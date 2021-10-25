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Япония Токио

Япония - Токио

Токийское окно Юрий Пименов, 1975 Токийское окно Юрий Пименов, 1975
Токийское окно Юрий Пименов, 1975

СОБЫТИЯ


25.10.2021 Чиновники Японии начинают отказываться от дискет

Токио отказывается от дискет Чиновники японской столицы Токио с большим опозданием отказываются от использования гибких магнитных дисков, пишет Nikkei Asia. Столичный специальный район Мэгуро планирует полностью перевести свою работу в онлайн в 2021
06.06.2019 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио

финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом ожидаемый р
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом

е могут удовлетворять потребностям и современным запросам рынка. Модернизация HSCS, завершенная в конце 2018 года, дала возможность ТТК запустить первый канал пропускной способностью 100 Гбит/с между Токио и Амстердамом. На подводном участке телекоммуникационной кабельной системы скорость каналов составляет 200 Гбит/с с общей возможностью расширения пропускной способности системы до 5,4 Тби
20.06.2017 ZTE и SoftBank объявили о запуске пилотной зоны 5G в Токио

ной зоны для технологии 5G в диапазоне ниже 6 ГГц (sub-6Ghz) на частоте 4,5 ГГц в городских районах Токио.Для испытаний ZTE предоставит новейшие комплексные сетевые решения 5G, и вместе с SoftB
29.03.2016 Система BioLink BioTime внедрена в сети ресторанов «Токио»

Компания BioLink Solutions объявила о внедрении биометрической системы учета рабочего времени BioTime в сети ресторанов «Токио» (Владивосток). Эта система охватила более 450 сотрудников, и ее применение будет способствовать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины и повышению качества обслуживания в ресторанах

07.04.2014 Лидеры ИТ-отрасли едут в Токио

С 11 по 18 мая 2014 г. в Токио, при активном участии ведущих российских и японских специалистов в области ИТ-индустрии, пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития информационных технологий в мир
26.03.2014 В Токио пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития ИТ в мировой практике»

С 11 по 18 мая 2014 г. в Токио, при активном участии ведущих российских и японских специалистов в области ИТ-индустрии, пройдет российско-японская кампания «Основные направления развития информационных технологий в мир
02.08.2013 150 гигапикселей Токио

Фотограф Джеффри Мартин создал сверхдетализированное панорамное фотоизображение города Токио. Это новая работа Мартина после панорамы Лондона. Для создания изображения Токио фотограф использовал камере Canon EOS 7D и объектив Canon EF 400mm f/5.6L USM. В результате было сн
03.04.2013 ТТК построил узел доступа в Токио

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к сети IP/MPLS, а также узла SDH в Токио на базе дата-центра Equinix. «Мы активно развиваем наше присутствие на перспективном рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона и последовательно улучшаем связность международного сегмен
16.11.2012 ИТ в столицах: Москва берет пример с Лондона и Нью-Йорка, Питер – с Токио и Сингапура

ле 2012 г., говорит, что перед тем как начать написание программы информатизации субъекта и начинать какие-то изменения в отрасли он посетил «самые прогрессивные» с его точки зрения города: Сингапур, Токио, Сеул, Нью-Йорк, Лондон. «Если более конкретно - Сингапур – отличный пример работы с решениями, позволяющими гражданам выражать свое мнение, связанное с деятельностью городских служб. Иде
14.03.2011 «Билайн» вводит нулевую тарификацию на «горячие линии» посольства РФ в Токио

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о введении нулевой тарификации для своих абонентов на номера «горячих линий» посольства России в Токио, открытых в связи с землетрясением в Японии. По информации Министерства иностранных дел РФ, связь с российскими гражданами, находящихся в наиболее пострадавших от стихийного бедствия райо
16.08.2010 Загоревшийся Apple iPod задержал электричку в Токио

Возгорание портативного плеера Apple iPod одного из пассажиров, произошедшее в пятницу, 13 августа, в 8:20 по местному времени, в час пик, привело к восьмиминутной задержке пригородной электрички в Токио, сообщает Reuters. Причиной задержки стали жалобы пассажиров на сильный запах гари. Прибывший на место сотрудник железной дороги убедился, что причиной возгорания стал плеер Apple одного

14.07.2010 В Токио - самый "зеленый" суперкомпьютер

В Токио появился самый "зеленый" суперкомпьютер. Кластер из вычислительной техники установлен в Университете Токио состоит из 128 процессоров Intel Core i7-920 и 4 дополнительных плат. Про
09.06.2010 В Токио запущена сеть LTE

Компания NTT DoCoMo, крупнейший японский оператор мобильной связи, объявила о начале тестирования расположенной в Токио сети на базе технологии четвертого поколения LTE (Long Term Evolution). Целью данных работ является проверка времени реагирования, скорости передачи данных и надежности соединений перед т
09.03.2010 Программа МКС обсуждается на саммите в Токио

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 8 марта 2010 года в Токио открылся саммит глав космических агентств – участников программы МКС – США, России, Японии, Европы, Канады. Он продлится до 13 марта. В саммите принимает участие делегация Федерального ко
19.05.2009 В Токио прошел международный конгресс "Усовершенствования в атомной энергетике"

Как сообщает пресс-служба Росатома, с 11 по 14 мая в Токио проводился международный конгресс «Усовершенствования в атомной энергетике» - ICAPP-2009, организованный Японским Атомным форумом совместно с Американским и Европейским ядерными обществам
02.02.2009 Извержение вулкана накрыло Токио

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Kyodo, извержение вулкана Асама происходит в Японии в 140 км к северо-западу от Токио. Проснувшийся сегодня вулкан извергает камни, облака горячего дыма и пепла на территорию префектур Гунма и Нагано. Сообщается, что облака пепла уже достигли столицы страны Токио. Я
20.10.2008 «Ростелеком» открыл точку присутствия в Токио

«Ростелеком», российский национальный оператор связи, организовал точку присутствия в Токио. Cозданная при непосредственном участии японского оператора связи KDDI Corporation, точка присутствия в Токио является очередным этапом стратегических планов «Ростелекома» по разви
29.07.2008 Япония провела испытание системы ПРО Токио

Япония провела испытания системы противоракетной обороны (ПРО) столицы страны г.Токио. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр обороны страны Сигеру Исиба, были опробованы ракеты-перехватчики "земля-воздух" системы наземного базирования Patriot Advanced Capability-3 (
28.02.2008 Финские итэшники признали Питер раньше Токио

им, что в рамках проекта Finnode — глобальной сети финских инновационных центров — уже функционируют два центра в Сан-Франциско и Шанхае, а в ближайшем будущем откроется представительство в Токио. Finnode также ведет переговоры в Индии и на Ближнем Востоке. По словам Игоря Куприенко, центр займется поиском перспективных ИКТ-проектов, развиваемых частными и государственными предпри
25.09.2007 «ТрансТелеКом» соединяет свои узлы связи в Гонконге и Токио

«Компания ТрансТелеКом», российский оператор связи, заключила договор с компанией Asia Netcom о предоставлении канала связи, который напрямую соединит узлы связи ТТК в Токио и Гонконге. Договор был заключен во время официального открытия представительства «Компании ТрансТелеКом» в Пекине. По условиям контракта Asia Netcom предоставила ТТК полностью резервиров
05.09.2007 Squenix в Токио

Легендарная японская студия, вслед за Sony, также представила список своих игр, которые будут демонстрироваться на выставке в Токио. Не обошлось и без неприятных новостей: Squenix пока не обещает показать посетителям Final Fantasy XIII и Final Fantasy Versus XIII. Но есть и приятные моменты: будет представлена девятая
20.08.2007 Подземелья Токио

Перед вами не сцена из очередной компьютерной игры, а всего лишь фотография токийской канализации. Глядя на фотографии, невольно напрашивается вопрос: "Слышали хоть раз жители Токио про ежегодные повсеместные отключения горячей воды на 3 недели?".
09.03.2007 Петербургские студенты отправятся в Токио на чемпионат мира по программированию

В финале чемпионата мира по программированию в Токио, который пройдёт 12–16 марта, примут участие команды студентов Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского политехнического университета. В сборную Росс
05.03.2007 В Токио пройдет чемпионат мира по программированию

С 12 по 16 марта 2007 года в Токио пройдет 31-й ежегодный командный чемпионат мира по программированию среди сборных команд высших учебных заведений (АСМ International Collegiate Programming Contest, ACM-ICPC), в котором п
01.12.2006 Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио

Как сообщает Space Daily, в ходе дискуссии в парламентском комитете министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что собственно ядерной военной технологией Токио уже обладает. "У нас имеется технология, позволяющая создавать ядерные вооружения, - сообщил он. - Это, однако, не означает, что мы немедленно приступим к его созданию и будем обладать им
01.12.2006 Пример Северной Кореи пробудил ядерных амбиции Токио

Как сообщает Space Daily, в ходе дискуссии в парламентском комитете министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что собственно ядерной военной технологией Токио уже обладает. "У нас имеется технология, позволяющая создавать ядерные вооружения, - сообщил он. - Это, однако, не означает, что мы немедленно приступим к его созданию и будем обладать им
14.08.2006 В Токио произошла энергетическая катастрофа

Сегодня, в 2 часа 38 минут по московскому времени в столице Японии Токио, прилегающих районах и соседней префектуре Тибо отключилась система подачи электроэнергии. Как сообщает РБК, без света остались в общей сложности свыше 1 млн. домовладений. Предполагают,

14.08.2006 В Токио произошла энергетическая катастрофа

Сегодня, в 2 часа 38 минут по московскому времени в столице Японии Токио, прилегающих районах и соседней префектуре Тибо отключилась система подачи электроэнергии. Как сообщает РБК, без света остались в общей сложности свыше 1 млн. домовладений. Предполагают,

26.02.2003 AT&T откроет в Токио центр управления работой корпоративных сетей

Американская телекоммуникационная корпорация AT&T анонсировала открытие 10 марта в Токио центра iGEMS - "интегрированной системы глобального управления корпоративными сетями". Центр будет работать в составе подразделения Глобальных сетевых услуг AT&T GNS, расположенного в ток
09.11.2001 Гении со всего мира съехались в Токио

В четверг на пятнадцатом Всемирном съезде гениев (15th World Genius Convention), проходящем в Токио, собрались изобретатели и рационализаторы, готовые продемонстрировать свои работы и обменяться идеями. Иногда идеи, высказываемые участниками в ходе выступлений, действительно очень персп
30.05.2001 NEC откроет в Токио сервис-центр для Linux-ПК кластеров

В пятницу NEC Corp. открывает в Токио высокопроизводительный сервис-центр для кластерных систем, построенных на персональных компьютерах, работающих под Linux. Новый центр будет оборудован кластером из 64 двухпроцессорных сер
02.03.2001 Modem Media сократит персонал и закроет представительство в Токио

сократить более 90 своих работников (10% персонала), а также закрыть свое представительство вТокио, сообщает CNet. Как утверждают представители компании, помимо основного персонала и служащих офиса в Токио, будут уволены некоторые бизнес-консультанты. Японское подразделение прекратит работу во втором квартале этого года, а все его клиенты будут прикреплены к офису в Гонконге. В результате п
11.01.2001 Asia Global Crossing откроет сегмент сети Гонконг-Токио в феврале

Компания Asia Global Crossing, дочернее предприятие Global Crossing, сообщила о предстоящем в феврале открытии сегмента Гонконг-Токио в глобальной высокоскоростной магистральной сети связи. Asia Global Crossing будет сдавать в аренду каналы связи, осуществляемой на основе IP-протокола, провайдерам телекоммуникационных у
10.01.2001 Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей

Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония) станет частью новой. Flag Telecom займется строительством западной части нового проекта (Гонконг, Корея, Япо
10.02.2000 Группа специалистов из Токио отправилась в США на поиски взломщиков японских правительственных сайтов

Группу специалистов для поиска источника хакерских нападений на сайты правительства Японии отправил официальный Токио в США. Нападения на сайты правительства начались после того, как некоторые политические силы Японии правого толка решили доказать, что на самом деле не было никакой Найньгской бойни, кото
26.01.2000 Компания Level 3 проложит подводный кабель Гонконг-Токио

Компания Level 3 Communications Inc заявила о планах строительства высокоскоростной широкополосной системы связи по подводному кабелю между Гонконгом и Токио. На первом этапе кабель сможет обеспечить пропускную способность 320 гигабит/с, но в дальнейшем по мере роста потребностей она может быть увеличена до 2,56 терабит/с. Предполагают, что ст
07.09.1999 CA откроет совместно с Asgent технический центр в Токио

Computer Associates International и японская компания Asgent, поставщики систем безопасности для сетей, объявили о намерении создать CA Security Solution Center в Токио. В его задачу будет входить распространение продуктов CA на этом рынком, а также предоставление консалтинговых и образовательных услуг, технической поддержке и т.д.

Публикаций - 1020, упоминаний - 1028

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 82
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 68
Hitachi - Хитачи 1501 62
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 58
Toshiba Corporation 2980 56
Fujitsu 2105 51
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 50
Microsoft Corporation 25775 49
Samsung Electronics 11064 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
Apple Inc 13154 40
Google LLC 12688 32
Sharp Corporation 1062 30
Intel Corporation 12811 30
Canon 1439 21
LG Electronics 3735 19
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 15
Seiko Epson Corporation 908 14
HP Inc. 5883 14
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 14
NTT Com - NTT Communications 91 13
4A Games 52 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 13
Lenovo Motorola 3566 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Konica Minolta 423 12
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 11
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 10
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 10
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 10
МегаФон 10742 10
9594 10
Dell EMC 5180 9
X Corp - Twitter 2938 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 20
SoftBank Group 284 17
Honda Motor Company - HND 240 16
Alpari - Альпари 67 13
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 13
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Россети Ленэнерго 1699 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
Air France–KLM - Air France - KLM 81 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
Coca-Cola Company 261 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Империя-Фарма 91 5
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Boeing 1031 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 4
British Airways - British Midland International 127 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 4
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 4
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 4
Mitsubishi UFJ Financial Group - MUFG Bank - Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) - Bank of Tokyo-Mitsubishi 21 4
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
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Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Кабинет министров Японии - Национальное полицейское агентство Японии - НПА 6 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 2
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
JIPDEC - Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community - Японская корпорация по разработке технологий обработки информации 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Robotics Society of Japan - Японское робототехническое общество 1 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
CODA - Content Overseas Distribution Association - Ассоциация распространения контента за рубежом 1 1
KISA - Kansai Information System Industry Association 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 106
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 69
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 66
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 63
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 61
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 60
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 54
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 53
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 52
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 49
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 46
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 40
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 39
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 38
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 30
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 37
Microsoft Windows 2000 8678 19
Google Android 15243 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 16882 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations - Project Gotham Racing 40 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 9
Microsoft Xbox Live 309 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 12 7
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 68 7
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 6
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 6
Apple iPad 4011 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Apple iPod 1553 5
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 4
Myspace - социальная сеть 640 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Apple iTunes Store 1118 4
Правительство Москвы - Наш город 110 4
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 4
Nintendo Wii - игровая консоль 760 4
Sony Walkman 285 4
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 6
Путин Владимир 3454 5
Ефимов Владимир 145 4
Котов Виталий 41 4
Фурсин Алексей 158 4
Camus Philippe - Камю Филипп 6 4
Son Masayoshi - Сон Масаеси - Сон Масайоши 28 4
Horie Takafumi - Хори Такафуми 8 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Вермишян Геворк 67 3
Касперский Евгений 337 3
Воробьев Андрей 199 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Фролов Павел 86 3
Ермолаев Артем 379 3
Свириденко Андрей 99 3
Медведев Дмитрий 1665 3
SomeyaTakao - Сомея Такао 8 3
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 3
Зенкин Денис 263 3
Гуринович Эдуард 5 3
Koinuma Hideomi - Коинума Хидеоми 3 3
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 62 3
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 3
Suzuki Shigeo - Судзуки Сигэо 9 3
Plant Sadie - Плант Сэди 3 3
Kojima Hideo - Кодзима Хидео 14 3
Nishigaki Koji - Нисигаки Кодзи 8 3
Сергунина Наталья 375 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Кравцов Роман 89 2
Кривозубов Павел 27 2
Скачков Юрий 52 2
Попова Мария 141 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 2
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 2
Suzuki Junichi - Судзуки Дзюнити 6 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Липатов Сергей 34 2
Япония 13807 610
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 272
Россия - РФ - Российская федерация 166168 263
Европа 24964 147
Великобритания - Лондон 2432 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 114
США - Нью-Йорк 3180 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 104
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 86
Азия - Азиатский регион 5920 75
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 72
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 64
Южная Корея - Республика 7052 63
Китай - Шанхай 833 58
Китай - Пекин - Beijing 1096 56
Земля - планета Солнечной системы 10865 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 51
Южная Корея - Сеул 375 49
Сингапур - Республика 1953 47
Франция - Французская Республика 8177 47
Япония - Осака 145 46
США - Калифорния 4829 44
Нидерланды - Амстердам 630 42
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
Индия - Bharat 5869 38
Канада 5081 37
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 33
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 33
Китай - Тайвань 4245 32
Австралия - Сидней 276 26
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 26
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 25
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 24
США - Колумбия - Вашингтон 1487 23
Германия - Берлин 732 21
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Нидерланды 3746 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 76
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 63
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 36
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 34
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 33
Йена - денежная единица Японии 503 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 29
Английский язык 7030 29
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 24
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 24
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 19
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 18
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 15
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 57
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 40
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 29
AP - Associated Press 2007 28
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
New Scientist 1448 13
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 11
NE Asia Online 313 10
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 10
Phys.org 972 9
Nature 832 8
Newsbytes News Network 379 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 8
Japan Today 47 8
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 8
The Register - The Register Hardware 1784 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
Inquirer 463 6
Bloomberg 1627 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
MacWorld 134 5
Space Daily 528 5
Nikkei Communications 21 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
ZDnet 663 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
Nanotechweb 92 4
Kyodo 47 4
TBS Television - JNN - Japan News Network - JCNN - Japan Corporate News Network 25 4
Japan Times 13 4
Tom’s Hardware 600 4
DigiTimes - Издание 1331 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
Computer Weekly 376 3
Ananova 250 3
NEWSru.com 229 3
Times 661 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
FT - Financial Times 1296 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
NPD DisplaySearch 285 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 3 3
Fortune Global 100 142 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
StartupBlink 5 3
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
Juniper Research 131 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
Frost & Sullivan 207 2
Keypoint Intelligence 7 2
Buyers Laboratory 15 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
TrendForce 187 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD Group 140 1
TeleGeography Research 40 1
HitWise 69 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
Gartner Magic Quadrant Managed M2M Services 1 1
QS World University Rankings 4 1
comScore Networks 35 1
Multimedia Research Institute 3 1
EcoVadis 4 1
Futuresource Consulting 16 1
Displaybank 15 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 38
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 22
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 10
Keio University - Университет Кэйо 39 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 4
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 3
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 2
CSHL - Cold Spring Harbor Laboratory - Лаборатория в Колд-Спринг-Харбор 8 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
Tokyo Metropolitan University - Токийский столичный университет 4 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
CEATEC 45 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CeBIT 614 5
MacWorld Expo 35 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
PC Expo 36 2
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 2
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Photokina 60 1
Effie Awards 11 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Canon Expo 2 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Зимние Азиатские игры 5 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
Венчурная ярмарка 25 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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