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МГТУ имени Н.Э. Баумана Snowdrop 4Q



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

МГТУ имени Н.Э. Баумана и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 1
Ростелеком 9701 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Alibaba Group 422 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
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