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Амикон
Амикон и организации, системы, технологии, персоны:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Путин Владимир 3196 1
|Белозеров Олег 28 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Лукацкий Алексей 120 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Шеков Александр 1 1
|Ерохин Сергей 23 1
|Бойков Алексей 2 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Разумов Илья 13 1
|Бастанжиева Елена 6 1
|Матвеев Лев 64 1
|Бакшинский Олег 13 1
|Милованов Андрей 31 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Головлев Максим 10 1
|Абрамчук Игорь 1 1
|Калемберг Денис 30 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Кораблев Георгий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 2
|Gartner - Гартнер 3561 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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