7704 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2192 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6760 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3875 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2086 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2169 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2035 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 493 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10825 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 780 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 660 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3856 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16053 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3138 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 343 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8105 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7453 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 238 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 830 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3974 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1435 1
Zecurion DLP 65 1
Амикон VPN-Key-TLS - USB-криптоустройство 1 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 23 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 136 1
Arbor Networks Pravail APS 1 1
One Identity IM - One Identity Manager 7 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1337 1
Linux OS 10040 1
Microsoft Windows 15749 1
Apple macOS 2076 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 42 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 45 1
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 19 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Чернышенко Дмитрий 568 2
Путин Владимир 3196 1
Белозеров Олег 28 1
Курочкин Юрий 15 1
Лукацкий Алексей 120 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Шеков Александр 1 1
Ерохин Сергей 23 1
Бойков Алексей 2 1
Калиниченко Михаил 19 1
Степаненко Андрей 29 1
Вихорев Сергей 15 1
Разумов Илья 13 1
Бастанжиева Елена 6 1
Матвеев Лев 64 1
Бакшинский Олег 13 1
Милованов Андрей 31 1
Пустарнаков Роман 45 1
Головлев Максим 10 1
Абрамчук Игорь 1 1
Калемберг Денис 30 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Кораблев Георгий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17508 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 2
Европа 21817 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Канада 4896 1
Израиль 2739 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 573 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1155 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51498 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6189 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 951 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1330 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1387 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2919 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2452 1
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3134 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2326 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 1
Аудит - аудиторский услуги 2699 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7888 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 377 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 1
Infosecurity - выставка 63 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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