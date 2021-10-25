Япония - Токио

Чиновники Японии начинают отказываться от дискет Токио отказывается от дискет Чиновники японской столицы Токио с большим опозданием отказываются от использования гибких магнитных дисков, пишет Nikkei Asia. Столичный специальный район Мэгуро планирует полностью перевести свою работу в онлайн в 2021

«Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый р

ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом е могут удовлетворять потребностям и современным запросам рынка. Модернизация HSCS, завершенная в конце 2018 года, дала возможность ТТК запустить первый канал пропускной способностью 100 Гбит/с между Токио и Амстердамом. На подводном участке телекоммуникационной кабельной системы скорость каналов составляет 200 Гбит/с с общей возможностью расширения пропускной способности системы до 5,4 Тби

ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио ной зоны для технологии 5G в диапазоне ниже 6 ГГц (sub-6Ghz) на частоте 4,5 ГГц в городских районах Токио.Для испытаний ZTE предоставит новейшие комплексные сетевые решения 5G, и вместе с SoftB

Система BioLink BioTime внедрена в сети ресторанов «Токио» Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в сети ресторанов «Токио» (Владивосток). Эта система охватила более 450 сотрудников, и ее применение будет способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины и повышению качества обслуживания в ресторанах

Лидеры ИТ-отрасли едут в Токио С 11 по 18 мая 2014 г. в Токио, при активном участии ведущих российских и японских специалистов в области ИТ-индустрии, пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития информационных технологий в мир

В Токио пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития ИТ в мировой практике» С 11 по 18 мая 2014 г. в Токио, при активном участии ведущих российских и японских специалистов в области ИТ-индустрии, пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития информационных технологий в мир

150 гигапикселей Токио Фотограф Джеффри Мартин создал сверхдетализированное панорамное фотоизображение города Токио. Это новая работа Мартина после панорамы Лондона. Для создания изображения Токио фотограф использовал камере Canon EOS 7D и объектив Canon EF 400mm f/5.6L USM. В результате было сн

ТТК построил узел доступа в Токио Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к сети IP/MPLS, а также узла SDH в Токио на базе дата-центра Equinix. «Мы активно развиваем наше присутствие на перспективном рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона и последовательно улучшаем связность международного сегмен

ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура ле 2012 г., говорит, что перед тем как начать написание программы информатизации субъекта и начинать какие-то изменения в отрасли он посетил «самые прогрессивные» с его точки зрения города: Сингапур, Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон. «Если более конкретно - Сингапур – отличный пример работы с решениями, позволяющими гражданам выражать свое мнение, связанное с деятельностью городских служб. Иде

«Билайн» вводит нулевую тарификацию на «горячие линии» посольства РФ в Токио ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о введении нулевой тарификации для своих абонентов на номера «горячих линий» посольства России в Токио, открытых в связи с землетрясением в Японии. По информации Министерства иностранных дел РФ, связь с российскими гражданами, находящихся в наиболее пострадавших от стихийного бедствия райо

Загоревшийся Apple iPod задержал электричку в Токио Возгорание портативного плеера Apple iPod одного из пассажиров, произошедшее в пятницу, 13 августа, в 8:20 по местному времени, в час пик, привело к восьмиминутной задержке пригородной электрички в Токио, сообщает Reuters. Причиной задержки стали жалобы пассажиров на сильный запах гари. Прибывший на место сотрудник железной дороги убедился, что причиной возгорания стал плеер Apple одного

В Токио - самый "зеленый" суперкомпьютер В Токио появился самый "зеленый" суперкомпьютер. Кластер из вычислительной техники установлен в Университете Токио состоит из 128 процессоров Intel Core i7-920 и 4 дополнительных плат. Про

В Токио запущена сеть LTE Компания NTT DoCoMo, крупнейший японский оператор мобильной связи, объявила о начале тестирования расположенной в Токио сети на базе технологии четвертого поколения LTE (Long Term Evolution). Целью данных работ является проверка времени реагирования, скорости передачи данных и надежности соединений перед т

Программа МКС обсуждается на саммите в Токио Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 8 марта 2010 года в Токио открылся саммит глав космических агентств – участников программы МКС – США, России, Японии, Европы, Канады. Он продлится до 13 марта. В саммите принимает участие делегация Федерального ко

В Токио прошел международный конгресс "Усовершенствования в атомной энергетике" Как сообщает пресс-служба Росатома, с 11 по 14 мая в Токио проводился международный конгресс «Усовершенствования в атомной энергетике» - ICAPP-2009, организованный Японским Атомным форумом совместно с Американским и Европейским ядерными обществам

Извержение вулкана накрыло Токио Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo, извержение вулкана Асама происходит в Японии в 140 км к северо-западу от Токио. Проснувшийся сегодня вулкан извергает камни, облака горячего дыма и пепла на территорию префектур Гунма и Нагано. Сообщается, что облака пепла уже достигли столицы страны Токио. Я

«Ростелеком» открыл точку присутствия в Токио «Ростелеком», российский национальный оператор связи, организовал точку присутствия в Токио. Cозданная при непосредственном участии японского оператора связи KDDI Corporation, точка присутствия в Токио является очередным этапом стратегических планов «Ростелекома» по разви

Япония провела испытание системы ПРО Токио Япония провела испытания системы противоракетной обороны (ПРО) столицы страны г.Токио. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны страны Сигеру Исиба, были опробованы ракеты-перехватчики "земля-воздух" системы наземного базирования Patriot Advanced Capability-3 (

Финские итэшники признали Питер раньше Токио им, что в рамках проекта Finnode — глобальной сети финских инновационных центров — уже функционируют два центра в Сан-Франциско и Шанхае, а в ближайшем будущем откроется представительство в Токио. Finnode также ведет переговоры в Индии и на Ближнем Востоке. По словам Игоря Куприенко, центр займется поиском перспективных ИКТ-проектов, развиваемых частными и государственными предпри

«ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио «Компания ТрансТелеКом», российский оператор связи, заключила договор с компанией Asia Netcom о предоставлении канала связи, который напрямую соединит узлы связи ТТК в Токио и Гонконге. Договор был заключен во время официального открытия представительства «Компании ТрансТелеКом» в Пекине. По условиям контракта Asia Netcom предоставила ТТК полностью резервиров

Squenix в Токио Легендарная японская студия, вслед за Sony, также представила список своих игр, которые будут демонстрироваться на выставке в Токио. Не обошлось и без неприятных новостей: Squenix пока не обещает показать посетителям Final Fantasy XIII и Final Fantasy Versus XIII. Но есть и приятные моменты: будет представлена девятая

Подземелья Токио Перед вами не сцена из очередной компьютерной игры, а всего лишь фотография токийской канализации. Глядя на фотографии, невольно напрашивается вопрос: "Слышали хоть раз жители Токио про ежегодные повсеместные отключения горячей воды на 3 недели?".

Петербургские студенты отправятся в Токио на чемпионат мира по программированию В финале чемпионата мира по программированию в Токио, который пройдёт 12–16 марта, примут участие команды студентов Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета. В сборную Росс

В Токио пройдет чемпионат мира по программированию С 12 по 16 марта 2007 года в Токио пройдет 31-й ежегодный командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд высших учебных заведений (АСМ International Collegiate Programming Contest, ACM-ICPC), в котором п

Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио Как сообщает Space Daily, в ходе дискуссии в парламентском комитете министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что собственно ядерной военной технологией Токио уже обладает. "У нас имеется технология, позволяющая создавать ядерные вооружения, - сообщил он. - Это, однако, не означает, что мы немедленно приступим к его созданию и будем обладать им

Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио Как сообщает Space Daily, в ходе дискуссии в парламентском комитете министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что собственно ядерной военной технологией Токио уже обладает. "У нас имеется технология, позволяющая создавать ядерные вооружения, - сообщил он. - Это, однако, не означает, что мы немедленно приступим к его созданию и будем обладать им

В Токио произошла энергетическая катастрофа Сегодня, в 2 часа 38 минут по московскому времени в столице Японии Токио, прилегающих районах и соседней префектуре Тибо отключилась система подачи электроэнергии. Как сообщает РБК, без света остались в общей сложности свыше 1 млн. домовладений. Предполагают,

В Токио произошла энергетическая катастрофа Сегодня, в 2 часа 38 минут по московскому времени в столице Японии Токио, прилегающих районах и соседней префектуре Тибо отключилась система подачи электроэнергии. Как сообщает РБК, без света остались в общей сложности свыше 1 млн. домовладений. Предполагают,

AT&T откроет в Токио центр управления работой корпоративных сетей Американская телекоммуникационная корпорация AT&T анонсировала открытие 10 марта в Токио центра iGEMS - "интегрированной системы глобального управления корпоративными сетями". Центр будет работать в составе подразделения Глобальных сетевых услуг AT&T GNS, расположенного в ток

Гении со всего мира съехались в Токио В четверг на пятнадцатом Всемирном съезде гениев (15th World Genius Convention), проходящем в Токио, собрались изобретатели и рационализаторы, готовые продемонстрировать свои работы и обменяться идеями. Иногда идеи, высказываемые участниками в ходе выступлений, действительно очень персп

NEC откроет в Токио сервис-центр для Linux-ПК кластеров В пятницу NEC Corp. открывает в Токио высокопроизводительный сервис-центр для кластерных систем, построенных на персональных компьютерах, работающих под Linux. Новый центр будет оборудован кластером из 64 двухпроцессорных сер

Modem Media сократит персонал и закроет представительство в Токио сократить более 90 своих работников (10% персонала), а также закрыть свое представительство вТокио, сообщает CNet. Как утверждают представители компании, помимо основного персонала и служащих офиса в Токио, будут уволены некоторые бизнес-консультанты. Японское подразделение прекратит работу во втором квартале этого года, а все его клиенты будут прикреплены к офису в Гонконге. В результате п

Asia Global Crossing откроет сегмент сети Гонконг-Токио в феврале Компания Asia Global Crossing, дочернее предприятие Global Crossing, сообщила о предстоящем в феврале открытии сегмента Гонконг-Токио в глобальной высокоскоростной магистральной сети связи. Asia Global Crossing будет сдавать в аренду каналы связи, осуществляемой на основе IP-протокола, провайдерам телекоммуникационных у

Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония) станет частью новой. Flag Telecom займется строительством западной части нового проекта (Гонконг, Корея, Япо

Группа специалистов из Токио отправилась в США на поиски взломщиков японских правительственных сайтов Группу специалистов для поиска источника хакерских нападений на сайты правительства Японии отправил официальный Токио в США. Нападения на сайты правительства начались после того, как некоторые политические силы Японии правого толка решили доказать, что на самом деле не было никакой Найньгской бойни, кото

Компания Level 3 проложит подводный кабель Гонконг-Токио Компания Level 3 Communications Inc заявила о планах строительства высокоскоростной широкополосной системы связи по подводному кабелю между Гонконгом и Токио. На первом этапе кабель сможет обеспечить пропускную способность 320 гигабит/с, но в дальнейшем по мере роста потребностей она может быть увеличена до 2,56 терабит/с. Предполагают, что ст