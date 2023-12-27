Чапчаев Андрей
|27.12.2023
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Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям
s: Продукция для защиты информации ViPNet — одна из самых популярных на отечественном рынке. Какие направления в разработке вы держите в фокусе? Что будет востребовано вашими заказчиками в 2024 году? Андрей Чапчаев: Сегодня в продуктовой линейке ViPNet более 50 различных средств защиты информации. У нас есть и криптографические решения, и не криптографические, мы стараемся каждому из них уд
|18.10.2022
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Андрей Чапчаев -
Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ
CNews: Что стало ключевым драйвером рынка информационной безопасности в 2021 году? Андрей Чапчаев: Ключевыми факторами развития российского рынка ИБ последние годы были и остаются: импортозамещение, защита КИИ и изменение законодательства в области информационной безопасности
|29.09.2020
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Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС» -
Бизнес, вендоры, интеграторы, регуляторы — мы все одновременно оказались в стадии НИОКР
CNews: Коронавирусная инфекция стала основным событием 2020 года. Как чувствует себя компания «ИнфоТеКС»? Андрей Чапчаев: «ИнфоТеКС» чувствует себя хорошо. Карантин практически не повлиял на наши продажи, их объемы даже немного выросли, что, впрочем, вполне объяснимо. Коронавирусная инфекция и связ
|27.11.2019
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Андрей Чапчаев, ИнфоТеКС -
Отрабатывать защиту от взломщиков нужно на специальных киберполигонах
CNews: Как влияет развитие обычного и промышленного интернета вещей на криптографию и информбезопасность в целом? Андрей Чапчаев: Здесь правильнее было бы говорить не об их влиянии на криптографию в целом, а о влиянии интернета вещей и промышленного интернета вещей на отдельную область этой науки, связанну
|28.11.2018
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Андрей Чапчаев - Защита КИИ и банковских систем обеспечит рост рынка ИБ
CNews: Над какими перспективными темами ИБ работает сегодня «ИнфоТеКС» и поставщики решений в целом? Андрей Чапчаев: Сегодня таких направлений достаточно много, остановлюсь лишь на некоторых. Продолжающееся проникновение и расширение возможностей удаленного широкополосного доступа к данным и с
|30.11.2017
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Андрей Чапчаев -
Промышленная безопасность – новая ниша для российских игроков ИБ
: Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2016 году по сравнению с 2015 годом? С чем связана такая динамика? Каков ваш прогноз на 2017 год и почему? Андрей Чапчаев: Если в 2015 году рост в рублях оказался около 30%, но был «съеден» девальвацией рубля (падение на 19% в долларовом эквиваленте), то в 2016 году темп такого одновременного роста
|10.12.2015
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Андрей Чапчаев - Несмотря на кризисные тенденции на рынке, возможности для роста есть
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка решений в сфере информационной безопасности в 2015 году по сравнению с 2014 годом? Андрей Чапчаев: На мой взгляд, ситуация на рынке ИБ относительно 2014 года в целом сохранилась на том же уровне, и возможности для роста бизнеса есть. Основными заказчиками решений в области ин
|16.12.2014
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Андрей Чапчаев - Завершается эра создания защиты вокруг изолированных серверов приложений и данных
CNews: Как изменился ИБ-рынок и сегмент средств защиты информации в частности? Какие тенденции и технологии сейчас являются определяющими? Андрей Чапчаев: Последние годы ИТ-рынок меняется очень стремительно. Буквально за три года произошла резкая смена пользовательских устройств и информационных технологий. Сейчас уже очевидны два
|09.12.2013
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Андрей Чапчаев - Наиболее серьезную угрозу представляют заказные атаки, направленные на хищение целевой информации и выведение из строя ИС
CNews: Как вы оцениваете динамику российского рынка ИБ в 2013 году по сравнению с прошлым годом? Андрей Чапчаев: Пока еще сложно говорить о конкретной оценке динамики российского рынка ИБ 2013 года, потому что основной объем работ и поставок в этой отрасли имеет сезонный характер, и выводы
|14.05.2013
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Андрей Чапчаев -
Рынок ИТ-безопасности уверенно растет
стоянии российского рынка ИТ-безопасности, его объеме и динамике в 2012 году, в том числе на фоне общемировой ситуации? Расскажите, пожалуйста, о показателях «ИнфоТеКС» на фоне общерыночной ситуации. Андрей Чапчаев: По моему мнению, общее состояние российского рынка ИТ-безопасности можно охарактеризовать как «уверенный рост». Как и в предыдущие годы, включая кризисные для экономики России в
Чапчаев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлик Сергей 83 3
|Касперская Наталья 291 2
|Яппаров Тагир 102 2
|Ерохин Сергей 22 2
|Кристев Михаил 16 2
|Эйгес Павел 97 1
|Семчук Иван 12 1
|Чебышев Виктор 16 1
|Бычек Владимир 11 1
|Алексеев Тимофей 4 1
|Quade Phil - Квад Фил 5 1
|White Alex - Уайт Алекс 3 1
|Quade Phil - Куэйд Фил 2 1
|Готальский Михаил 95 1
|Тихонов Андрей 41 1
|Марков Антон 13 1
|Гуриев Марат 17 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Иванов Александр 101 1
|Земков Сергей 158 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Чеканов Михаил 6 1
|Михалев Максим 16 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Наместников Юрий 40 1
|Филиппов Максим 48 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Крупнов Александр 30 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Головачев Михаил 20 1
|Селин Владимир 14 1
|Шабуров Олег 12 1
|Груздев Сергей 46 1
|Боровиков Игорь 128 1
|Калайда Игорь 12 1
|Гришин Алексей 26 1
|Богданов Валентин 14 1
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