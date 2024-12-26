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Кулик Сергей



26.12.2024 Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера 1
26.12.2024 Ученые физического факультета МГУ представили первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах 1
17.10.2024 Создан самый маленький в мире квантовый компьютер, в котором используется один фотон 1
03.06.2024 В России создан квантовый чип, «который можно перепрограммировать на ходу» 2
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 1
11.01.2021 Здания МГУ соединит квантовая сеть 1
13.12.2017 В МГУ создали «квантовый телефон» 1
13.12.2017 В МГУ разработали и успешно протестировали квантовую телефонию 1
11.04.2017 В России будет создано первое промышленное оборудование для квантовых коммуникаций 1
17.03.2017 Физики МГУ работают над созданием «квантового телефона» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Кулик Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Google LLC 11775 1
Ростелеком 9701 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 8
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 5
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 168 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 230 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 4
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 13 2
Гарбук Сергей 18 1
Чапчаев Андрей 55 1
Садовничий Виктор 60 1
Гусев Дмитрий 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 103 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 3
Физика - Physics - область естествознания 2643 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Материаловедение - Materials Science 168 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Bloomberg 1286 1
The Verge - Издание 554 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 9
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
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