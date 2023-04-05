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Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса»

Онлайн-кинотеатр Premier объявил о назначении нового директора по технологиям – им стал выходец из «Яндекса» Дмитрий Егоров. Об этом CNews сообщил представитель Premier.

Он займется всесторонним техническим развитием Premier и должен вывести видеосервис на новый технологический уровень, сделав его лидером рынка. В том числе Дмитрий Егоров займется масштабированием и разработкой новой функциональности видеосервиса; в его задачи войдет не только обеспечение стабильной и бесперебойной работы онлайн-кинотеатра, но и повышение скорости обработки данных. Также Дмитрий Егоров займется развитием ИТ-команды Premier.

Дмитрий Егоров создал единую технологию поиска для «Тинькофф банка» и улучшил внутренний мессенджер приложений «Тинькофф». До этого в должности руководителя групп технических специалистов «Яндекса» Дмитрий развивал сервис «Яндекс такси». Под его руководством были улучшены алгоритмы назначения водителей, что позволило снизить число отказов пассажиров от поездок.

Назначение Дмитрия Егорова в онлайн-кинотеатре Premier стало еще одним шагом к технологическому развитию сервиса. Ранее новым директором по продукту Premier стал Артем Гришан, который до прихода в онлайн-кинотеатр занимался развитием всего фундамента экосистемы МТС.

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Изменения в топ-менеджменте компании начались в феврале 2023 г. с приходом на должность генерального директора Premier Сергея Стамболцяна. Он намерен развить технологическую сторону Premier, сделать видеосервис более удобным для пользователей, а также внедрить новые современные решения.

Premier входит в «Газпром-медиа холдинг».

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