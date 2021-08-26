«Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик средств защиты информации «Инфотекс» и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан генеральным директором «Инфотекс» Андреем Чапчаевым и ректором МТУСИ Сергеем Ерохиным.

Сотрудничество с МТУСИ предполагает проведение ряда совместных мероприятий, среди которых: вебинары по информационной безопасности для студентов, образовательные курсы для обучающихся, мастер-классы, лекции в формате открытого диалога. Также планируется участие компании в организации соревнований по кибербезопасности в стенах вуза.

«Наша компания давно и плодотворно сотрудничает с ведущими отечественными вузами. Мы готовы делиться опытом в сфере защиты информации, накопленным в течение 30 лет развития компании. Уверен, эти знания будут полезны молодому поколению безопасников, — сказал Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс». — Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с представителями МТУСИ, как ведущего отраслевого вуза по подготовке специалистов в области информационной безопасности, связи и телекоммуникаций».

«МТУСИ уже несколько лет сотрудничает с «Инфотекс». За это время сотрудники компании провели серию образовательных мероприятий для наших студентов, а лучшим выпускникам МТУСИ было предложено пройти практику и трудоустроиться в «Инфотекс». Хочется отметить, что с каждым годом растет количество кибератак на частный и государственный сектор. Совместно с партнерами мы сможем обучить студентов противостоять новым угрозам: специалисты «Инфотекс» поделятся реальным опытом и научат ребят работать с новейшим программным обеспечением», — отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.