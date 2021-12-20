В 2022 году бизнес столкнется с еще более серьезными киберугрозами

Konica Minolta выявила главные тенденции дальнейшей цифровой трансформации предприятий в 2022 г. Компания отмечает, что востребованность цифровых рабочих мест продолжит расти: они станут для бизнеса стандартом. Внедрение эффективных средств совместной работы, включая облачные, продолжится. Скорость и качество принятия решений на основе данных возрастут. Вместе с тем, угроза кибератак также станет больше. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta.

Как следует из опроса, проведенного McKinsey в 2021 г., для 52% сотрудников важно иметь возможность работать в разных локациях. Поэтому в 2022 г. удаленный и гибридный формат работы уже станут для бизнеса стандартом. Постоянно работать в офисе сотрудники будут в исключительных случаях.

«Офис будет восприниматься, скорее, как место для общения, проведения презентаций, тренингов по созданию команд, внедрения новых проектов и других задач, требующих живого общения между сотрудниками», – отметила руководитель отдела исследований клиентов Konica Minolta Business Solutions Europe Ана Эстебан.

В сложившихся условиях роль решений для обмена данными и совместной работы возрастает. Microsoft 365, к примеру, позволяет Konica Minolta решать разнообразные задачи в облачной среде. При помощи программного продукта сотрудники компании могут вместе работать над документами в любое время и там, где им удобно. Являясь партнером Microsoft, Konica Minolta также ускоряет трансформацию цифровых рабочих мест своих клиентов.

Опрос Great Place to Work показывает, что сниженная потребность в офисах, ставшая результатом резкого снижения их посещаемости, приведет к появлению небольших офисных пространств, и это нужно учитывать при размещении ИТ-инфраструктуры. Например, Workplace Hub от Konica Minolta объединяет хранение, печать и обработку документов в одном многофункциональном устройстве.

Также в 2022 г. компании будут еще более заинтересованы в оптимизации использования ИТ-ресурсов, так как дефицит квалифицированных кадров продолжает расти. Проблемы с наймом ИТ-специалистов негативно влияют на отрасль: так считают 65% ИТ-директоров, согласно исследованию KPMG. Облачные решения могут значительно облегчить работу бизнеса, избавив от необходимости управлять ИТ-инфраструктурой, защищать ее и обновлять.

«Поскольку бизнес-модели меняются, а потребность в гибкости и эффективности возрастает, компании переходят от традиционной ИТ-инфраструктуры к облачной. Однако инфраструктура управления печатью зачастую остается на локальных серверах. Перенеся ее в облако, вы не только улучшите мобильную работу, но и избавите ИТ-команду от необходимости управлять различными принт-серверами», – отметил руководитель отдела стратегии и управления продуктовым портфелем Konica Minolta Business Solutions Europe Филипп Шредер.

Еще одна важная тенденция 2022 г. – повышение роли аналитики данных в процессе принятия решений. Пока что доля предприятий, опирающихся на интуицию и опыт, все еще высока. Она составляет 58%, согласно исследованию Business Application Research Center.

«Бизнес связан с принятием все более сложных решений, и аналитика постепенно начинает играть в этом ключевую роль. Поэтому рабочие места должны быть организованы таким образом, чтобы у сотрудников был доступ к технологиям и источникам важных данных. Имея опыт управления процессами, связанными с бумажным документооборотом, мы знаем, как грамотно сделать их цифровыми, чтобы неструктурированные данные стали структурированными», – сказал старший генеральный менеджер подразделения цифровой трансформации Konica Minolta Business Solutions Europe Олаф Лоренц.

В условиях гибридного формата работы обеспечение безопасности данных и, соответственно, интеллектуальной собственности компаний становится более сложной задачей. Именно с обстоятельствами, вызванными пандемией, представители 37% организаций связывают угрозы информационной безопасности, следует из исследования Konica Minolta. Большую опасность для бизнеса представляют программы-вымогатели – с ними за последние два года сталкивались более половины респондентов. Согласно исследованию Brave New Coin, рост использования анонимных криптовалют облегчает злоумышленникам получение выкупа, при этом навыки самих преступников растут.

Под прицелом преступников могут оказаться и многофункциональные устройства, однако вероятность атаки на них организации часто не берут во внимание. Чтобы ее исключить, Konica Minolta испытала свое оборудование с помощью тестов на проникновение от NTT DATA и его подразделения безопасности NTT Ltd. Все попытки взломать устройства компании, предпринятые инженерами этих организаций, потерпели неудачу.

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«Несмотря на стоящие перед нами задачи, я верю, что 2022 г. станет временем новых возможностей, которые бизнес сможет использовать для повышения эффективности, улучшения условий работы сотрудников, а также создания более устойчивой и безопасной рабочей среды», – заявил Олаф Лоренц.

О Konica Minolta Business Solutions Russia

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, со штаб-квартирой в Лангенхагене, Германия, является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Интересы компании в России представляет ООО «Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша».

Konica Minolta выступает в роли ИТ-провайдера полного цикла: предлагает актуальные технологии для малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, государственного сектора. Одно из ключевых направлений — продукты и сервисы для цифровых рабочих мест: облачные решения, управляемые услуги печати, а также технологии интеллектуального видеонаблюдения для управления рабочими процессами, автоматизации, безопасности и совместной работы в удаленном формате.

Компания была признана лидером трансформации офисной печати в исследовании IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment. Эксперты оценили ее прогресс в развитии управляемых сервисов для современных рабочих мест. А в 2021 г. компания стала авторизованным партнером Microsoft. Также Konica Minolta получила престижную премию Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 2020/2021 от Keypoint Intelligence за инновационный подход к сервисному обслуживанию.

Также, по данным InfoSource, компания уже более десяти лет лидирует на рынке высокопроизводительной печати в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Konica Minolta уделяет большое внимание вкладу в развитие общества. Компания входит в список 100 наиболее устойчивых корпораций мира по оценкам Corporate Knigts, а также получила высший уровень в рейтинге устойчивости EcoVadis.

Konica Minolta Business Solutions Europe представлена дочерними структурами и дистрибьюторами более, чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и в Африки. Компания обладает штатом 9000 сотрудников (по состоянию на апрель 2021 г). Объем продаж Konica Minolta Europe составил более 1,9 млрд евро в 2020 финансовом году.