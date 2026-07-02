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Индексная книга (каталог) CNews*
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UTokyo University of Tokyo Токийский университет

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире 1
05.09.2025 Российские студенты выиграли престижный чемпионат по программированию. Их конкурентами были представители лучших вузов планеты 1
25.06.2024 В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
30.06.2021 Intel представила новые технологии для высокопроизводительных вычислений и ИИ 1
17.12.2020 На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD 1
02.11.2020 Революция в хранении данных: Древние носители пробудились и готовы уничтожить SSD и жесткие диски 1
30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray 1
09.09.2020 Konica Minolta и Groove X совершенствуют домашнего робота Lovot при помощи ИИ 1
02.07.2020 Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T 2
05.04.2019 Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 1
19.02.2018 Создан гибкий тянущийся дисплей для наклейки на кожу 1
27.11.2017 Запущен облачный квантовый компьютер для всех желающих. Видео 1
29.05.2017 Konica Minolta разработала технологию быстрого проецирования виртуального изображения в 3D 1
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
22.09.2016 Тихоходка может защитить человеческую ДНК от радиации 1
29.07.2016 «Яндекс» подвёл итоги чемпионата по спортивному программированию «Яндекс.Алгоритм» 1
05.07.2016 Вице-президент ivi Ольга Филипук назначена директором по контенту LeEco 1
31.05.2016 Такие разные роботы 1
15.05.2016 Электронная кожа превратит человека в монитор 1
23.03.2016 Японцы нашли способ производства "бесплатного" водорода 1
07.10.2015 Резидент «Сколково» поставил в японский медцентр 15 роботов на $1,5 млн 1
05.10.2015 Танец на углях в исполнении робота 1
27.07.2015 IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1
06.11.2014 Настоящее сердце забилось в памяти суперкомпьютера 1
23.10.2014 Наконец удалось создать прочный гидрогель 1
15.08.2014 Камера. снимающая 4,4 триллиона кадров в секунду 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1
22.04.2014 Орбитальные электростанции появятся совсем скоро? 1
04.12.2013 «Отец» Android начал разработку Google-роботов 1
13.11.2013 Ткань-раскраска с функциией перекраски 1
27.09.2013 Новости бытового телекинеза 1
26.09.2013 Ученые изготовили мышцы для людей и биороботов 1
24.09.2013 Щели в микроволновке могут быть полезны 1
12.08.2013 Ванна с интерактивным уклоном 1
31.07.2013 Электронная схема легче пушинки 1
17.07.2013 Держим фокус невзирая на скорость 1
16.07.2013 Почему мы любим грустную музыку? 1

Публикаций - 156, упоминаний - 162

UTokyo и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Fujitsu 2105 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Google LLC 12690 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Галактика - Корпорация 1545 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
SATO 9 2
Fujitsu Laboratories 47 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Seagate Technology 766 2
Konica Minolta 423 2
Sony 6739 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 2
Quanta Computer 215 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 37 1
Питерская группа связистов 441 1
Технологии Будущего 169 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 26 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
X Development LLC - Google X - Alphabet X - The Moonshot Factory 36 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
E-Style Software House 16 1
Redwood Robotics 1 1
Meka Robotics 1 1
Brave Robotics 2 1
Fujitsu Automation 7 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Parallax - Параллакс 21 1
IBM S&TG - Systems and Technology Group 15 1
IBM Systems Software 1 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 2
Kawasaki Heavy Industries 15 2
MSKCC - Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Мемориальный онкологический центр имени Слоуна - Кеттеринга 10 2
Bridgestone 18 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Газпром нефть 725 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Carl Zeiss AG 307 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 40 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Hasbro 40 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Россети Ленэнерго 1699 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Кабинет министров Японии - Министерство обороны Японии - Управление национальной обороны Японии 18 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 2
Robotics Society of Japan - Японское робототехническое общество 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ЛДПР 116 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 12
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JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
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Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
NTT LOQC - NTT Linear Optical Quantum Computing 1 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 1
Medtronic Covidien 1 1
IBM Eagle 2 1
Intel Xeon Woodcrest 18 1
IBM Roadrunner 29 1
Konica Minolta - NNgen 1 1
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Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 1
RCAST OAK - Observation and Access with Kinect 1 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 45 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Intel Tofino 3 1
Broadcom - Brocade NetIron 7 1
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
HAL-5 - Hybrid Assistive Limb 6 1
Microsoft XNA - Microsoft XNA Game Studio 8 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 1
IBM Torino - квантовый процессор 2 1
Intel Gigabit Ethernet - Intel Ethernet - Intel Fast Ethernet - сетевые карты 28 1
Embarcadero - Borland Kylix 16 1
Winny - P2P-клиент 8 1
3data ArcTape 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
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Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 4
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Шевченко Тарас 7 3
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Япония - Токио 1020 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
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Южная Корея - Республика 7052 14
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Канада 5082 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
США - Калифорния 4829 6
Польша - Республика 2031 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Индия - Bharat 5870 4
Китай - Тайвань 4245 4
Украина 7928 4
Швейцария - Цюрих 279 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
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Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 3
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Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 11
Металлы - Золото - Gold 1251 11
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Молекула - Molecula 1102 10
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Металлы - Серебро - Silver 827 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 5
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 4
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