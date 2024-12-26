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Страупе Станислав



26.12.2024 Создан первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера 1
26.12.2024 Ученые физического факультета МГУ представили первый в России прототип 50-кубитного квантового компьютера на одиночных холодных атомах 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Страупе Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Ростех - Автоматика Концерн 1640 1
Alibaba Group 422 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21168 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 231 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1322 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5776 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5086 1
Известия ИД 627 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 597 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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