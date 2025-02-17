Ерохин Сергей
Ерохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Качанов Олег 114 2
|Шадаев Максут 1015 2
|Липов Андрей 62 2
|Черненко Андрей 69 2
|Логунов Владимир 14 2
|Чапчаев Андрей 55 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Куделин Александр 2 2
|Трубникова Татьяна 13 2
|Власов Игорь 3 2
|Шишлова Елена 3 2
|Чуйченко Роман 3 2
|Кремер Виктория 2 2
|Привезенцев Антон 6 2
|Пальников Анатолий 2 2
|Степанов Сергей 24 1
|Григорьев Александр 22 1
|Арефьев Владимир 3 1
|Леохин Юрий 4 1
|Миронов Юрий 23 1
|Крейнделин Виталий 1 1
|Libo Lu - Либо Лу 2 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Курочкин Юрий 15 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Иванов Олег 142 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Тебеньков Яков 11 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Алексеева Марина 22 1
|Ширяев Кирилл 3 1
|Шередин Роман 26 1
|Привезенцев Андрей 1 1
|Чебаков Андрей 1 1
|Живов Андрей 1 1
|Жеглов Андрей 1 1
|Гурзов Константин 19 1
|Константинова Анжела 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
|Российская газета 271 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341104, в очереди разбора - 768359.
Создано именных указателей - 168741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.