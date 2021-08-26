Разделы

Безопасность Бизнес Кадры
|

«Инфотекс» и МТУСИ подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик средств защиты информации «Инфотекс» и Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ был подписан генеральным директором «Инфотекс» Андреем Чапчаевым и ректором МТУСИ Сергеем Ерохиным.

Сотрудничество с МТУСИ предполагает проведение ряда совместных мероприятий, среди которых: вебинары по информационной безопасности для студентов, образовательные курсы для обучающихся, мастер-классы, лекции в формате открытого диалога. Также планируется участие компании в организации соревнований по кибербезопасности в стенах вуза.

«Наша компания давно и плодотворно сотрудничает с ведущими отечественными вузами. Мы готовы делиться опытом в сфере защиты информации, накопленным в течение 30 лет развития компании. Уверен, эти знания будут полезны молодому поколению безопасников, — сказал Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс». — Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с представителями МТУСИ, как ведущего отраслевого вуза по подготовке специалистов в области информационной безопасности, связи и телекоммуникаций».

«МТУСИ уже несколько лет сотрудничает с «Инфотекс». За это время сотрудники компании провели серию образовательных мероприятий для наших студентов, а лучшим выпускникам МТУСИ было предложено пройти практику и трудоустроиться в «Инфотекс». Хочется отметить, что с каждым годом растет количество кибератак на частный и государственный сектор. Совместно с партнерами мы сможем обучить студентов противостоять новым угрозам: специалисты «Инфотекс» поделятся реальным опытом и научат ребят работать с новейшим программным обеспечением», — отметил ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года

Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше

Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр

Экс-министр связи стал доставщиком пиццы

ФСБ собирается посадить бывшего топ-менеджера «Ростелекома»

Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта

Показать еще

Наука

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира

Астрономы раскрыли секрет энергетического кризиса Юпитера

Машина скорой помощи в супер-микроволновке: революция в дезинфекции
Показать еще