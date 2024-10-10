В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

На платформе Rutube появилась функция донатов, что значительно упрощает поддержку любимых блогеров. Новая опция позволяет зрителям отправлять финансовую помощь во время прямых эфиров, а авторам - легко выводить средства через виртуальный кошелек. Теперь финансовая мотивация становится более доступной, стимулируя авторов контента к улучшению качества и увеличению частоты выпусков своих видеороликов.

Новая функция

На платформе Rutube внедрена функция донатов, что значительно облегчает поддержку любимых блогеров. Об этом в начале октября 2024 г. сообщили CNews в пресс-службе платформы. До введения этой функции пользователи могли поддерживать блогеров через сторонние сервисы, но теперь Rutube предлагает собственное решение для денежных переводов.

RuTube предлагает широкий спектр видео различных жанров, включая фильмы, мультфильмы, сериалы, клипы, ролики о животных, а также материалы, созданные пользователями. На ИТ- платформе можно зарегистрироваться бесплатно и создавать свои собственные каналы, где можно загружать видео, комментировать видео других пользователей и общаться с другими участниками. Хостинг также предоставляет возможность заработать на своих роликах благодаря программе монетизации, которая позволяет размещать рекламу на видео. RuTube является одним из наиболее популярных видеохостингов в России и представляет собой платформу для обмена видеоконтентом и для общения пользователей между собой.

«До недавнего времени на Rutube можно было поощрить старания авторов при помощи сторонних сервисов - теперь же платформа запустила собственную функцию донатов», - сообщили в пресс-службе.

Rustore Видеохостинг Rutube представил новую функцию для поддержки авторов контента

Донаты — это денежные пожертвования авторам, как благодарность за их старания. Возможность донатов доступна в web-версии платформы, и воспользоваться ею можно во время прямых трансляций. Чтобы активировать эту функцию, блогеру необходимо войти в настройки конкретного эфира и поставить галочку в соответствующей строке.

В настройках каждой прямой трансляции присутствует баннер с подробной информацией о новой функции и ссылкой, ведущей к виртуальному кошельку. Блогерам требуется подключить этот кошелек, чтобы начать получать финансовую поддержку от зрителей. Ключевое преимущество виртуального кошелька заключается в ежедневных выплатах при достижении минимального порога в 51 рубль. Благодаря обновлению, русские авторы получили возможность более эффективно управлять своими доходами, в том числе от пользователей Rutube.

«Мы обновили систему монетизации и запустили кошелек, чтобы блогерам было удобнее регистрироваться, управлять своими доходами и получать выплаты гораздо быстрее. Нам очень важно, чтобы эффективность системы монетизации на Rutube росла, поэтому мы готовим еще ряд важных обновлений», - сказал генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Пользователи могут отправлять донаты любимым блогерам через различные способы оплаты: используя банковскую карту; по номеру мобильного телефона через систему быстрых платежей (СБП).

В свою очередь, авторы контента на Rutube могут вывести полученные средства через указанные способы с помощью виртуального кошелька.



Смена системы монетизации в сервисе

Российский видеохостинг Rutube представил новую ИТ-систему монетизации для блогеров. В ней будут учитываться просмотры как непосредственно на самой платформе, так и на всех площадках рунета. В компании отмечают, что это даст авторам контента возможность сохранить свою аудиторию и доходы от рекламы.

По словам разработчиков, новая модель дистрибуции контента Rutube выгодна всем. Ведь авторы контента получают охваты и зарабатывают больше, рекламодатели получают доступ к широкой аудитории с эффективным таргетингом, а владельцы сайтов, интегрировавшие плеер, получают релевантный контент и доход от показа рекламы.

Статистика

В середине августа этого года RuTube открыл данные о достижении показателя в 9 млн дневной аудитории. 17 августа представители платформы заявили, что за сутки авторы перенесли 242 тыс. видеороликов из YouTube в RuTube с помощью функции быстрого переноса контента. Также на платформе появляются по 15 тыс. новых блогеров и авторов контента каждые 24 часа.

В пресс-службе компании добавили, что видеоконтент на российский видеосервис RuTube ежегодно загружают более 30 тыс. авторов, половина из них использует функцию импорта из YouTube.

Функциональность сервиса

RuTube предлагает различные функции и возможности для пользователей. Естественно, это просмотр видео, куда уж без него, ведь площадка для этого и создавалась. Пользователи могут просматривать видео бесплатно, без регистрации и SMS-сообщений.

Зарегистрированные пользователи могут загружать свои ролики на RuTube и делиться ими с другими участниками. Зарегистрированные пользователи могут создавать свои собственные каналы и добавлять видео в них. Пользователи могут комментировать видео и оценивать их, а также общаться с другими участниками через комментарии.

Пользователи могут подписываться на каналы других пользователей и получать уведомления о новых загруженных видео. Сервис предлагает персонализированные рекомендации видео на основе предпочтений пользователя.

Зарегистрированные пользователи могут сохранять историю просмотров и быстро находить видео, которые они уже смотрели. Юзеры могут создавать и участвовать в конкурсах на хостинге.

Российский видеохостинг RuTube предлагает мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать видео и управлять своим профилем.