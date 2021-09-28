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Япония
Токио


28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
29.04.2021 Samsung объявила финансовые результаты первого квартала 2021 года 1
02.03.2021 «Почта России» запустила онлайн-витрину c российскими товарами в Японии 2
18.12.2020 Силовики требуют заблокировать российские сайты с культовыми аниме 2
05.11.2020 Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки 1
30.10.2020 «Ростелеком» крупно не расплатился с российскими спортсменами-инвалидами Олимпиады в Сочи 1
22.10.2020 Производитель принтеров взял в плен малый бизнес целого континента 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
22.09.2020 Москва поднялась на 25 строк во всемирном рейтинге инновационных городов 2
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
20.07.2020 «Мегафон» начал строить сеть на дне Северного Ледовитого океана 1
04.06.2020 Япония вложит $2 млн в создание инженерных классов на базе российских технологий 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1
13.12.2019 Бывший топ-менеджер Toyota возглавил российский стартап Robbo в Японии 4
12.12.2019 Глава российского офиса известной блокчейн-компании покидает пост ради собственного проекта в США 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты 1
31.10.2019 В базе практик Smart City на ICT.Moscow собрали более 500 проектов умного города 1
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
07.06.2019 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет 1
06.06.2019 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио 2
17.04.2019 Toyota под мощной атакой таинственных хакеров. Пострадали 3 млн клиентов 1
10.04.2019 Толпа под лупой: как бизнес и государство используют видеонаблюдение 3
03.04.2019 Verbatim объявила о назначении нового регионального президента компании 1
03.04.2019 Panasonic тестирует систему распознавания лиц для ритейла 1
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом 1
05.02.2019 Commvault представила нового CEO 1
28.01.2019 Японским чиновникам разрешили взломать 200 млн гаджетов граждан 1
16.11.2018 «Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение 1
01.11.2018 NetApp обновила решение Trident для автоматизированного выделения ресурсов 1
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 5

Публикаций - 287, упоминаний - 342

Япония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7128 12
Samsung Electronics 5633 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 9
4A Games 50 9
Microsoft Corporation 11017 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
IBM 3527 4
SAP SE 3207 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 3
Cinia Oy 5 3
Xerox 511 3
Yandex - Яндекс 4099 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 3
NetApp 485 2
Астерос - Asteros 531 2
Rockstar Games 201 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Canon 549 2
ROBBO Japan 3 2
Oracle Corporation 3331 2
BT Group - British Telecommunications 82 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
Huawei 2726 1
VMware 1829 1
McKinsey & Company 121 1
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 1
NetApp Trident 16 1
Panasonic 1115 1
Alibaba Group 298 1
Bitfury Group 25 1
Fortnite 47 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Hitachi 465 1
Hitachi Vantara 100 1
Fujitsu 739 1
Аплана Группа компаний 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Tholons 3 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
AliExpress Russia - AER 16 1
Hansa - Ханса 59 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 25 1
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Мособлбанк 17 1
Uber 257 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Международный аэропорт Лос-Анджелес - Los Angeles International Airport - ICAO: KLAX, IATA: LAX 1 1
Genotek - Генотек 4 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 3 1
РОСНО СК 68 1
FamilyMart - японская сеть круглосуточных магазинов 1 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 2 1
Helion Venture Partners 2 1
Аэрофлот 492 1
X5 Group 599 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Почта России ПАО 1570 1
Почта Банк 289 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Visa International 1344 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
YouDo 27 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Открытие ФК 538 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Uber Technologies 258 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Национальное полицейское агентство Японии - НПА 1 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 31 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 3 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 3 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 2
NAND flash memory - Флеш-память 202 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 189 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 2
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
3D видео 49 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Kubernetes 307 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 1
Google Android 10750 15
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 13
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Microsoft Azure 1171 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 2
Nvidia GeForce GTX 2054 2
Apple iOS 5741 2
Java - Язык программирования 1167 2
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 2
Apple iPhone 3 383 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 153 2
NetApp ONTAP 34 1
Red Hat Ansible 57 1
Microsoft Windows 7 1662 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Rakuten Viber 429 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
NetApp E-Series СХД 56 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Oracle Cloud Platform 151 1
Microsoft Azure Stack 56 1
NetApp HCI 10 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
Microsoft Windows 10 6612 1
Intel x86 - Архитектура процессора 991 1
Linux OS 4243 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Фурсин Алексей 100 3
Вермишян Геворк 61 3
Ефимов Владимир 32 3
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 2
Фролов Павел 39 2
Путин Владимир 1820 2
Кривозубов Павел 26 2
Adamo Nicholas - Адамо Ник 1 1
Okamoto Kenichiro - Окамото Кеничиро 1 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
Орлов Никита 4 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 2 1
Яшин Илья 5 1
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Тихонов Денис 2 1
Alberts Clive - Альбертс Клайв 1 1
Bejar Martha - Бежар Марта 1 1
Горьков Сергей 17 1
Adamo Nick - Адамо Ник 2 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Mirchandani Sanjay - Мирчандани Санжай 5 1
Сепиашвили Ян 3 1
Keogh Mick - Кио Мик 1 1
Yabe Hidetaka - Ябэ Хидетака 1 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Благирев Алексей 22 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Есаулов Алексей 2 1
Черняк Александр 2 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Чимиричкина Мария 30 1
Добкин Аркадий 54 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Чаркин Евгений 182 1
Лысенко Эдуард 209 1
Лящ Михаил 32 1
Steve Jobs - Стив Джобс 700 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Кравцов Роман 77 1
Япония 2760 114
Россия - Российская федерация - РФ 57180 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 25
Европа 3730 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 23
Германия - Федеративная Республика 3614 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 20
Индия - Республика 2161 15
Франция - Французская Республика 2112 9
Сингапур - Республика 808 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 7
Великобритания - Лондон 816 7
Нидерланды - Амстердам 258 6
Азия - Азиатский регион 1512 6
Южная Корея - Сеул 129 6
Украина 3347 6
США - Нью-Йорк 1087 5
Япония - Фукуока 8 5
Бразилия - Сан-Паулу 99 5
Бразилия - Федеративная Республика 1121 5
Специальный административный район Гонконг 546 5
Финляндия - Финляндская Республика 812 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 218 4
Австралия - Австралийский Союз 1118 4
Европа Западная 610 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - ПФО - Казань 1510 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Финляндия - Хельсинки 137 4
Канада 1294 3
Америка 453 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 3
Южная Корея - Республика 1450 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 3
США - Кремниевая долина 398 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
Вторая мировая война 255 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Русский язык 970 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ZDnet 381 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Wikipedia - Википедия 274 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Tom’s Hardware 86 1
NYT - The New York Times 505 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - Auto.CNews 50 1
All Things Digital 156 1
Samsung Tomorrow 10 1
News Corp 90 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 2
CNews Analytics 1988 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 1
Fortune 100 48 1
Frost & Sullivan 101 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
NPD DisplaySearch 194 1
Piper Jaffray 65 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
NICT - National Institute of Information and Communications Technology - Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 2 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Canon Expo 1 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
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