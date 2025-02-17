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Ерохин Сергей



17.02.2025 Linx подписал соглашение с МТУСИ о стажировке для студентов 1
17.04.2024 МТУСИ и QRate запустили «квантовую» образовательную программу для школьников 1
20.02.2024 МТУСИ и Yandex Cloud подготовят новых специалистов по облачным технологиям 1
02.11.2023 «Код безопасности» открыл лабораторию в МТУСИ 1
17.08.2023 «Гарда» и МТУСИ объединят усилия по развитию отечественной школы микроэлектроники и искусственного интеллекта 1
16.08.2023 МТУСИ подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн Калашников» 1
16.08.2023 МТУСИ и НИЯУ МИФИ будут сотрудничать в области квантовых коммуникаций 1
19.06.2023 билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона «билайн engineering» 1
10.04.2023 Контролируемые молнии помогут повысить надежность современных оптических линий связи 1
08.02.2023 Sitronics Group и МТУСИ будут сотрудничать в области развития ИИ, кибербезопасности и подготовки ИТ-кадров 1
05.10.2022 Открытие киберполигона МТУСИ на базе решений ГК «ИнфоТеКС» 1
22.08.2022 Российские разработчики квантовых технологий будут работать в интересах Минобороны 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 1
06.04.2022 МТУСИ разработает 5G-решения для «Спектра» 1
21.02.2022 Более 3000 российских школьников приняли участие в Олимпиаде по информационной безопасности 1
14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 1
26.08.2021 «Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве 2
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 1
19.01.2018 МТУСИ займется стандартизацией блокчейна 1
15.11.2017 В МТУСИ начал работу научно-образовательный центр «Лаборатории Касперского» 1
28.04.2017 1С и «Лаборатория Касперского» помогут МТУСИ в подготовке ИТ-специалистов 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Ерохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 450 3
Код Безопасности 621 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4909 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 2
Huawei 3946 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
8259 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3222 1
СМАРТС Кванттелеком 4 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1306 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
QRate - КуРэйт 30 1
Амикон 12 1
Yandex - Яндекс 7410 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 380 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4778 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Минцифры РФ - Департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии 1 1
РНФ - Российский научный фонд 81 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 1
Минцифры РФ - Департамент развития новых телекоммуникационных сервисов 2 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27692 13
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4245 2
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Gen V - кибератаки пятого поколения 1190 2
Стандартизация - Standardization 2137 2
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2964 1
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2150 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7432 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3762 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 303 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4738 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1459 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 493 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Nissan Murano 7 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 19 2
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 2
Toyota Land Cruiser 25 2
BMW Z Series 9 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 609 1
Google TensorFlow 88 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
KIA Rio Hatchback 17 1
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
Porsche Coupe 2 1
Porsche Carrera 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 12 1
Porsche 911 26 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Hyundai Palisade 2 1
Toyota Avensis 1 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Код Безопасности - vGate 73 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 107 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
Suzuki Motor - Suzuki Grand Vitara - Suzuki Grand Vitara 2 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 148 1
Качанов Олег 114 2
Шадаев Максут 1015 2
Липов Андрей 62 2
Черненко Андрей 69 2
Логунов Владимир 14 2
Чапчаев Андрей 55 2
Огуряев Дмитрий 85 2
Куделин Александр 2 2
Трубникова Татьяна 13 2
Власов Игорь 3 2
Шишлова Елена 3 2
Чуйченко Роман 3 2
Кремер Виктория 2 2
Привезенцев Антон 6 2
Пальников Анатолий 2 2
Степанов Сергей 24 1
Григорьев Александр 22 1
Арефьев Владимир 3 1
Леохин Юрий 4 1
Миронов Юрий 23 1
Крейнделин Виталий 1 1
Libo Lu - Либо Лу 2 1
Нуралиев Борис 290 1
Духовницкий Олег 91 1
Курочкин Юрий 15 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Иванов Олег 142 1
Кисляков Евгений 93 1
Бадалов Андрей 65 1
Тебеньков Яков 11 1
Ларина Екатерина 11 1
Алексеева Марина 22 1
Ширяев Кирилл 3 1
Шередин Роман 26 1
Привезенцев Андрей 1 1
Чебаков Андрей 1 1
Живов Андрей 1 1
Жеглов Андрей 1 1
Гурзов Константин 19 1
Константинова Анжела 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 10
Беларусь - Белоруссия 5692 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 691 2
Россия - ПФО - Саратовская область 734 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17463 1
Россия - СФО - Омская область 677 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 291 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
Европа 21802 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - СФО - Иркутская область 1104 1
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 392 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 59 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1151 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29253 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51330 8
Образование в России 2215 5
Информатика - computer science - informatique 1061 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13615 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 4
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
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CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 280 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Российская газета 271 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 289 23
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 2
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 18 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 443 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 7 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 1
МЭИ - Московский энергетический институт 145 1
Kaspersky CyberDay 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1220 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 1 1
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