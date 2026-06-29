Егоров Дмитрий

Искусственный интеллект вмешался в процесс импортозамещения в стране. Еще недавно оно сводилось к замене иностранных ИТ-решений на российские, а сегодня большая часть кода российских информационных систем разрабатывается и поддерживается в ИИ-сервисах на базе зарубежных генеративных моделей. Нужны новые подходы к импортозамещению?

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Роботизация, биометрия, генеративный ИИ, VR-решения и даже квантовые вычисления — все эти технологии российский ритейл либо уже взял на вооружение, либо пристально к ним присматривается.

На каком этапе цифровой трансформации сегодня отечественные ритейлеры — в интервью CNews