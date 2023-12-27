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Индексная книга (каталог) CNews*
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Чапчаев Андрей



27.12.2023 Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

s: Продукция для защиты информации ViPNet — одна из самых популярных на отечественном рынке. Какие направления в разработке вы держите в фокусе? Что будет востребовано вашими заказчиками в 2024 году? Андрей Чапчаев: Сегодня в продуктовой линейке ViPNet более 50 различных средств защиты информации. У нас есть и криптографические решения, и не криптографические, мы стараемся каждому из них уд
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

CNews: Что стало ключевым драйвером рынка информационной безопасности в 2021 году? Андрей Чапчаев: Ключевыми факторами развития российского рынка ИБ последние годы были и остаются: импортозамещение, защита КИИ и изменение законодательства в области информационной безопасности
29.09.2020 Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -

Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР

CNews: Коронавирусная инфекция стала основным событием 2020 года. Как чувствует себя компания «ИнфоТеКС»? Андрей Чапчаев: «ИнфоТеКС» чувствует себя хорошо. Карантин практически не повлиял на наши продажи, их объемы даже немного выросли, что, впрочем, вполне объяснимо. Коронавирусная инфекция и связ
27.11.2019 Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -

Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах

CNews: Как влияет развитие обычного и промышленного интернета вещей на криптографию и информбезопасность в целом? Андрей Чапчаев: Здесь правильнее было бы говорить не об их влиянии на криптографию в целом, а о влиянии интернета вещей и промышленного интернета вещей на отдельную область этой науки, связанну
28.11.2018 Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ

CNews: Над какими перспективными темами ИБ работает сегодня «ИнфоТеКС» и поставщики решений в целом? Андрей Чапчаев: Сегодня таких направлений достаточно много, остановлюсь лишь на некоторых. Продолжающееся проникновение и расширение возможностей удаленного широкополосного доступа к данным и с
30.11.2017 Андрей Чапчаев -

Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ

: Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2016 году по сравнению с 2015 годом? С чем связана такая динамика? Каков ваш прогноз на 2017 год и почему? Андрей Чапчаев: Если в 2015 году рост в рублях оказался около 30%, но был «съеден» девальвацией рубля (падение на 19% в долларовом эквиваленте), то в 2016 году темп такого одновременного роста

10.12.2015 Андрей Чапчаев - Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2015 году по сравнению с 2014 годом? Андрей Чапчаев: На мой взгляд, ситуация на рынке ИБ относительно 2014 года в целом сохранилась на том же уровне, и возможности для роста бизнеса есть. Основными заказчиками решений в области ин
16.12.2014 Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных

CNews: Как изменился ИБ-рынок и сегмент средств защиты информации в частности? Какие тенденции и технологии сейчас являются определяющими? Андрей Чапчаев: Последние годы ИТ-рынок меняется очень стремительно. Буквально за три года произошла резкая смена пользовательских устройств и информационных технологий. Сейчас уже очевидны два
09.12.2013 Андрей Чапчаев - Наиболее серьезную угрозу представляют заказные атаки, направленные на хищение целевой информации и выведение из строя ИС

CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИБ в 2013 году по сравнению с прошлым годом? Андрей Чапчаев: Пока еще сложно говорить о конкретной оценке динамики российского рынка ИБ 2013 года, потому что основной объем работ и поставок в этой отрасли имеет сезонный характер, и выводы
14.05.2013 Андрей Чапчаев -
Рынок ИТ-безопасности уверенно растет

стоянии российского рынка ИТ-безопасности, его объеме и динамике в 2012 году, в том числе на фоне общемировой ситуации? Расскажите, пожалуйста, о показателях «ИнфоТеКС» на фоне общерыночной ситуации. Андрей Чапчаев: По моему мнению, общее состояние российского рынка ИТ-безопасности можно охарактеризовать как «уверенный рост». Как и в предыдущие годы, включая кризисные для экономики России в

Публикаций - 55, упоминаний - 57

Чапчаев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 54
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 8
Microsoft Corporation 24625 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 4
АйТи 1365 4
Samsung Electronics 10254 4
Apple Inc 12100 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 4
Код Безопасности 616 3
Ростелеком 9700 3
Cisco Systems 5114 3
Softline - Софтлайн 2810 3
Информзащита 756 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
Google LLC 11775 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Амтел-Сервис 36 2
Acronis - Акронис 448 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Huawei 3933 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 2
Citrix Systems 812 2
Yota Devices - YD 101 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 719 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Broadcom - VMware 2359 1
Check Point Software Technologies 760 1
ESET - ESET Software 1133 1
Fortinet 387 1
PayPal 654 1
Бакка Софт - Bacca 14 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 156 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Газпром ПАО 1342 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 10 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Верный - торговая сеть 291 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 10
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 29
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 23
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 13
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 11
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 11
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 9
Стандартизация - Standardization 2130 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 7
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 106 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 382 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 34
Google Android 13994 15
Apple iOS 7809 13
InfoTeCS - ViPNet Client 88 11
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 8
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 7
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 6
Microsoft Windows 15656 6
InfoTeCS - ViPNet Firewall - ViPNet xFirewall 18 5
Linux OS 9936 4
Apple iPad 3860 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 4
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 4
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 4
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 26 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 3
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Microsoft Windows 7 1979 2
Apple macOS 2059 2
Microsoft Office 3734 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 2
InfoTeCS - ViPNet SafeDisk 3 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Microsoft Skype 2067 2
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 20 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
InfoTeCS - ViPNet HSM - ViPNet Hardware Security Module 8 2
InfoTeCS - ViPNet Terminal 5 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 2
Орлик Сергей 83 3
Касперская Наталья 291 2
Яппаров Тагир 102 2
Ерохин Сергей 22 2
Кристев Михаил 16 2
Эйгес Павел 97 1
Семчук Иван 12 1
Чебышев Виктор 16 1
Бычек Владимир 11 1
Алексеев Тимофей 4 1
Quade Phil - Квад Фил 5 1
White Alex - Уайт Алекс 3 1
Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
Готальский Михаил 95 1
Тихонов Андрей 41 1
Марков Антон 13 1
Гуриев Марат 17 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Щеголев Игорь 698 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Иванов Александр 101 1
Земков Сергей 158 1
Белоусов Сергей 241 1
Чеканов Михаил 6 1
Михалев Максим 16 1
Горелов Дмитрий 61 1
Наместников Юрий 40 1
Филиппов Максим 48 1
Свириденко Андрей 97 1
Крупнов Александр 30 1
Врублевский Андрей 7 1
Головачев Михаил 20 1
Селин Владимир 14 1
Шабуров Олег 12 1
Груздев Сергей 46 1
Боровиков Игорь 128 1
Калайда Игорь 12 1
Гришин Алексей 26 1
Богданов Валентин 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 3
Европа 21767 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 164 1
Сингапур - Республика 1849 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 258 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Япония 13282 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 6
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