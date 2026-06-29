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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196846
ИКТ 15168
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Егоров Дмитрий

СОБЫТИЯ


29.06.2026 На замену Apple и Samsung: созданы отечественные чипы для смарт-часов 1
04.07.2024 Konica Minolta Business Solutions Russia помогла «ЭвоКом» перейти на отечественный Service Desk ITSM 365 1
07.03.2024 В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента 1
03.11.2023 Компания Gagar>n представила обновленную EMS-систему для управления инфраструктурой 1
23.05.2023 Студент МТУСИ создал программу для контроля посещаемости занятий в вузе 1
05.04.2023 Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса» 2
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1
16.02.2010 У пирата из Уфы изъяли контрафакт на 23 млн руб. 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Егоров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 98 3
Gagar>N - Гагар.ИН 34 1
Развитие Бизнеса / Ру 81 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Yandex - Яндекс 9095 1
Microsoft Corporation 25691 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15552 1
IBM - International Business Machines Corp 9677 1
HP Inc. 5871 1
Autodesk 639 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9463 1
Telegram Group 2879 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
Konica Minolta 422 1
Naumen - Наумен 744 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 876 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Питерская группа связистов 441 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2899 5
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 4
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 5 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Дочки-Сыночки 8 3
Adidas - Адидас 170 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1860 3
Спортмастер - Sportmaster 200 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 251 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 121 3
Yves Rocher - Ив Роше 35 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
Снежная Королева - СК Трейд 61 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
Терволина - Tervolina 8 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 3
Лудинг - Luding 11 3
Finn Flare - ФФ Стайл 46 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
Новард УК - Novard 73 3
Седьмой Континент 65 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 18 3
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Росавтобанк КБ 13 1
НСГ СОАО - Национальная страховая группа Страховое открытое акционерное общество 11 1
Наука НПО 25 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 16 1
Amway - Амвэй 15 1
GIP Group 2 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35727 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33144 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24136 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3563 4
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 824 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1640 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 3
Умные платформы 1970 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7786 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13488 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5571 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3330 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8144 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6161 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13621 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1065 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26118 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17949 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 420 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9803 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2271 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12944 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4980 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3178 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1571 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10107 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9178 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1198 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9163 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4680 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 936 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2705 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11678 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 205 1
МТУСИ - eyesOn - Центр компьютерного зрения 2 1
Linux OS 11419 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1543 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 190 1
HPE Synergy 62 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 46 1
HPE ProLiant 407 1
Epic Games - Unreal Engine 336 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 748 1
Naumen ITSM365 49 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 9 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Герасимов Андрей 25 4
Зайцев Николай 32 4
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Савин Антон 3 3
Агеев Олег 4 3
Нистратов Иван 9 3
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Асратян Петр 36 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 15 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 49 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 75 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 15 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 164518 8
Европа 24906 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 1
Япония 13754 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3126 1
Швеция - Королевство 3770 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19367 1
Польша - Республика 2028 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4446 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3310 1
Канада 5058 1
Китай - Тайвань 4232 1
Чехия - Чешская Республика 1345 1
Нидерланды 3721 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1294 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 961 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6527 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7707 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15855 4
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3541 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8790 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21388 2
Металлы - Серебро - Silver 821 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6657 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10195 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6447 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33369 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3314 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1699 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 299 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1254 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1878 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1629 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8544 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 2
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Univerzita Komenského v Bratislave - Universitas Comeniana Bratislavensis - Universita Komenského v Bratislave - Университет Коменского в Братиславе 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1717 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1433 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 57 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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