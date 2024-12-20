МГТУ имени Н.Э. Баумана Snowdrop 4Q
|20.12.2024
|Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
|25.06.2024
|В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 764 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Страупе Станислав 1 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Смирнов Никита 3 1
|Шпак Василий 223 1
|Известия ИД 624 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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