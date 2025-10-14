Разделы

Стамболцян Сергей


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Rutube внедрил рекомендательную главную страницу 1
10.10.2024 В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов 1
17.09.2024 Rutube запускает новую систему монетизации для блогеров 1
05.04.2023 Директором по технологиям Premier назначен выходец из «Яндекса» 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Стамболцян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 324 4
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
Yandex - Яндекс 8224 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13889 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 262 2
Киностудия КИТ 4 1
Газпром ПАО 1400 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1331 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 1
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
UMA - United Music Agency 40 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 693 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3037 3
Data monetization - Монетизация данных 1785 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3064 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7635 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 291 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8830 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3075 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9479 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 948 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1359 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1273 1
Оповещение и уведомление - Notification 5240 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 522 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 551 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5297 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4050 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2928 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7289 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8165 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 268 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1784 1
Google Android 14547 1
Google YouTube - Видеохостинг 2859 1
Apple iOS 8161 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 41 1
VK RuStore - Рустор 470 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 618 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 776 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 671 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 9 1
Егоров Дмитрий 11 1
Гришан Артем 1 1
Лапунова Светлана 2 1
Русаков Максим 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 3
Зоология - наука о животных 2765 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6281 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11338 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 486 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 196 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1286 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 129 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 162 1
