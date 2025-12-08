Разделы

NTT Group Nippon Telegraph and Telephone Corporation

NTT Group - Nippon Telegraph and Telephone Corporation

СОБЫТИЯ

08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 1
24.03.2023 Росукреп — новый провайдер на рынке IaaS. Облако японского качества для заказчиков в РФ 1
16.09.2022 Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео 1
20.12.2021 В 2022 году бизнес столкнется с еще более серьезными киберугрозами 1
27.06.2019 Китайские хакеры взломали HPE, IBM и еще шесть крупнейших ИТ-провайдеров мира 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
27.11.2017 Запущен облачный квантовый компьютер для всех желающих. Видео 1
24.10.2017 Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии 2
09.07.2015 Доступная Фудзияма 1
06.02.2015 ICANN делегировала уже более 500 новых общих доменов 1
12.12.2012 VMware упрощает управление «облаками»: новые версии vCenter Operations Management Suite и vFabric Application Director 1
16.07.2010 NTT купил системного интегратора Dimension Data за $3,2 млрд 1
17.06.2009 Интернет-блокада Ирана провалилась из-за Twitter 1
27.08.2008 BMW продает ИТ-дочку японскому интегратору NTT Data 1
04.02.2008 Чистая прибыль NTT снизилась на 21,8% 1
14.01.2008 Новое поколение интернет-связи: внедрение началось 1
09.11.2007 Чистая прибыль NTT за 1 полугодие снизилась на 33% 1
02.08.2007 NTT увеличила чистую прибыль на 3,4% 1
03.07.2007 Японская NTT планирует заключить ряд контрактов в России 1
28.05.2007 Проблемы в сети NTT связаны с ошибкой инженера 1
11.05.2007 Японская NTT теряет прибыль 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
07.12.2006 NEC видит будущее в NGN 1
10.11.2006 Чистая прибыль NTT в 1 полугодии снизилась на 11,9% 1
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях 1
23.10.2006 Установлен новый рекорд скорости передачи данных в оптических сетях 1
19.05.2006 Светодиоды вторглись в ультрафиолетовый диапазон 1
19.05.2006 Светодиоды вторглись в ультрафиолетовый диапазон 1
27.10.2005 Японцы научились удаленно управлять людьми 1
07.09.2005 Япония продаст акций NTT на $4,9 млрд. 1
03.08.2005 Квартальная прибыль NTT снизилась на 4,4% 1
04.02.2005 Годовая прибыль NTT составит $11,3 млрд. 1
10.11.2004 Чистая полугодовая прибыль NTT достигла $3,3 млрд. 1
19.07.2004 Операторы фиксированной телефонии создали глобальный альянс 1
11.11.2003 Чистая прибыль NTT в 1 полугодии выросла в 12 раз 1
07.08.2003 Квартальный объем продаж NTT составил $22,5 млрд. 1
13.05.2003 Годовая прибыль NTT составила $2 млрд. 1
25.03.2003 T-Linux - новый Linux для встроенных систем 1
27.02.2003 NTT снизит расходы на средства производства до 900 млрд. иен 1

Публикаций - 131, упоминаний - 148

NTT Group и организации, системы, технологии, персоны:

NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 98
NTT Com - NTT Communications 86 11
NTT Data - Itelligence AG 42 10
Microsoft Corporation 25236 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 8
NTT East - Nippon Telegraph and Telephone East Corp - NTT-ME 38 7
NTT West - Nippon Telegraph and Telephone West Corp 23 7
IBM - International Business Machines Corp 9551 7
Fujitsu 2066 6
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 5
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 5
Sony 6634 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 4
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
Konami 107 3
AT&T Wireless Group - AWE - AT&T Wireless Services 270 3
Fujitsu Automation 7 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 3
Toshiba Corporation 2955 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 3
AT&T Inc 1697 3
Deutsche Telekom 927 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 3
Tata Consultancy Services 61 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Verizon - WorldCom 496 2
Yahoo! Japan 51 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
NTT Comware 3 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
Dimension Data 20 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 2
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 263 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1392 2
China Mobile 420 2
Hyperic 3 1
NTT Data Services 2 1
Honda Motor Company - HND 237 5
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 5
SoftBank Group 270 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 485 1
Россети Ленэнерго 1699 1
BTPN - Bank Tabungan Pensiunan Nasional 2 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Oman Arab Bank 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 9 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 41 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
HII Corporate - Huntington Ingalls Industries 1 1
Itochu - Itochu Techno-Solutions - Itochu Electronics - Itochu Fine Chemical - 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BMW Group 464 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 3
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 3
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Администрация Гонконга 13 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
Федеральное казначейство России 1879 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 275 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 215 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 23
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 6
Робототехника - Робот-землекоп - Робот-крот - Digger robot - Mole robot 7 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 400 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 5
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 964 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 3
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2384 3
Типоразмеры гальванических элементов 26 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 3
Microsoft Windows 2000 8662 7
Linux OS 10896 5
Microsoft Windows 16327 4
Intel Pentium III 781 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 3
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 3
Honda Asimo 39 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Oracle Java - язык программирования 3328 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Apache Zeppelin 9 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Konica Minolta Workplace Hub 5 1
Flickr - Фотохостинг 256 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 98 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
NTT LOQC - NTT Linear Optical Quantum Computing 1 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Nokia Alcatel-Lucent - WaveStar TransLAN - WaveStar NMS-ТМ - WaveStar SNMS - WaveStar OpticAir - WaveStar TDM SDH - WaveStar ADM - WaveStar LambdaRouter - WaveStar OLS DWDM - WaveStar OpticGate 47 1
Broadcom - VMware vCloud Automation Center 8 1
Broadcom - VMware vFabric Suite 5 1
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 1
NTT Human Interface Labolatories - TwinVQ - Transform-domain Weighted Interleave Vector Quantization - векторное квантование с трансформными доменами и взвешенным чередованием - формат кодирования аудио с потерями 3 1
Yahoo! BB 14 1
Thales - Gemalto - Cinterion 14 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
Apache Hadoop 447 1
Diasoft Flextera 57 1
EthSwitch S.C. - национальная платежная система Эфиопии 2 1
Apple iPod 1550 1
Apple iPhone 6 4862 1
BBK vivo Y - Серия смартфонов 36 1
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 4 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Google YouTube - Видеохостинг 2885 1
Microsoft Office 365 981 1
Broadcom - VMware vSphere 595 1
Miyazu Junichiro - Миязи Юнихиро 3 2
Lorenz Olaf - Лоренц Олаф 4 1
Кравцов Алексей 35 1
Баранов Алексей 19 1
Носаков Василий 12 1
Татарчук Владимир 5 1
Горобец Наталья 5 1
Рожной Антон 6 1
Киселев Максим 8 1
Залецкий Павел 6 1
Ohboshi Kouji - Охбоши Куджи 1 1
Schroeder Philipp - Шредер Филипп 2 1
Sayar Ramin - Сайар Рамин 2 1
Esrey William - Эсри Уильям 5 1
Андрияш Александр 2 1
Summers Lawrence - Саммерс Лоуренс 5 1
Ebbers Bernard - Эбберс Бернард 10 1
Andrews Steve - Эндрюс Стив 5 1
Тачикава Кейджи - Tachikawa Keiji 10 1
Stone Biz - Стоун Биз 22 1
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 1
Inoue Masahiro - Иноэ Масахиро 5 1
Hannigan Robert - Ханниган Роберт 1 1
Мирошников Борис 63 1
Корсак Александр 8 1
Романов Михаил 33 1
Васильев Владимир 39 1
Лямин Александр 74 1
Япония 13547 108
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 26
Европа 24634 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7
Индия - Bharat 5697 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
США - Калифорния 4775 5
Германия - Федеративная Республика 12936 4
Нидерланды 3631 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Япония - Токио 1008 4
США - Калифорния - Беркли 284 3
США - Джорджия - Атланта 258 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 126 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 3
Великобритания - Западная Англия 10 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 126 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 144 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Ближний Восток 3030 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 2
Китай - Тайвань 4136 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
ЮАР - Йоханнесбург 51 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Япония - Осака 145 1
США - Висконсин 111 1
Китай - Хунань 21 1
Иран - Тегеран 158 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 167 1
Япония - Киото 31 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 15
Йена - денежная единица Японии 499 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Аренда 2584 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 3
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 3
Газы - Метан - methanum - болотный газ 363 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 542 3
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 321 3
Спорт - Гольф 96 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Английский язык 6876 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Telegraph 196 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 10
Total Telecom 613 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 4
NE Asia Online 313 3
Dow Jones Business News 88 2
Kyodo News 25 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
FT - Financial Times 1259 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
South China Morning Post 75 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
ABC News 52 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Mercury Center 309 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Japan Today 47 1
Kyodo 47 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 51 1
E-Commerce Times 69 1
РИА Новости 984 1
AP - Associated Press 2006 1
DigiTimes - Издание 1326 1
Korea Herald 44 1
Bloomberg 1417 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Philips Research 19 1
Keypoint Intelligence 7 1
Buyers Laboratory 15 1
EcoVadis 4 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IDC FinTech Ranking 8 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Juniper Research 551 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 3
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
Keio University - Университет Кэйо 30 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
