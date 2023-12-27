Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям s: Продукция для защиты информации ViPNet — одна из самых популярных на отечественном рынке. Какие направления в разработке вы держите в фокусе? Что будет востребовано вашими заказчиками в 2024 году? Андрей Чапчаев: Сегодня в продуктовой линейке ViPNet более 50 различных средств защиты информации. У нас есть и криптографические решения, и не криптографические, мы стараемся каждому из них уд

Андрей Чапчаев - Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ CNews: Что стало ключевым драйвером рынка информационной безопасности в 2021 году? Андрей Чапчаев: Ключевыми факторами развития российского рынка ИБ последние годы были и остаются: импортозамещение, защита КИИ и изменение законодательства в области информационной безопасности

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» - Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР CNews: Коронавирусная инфекция стала основным событием 2020 года. Как чувствует себя компания «ИнфоТеКС»? Андрей Чапчаев: «ИнфоТеКС» чувствует себя хорошо. Карантин практически не повлиял на наши продажи, их объемы даже немного выросли, что, впрочем, вполне объяснимо. Коронавирусная инфекция и связ

Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС - Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах CNews: Как влияет развитие обычного и промышленного интернета вещей на криптографию и информбезопасность в целом? Андрей Чапчаев: Здесь правильнее было бы говорить не об их влиянии на криптографию в целом, а о влиянии интернета вещей и промышленного интернета вещей на отдельную область этой науки, связанну

Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ CNews: Над какими перспективными темами ИБ работает сегодня «ИнфоТеКС» и поставщики решений в целом? Андрей Чапчаев: Сегодня таких направлений достаточно много, остановлюсь лишь на некоторых. Продолжающееся проникновение и расширение возможностей удаленного широкополосного доступа к данным и с

Андрей Чапчаев - Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ : Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2016 году по сравнению с 2015 годом? С чем связана такая динамика? Каков ваш прогноз на 2017 год и почему? Андрей Чапчаев: Если в 2015 году рост в рублях оказался около 30%, но был «съеден» девальвацией рубля (падение на 19% в долларовом эквиваленте), то в 2016 году темп такого одновременного роста

Андрей Чапчаев - Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2015 году по сравнению с 2014 годом? Андрей Чапчаев: На мой взгляд, ситуация на рынке ИБ относительно 2014 года в целом сохранилась на том же уровне, и возможности для роста бизнеса есть. Основными заказчиками решений в области ин

Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных CNews: Как изменился ИБ-рынок и сегмент средств защиты информации в частности? Какие тенденции и технологии сейчас являются определяющими? Андрей Чапчаев: Последние годы ИТ-рынок меняется очень стремительно. Буквально за три года произошла резкая смена пользовательских устройств и информационных технологий. Сейчас уже очевидны два

Андрей Чапчаев - Наиболее серьезную угрозу представляют заказные атаки, направленные на хищение целевой информации и выведение из строя ИС CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИБ в 2013 году по сравнению с прошлым годом? Андрей Чапчаев: Пока еще сложно говорить о конкретной оценке динамики российского рынка ИБ 2013 года, потому что основной объем работ и поставок в этой отрасли имеет сезонный характер, и выводы