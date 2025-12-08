В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам

Российские ученые открыли доступ к онлайн-платформе, через которую можно подключиться к квантовым процессорам для решения исследовательских и коммерческих задач.



Облачная платформа для квантовых вычислений

Специалисты МГТУ имени Баумана, ВНИИА имени Духова и госкорпорации «Росатом» создали облачную платформу Bauman Octillion, через которую можно дистанционно пользоваться квантовыми компьютерами, сообщил ТАСС.

Доступ к платформе уже открыт. Заинтересованные исследователи могут круглосуточно подключаться к четырехкубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 4Q для проведения вычислений и опытов.

До 20 декабря 2025 г. через Bauman Octillion будет также открыт тестовый доступ к новому квантовому сопроцессору SnowDrop 8Q на базе восьми сверхпроводниковых кубитов.

Увеличение количества кубитов

Бета-тестирования платформы началось в июле 2025 г. За это время на ней уже было запущено более 6,8 тыс. алгоритмов и реализовано более пяти тыс. проектов, рассказали разработчики. Были протестированы классические квантовые алгоритмы (например, алгоритмы Гровера и Бернштейна-Вазирани) и задачи с коммерческим потенциалом, включая задачи в области материаловедения и сейсморазведки для нефтедобычи.

МГТУ имени Баумана К четырех- и восьмикубитному квантовому процессору даст доступ всем желающим платформа Bauman Octillion

SnowDrop 4Q способен осуществлять однокубитные и двухкубитные операции с очень высокой точностью — 99,89% и 99,1%. Увеличение числа кубитов до восьми повысит качество вычислений и позволит проверить работу более сложных алгоритмов.

«Наша цель как разработчиков и алгоритмистов — перейти к полезным "квантам", когда научные группы всей страны смогут решать сложнейшие практические задачи с использованием вычислителей на новых физических принципах. Запуск нового восьмикубитного чипа с высокими точностями квантовых логических вентилей — важный шаг на пути к этому результату», — сказал научный руководитель ВНИИА имени Духова Александр Андрияш.

Практическое применение квантовых компьютеров

В октябре 2025 г. Китай заявил о готовности к коммерческому использованию квантового компьютера, оснащенного 105 читаемыми цифровыми кубитами и 182 соединителями. К устройству тоже обещали открыть доступ через облачную платформу — Tianyan, что сделает его доступным для пользователей по всему миру.

Японская компания Nippon Telegraph and Telephone Company (NTT) еще в 2017 г. запустила в эксплуатацию прототип квантовой оптической вычислительной системы, предоставив к ней в тестовом режиме публичный доступ через интернет по облачному принципу.

В России впервые протестировать удаленный доступ к отечественному квантовому компьютеру, как писал CNews, удалось в 2023 г. команде физиков из Российского квантового центра и ФИАН им. П. Н. Лебедева РАН. Ученые запустили ключевые квантовые алгоритмы, подключившись в режиме реального времени к процессору пятикубитного квантового ионного вычислителя. Проект по созданию ионного квантового компьютера с облачным доступом был запущен в 2020 г. при поддержке Фонда НТИ и Минцифры. В 2021 г. физики представили прототип из четырех кубитов, реализованный на многоуровневых квантовых системах (кудитах).