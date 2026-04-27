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FinTech Банковская карта bank card дебетовая карта debit card карточный бизнес ISO/IEC 7810

FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 «Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка

«Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Сотрудники могут в пару кликов сменить зарплатный банк в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью ц
13.02.2026 Банкоматы «Ozon Банка» начали выдавать дебетовые карты

«Ozon Банк» представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Прототип устройства был представлен осенью 2025 г. Первые три банкомата с

17.10.2025 Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту

действительно поступили, не следует их тратить или пытаться вернуть по реквизитам, которые указали неизвестные. Сбербанк В российской киберполиции предупредили о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту Все операции по возврату ошибочных переводов нужно проводить только через банк, используя официальные процедуры. Некоторые банки имеют в своих приложениях специальную функци
14.06.2024 В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты

Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой

24.08.2023 «Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде

рокий ассортимент товаров: от готовой кулинарии до канцелярских принадлежностей. Работа юрлиц через бизнес-карты на кассах — это возможность оптимизировать корпоративные расходы и автоматизиров
29.12.2022 Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022

Тренд 3. Отказ от пластика С уходом из России ряда популярных иностранных платежных сервисов многим пришлось достать уже забытые банковские карточки и припомнить пин-коды. Несмотря на это, физическая пластиковая карта все же постепенно уходит в прошлое, и сегодня многие банковские сервисы и продукты можно получить и без нее. Кейс ВТБ: курьерская доставка Многие из трендов получили развитие

27.09.2022 «ЮMoney» начала выпуск пластиковых карт «Мир» — они дают сразу два кэшбэка

У пользователей сервиса «ЮMoney» появилась возможность получить пластиковую карту платежной системы «Мир». Срок действия карты — пять лет. Обслуживание бесплатное. С картой «Мир» от «ЮMoney» можно получать два кэшбэка одновременно. Об этом CNews сообщили пр
26.05.2022 «Сбер» начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

Корпоративным клиентам «Сбера» стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель мо
05.04.2022 «МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые

у же забирать карту. Ее тариф останется прежним, перевыпуск карты – бесплатный. Это будет неименная пластиковая карта платежной системы Mastercard. Карты работают на территории России, ими можн
15.04.2021 Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт

Переход россиян на бесконтактные способы оплаты позволил Сбербанку передать в переработку 10 тонн пластиковых карт. В это число также попадают карты, не востребованные клиентами, которые открыли карты в Сбербанк Онлайн и стали пользоваться ими в цифровом формате, а также в кошельке SberPay.
05.04.2021 Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

их бизнес карт физическим лицам – владельцам пластиковых карт других банков. Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги мож
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир»

заказать ее в ВТБ Онлайн в несколько кликов», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. «Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами стремится

11.02.2021 Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт

но действовала такая карта всего один год, плюс для ее открытия у клиента должна была быть обычная пластиковая карта, притом обязательно Visa, с которой указанная клиентом сумма списывалась на
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными

даже жетоны. Сегодня — наоборот: пассажир предоставляет оператору то, что имеет с собой — смартфон, банковскую карту (физическую или виртуальную). Завтра это будут биометрические данные. Если б
10.06.2019 СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей

СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей своих клиентов. Банковскую карту смогут получить дети с 6 лет в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей, а с 14 лет – основную карту. Согласн
05.06.2019 Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч.

ых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых у
15.10.2018 Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту

арта без ограничений Сбербанк вместе с Visa и в партнерстве с «Яндексом» создали для своих клиентов банковскую карту, у которой нет пластикового носителя. Как сообщают авторы проекта, это полно
24.04.2018 «Яндекс.Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам

и полностью идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги». Идентификация в «Яндекс.Деньги» Напомним, пластиковая карта и кошелек «Яндекс.Деньги» — это дополняющие друг друга инструменты. Несмотр
16.01.2018 Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица»

помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными о
21.12.2017 Бизнес-карты Сбербанка стали бесконтактными

, — бесконтактные платежи».Чтобы получить бизнес-карту с Visa payWave или Masterсard Contactless, корпоративному клиенту Сбербанка необходимо перевыпустить действующую бизнес-карту или оформить новую.Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С ними удобно совершать покупки в магазинах или через интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и предста
12.09.2017 Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные

т. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в “Сбербанк онлайн” до конца с
11.09.2017 Клиенты Сбербанка: Наши дебетовые карты внезапно превратились в кредитные

ражениями. Так, на странице «Вконтакте» Елена Ивашковская пишет следующее: «Сбербанк, неправда, что дебетовые всегда отображались как овердрафтные. У меня две дебетовые карты. Одна так и
20.04.2017 Mastercard представила биометрическую банковскую карту

Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распо
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»

риод 2015-2016 гг. стартовали сразу несколько проектов в банках, которые ранее не оптимально использовали возможности ЦАБС «Банк 21 Век», по миграции c автономных систем, автоматизирующих розничный и карточный бизнес. Ранее проекты уже завершились в АКБ Алмазэргиэнбанк и банке «Екатеринбург». В наступившем году тренд продолжается, отметили в компании.
23.12.2016 «Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира

Платежная система «Лидер» запустила новый сервис: клиент теперь может прийти в один из многочисленных пунктов обслуживания системы «Лидер» и отправить перевод своему получателю сразу на банковскую карту Visa или MasterCard. При этом неважно, где находится получатель, и каким банком выпущена его карта. Чтобы переслать ему деньги, достаточно знать лишь номер его карты, сообщили

29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей

ты МТС-Банка для NFC-платежей Оплату в NFC-терминалах с помощью технологии Mastercard PayPass компания МТС реализовала еще в 2011 г. Но до сих пор для использования данной опции необходимо было иметь банковскую карту и привязать ее к приложению. Теперь же абонент МТС может использовать для платежей виртуальную карту. В операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») напомнили, что еще в 201
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона

«Революционная» банковская карта от «Мегафона» «Мегафон» выпустил собственную банковскую карту на базе MasterCard. Ключевая особенность карты – привязка к счету мобильного
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты систем
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности

выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы накопить и потратить бонусы, теперь нужен тольк
16.03.2016 R-Style Softlab автоматизировала выпуск и обслуживание пластиковых карт в «Имон Интернешнл»

систем (Visa, MasterCard, China UnionPay, Rexpay и «Корти Милли») благодаря интеграции приложения «Пластиковые карты» из состава АБС RS-Bank V.6 с двумя процессинговыми центрами — «Рукард» и «
16.12.2015 «ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк

редит Банка». — Теперь же данная услуга доступна и во всех каналах дистанционного обслуживания нашего банка, что делает операции по переводам комфортными, из любой точки с доступом в интернет, только по номеру карты получателя». Комиссия за перевод между картами «ЮниКредит Банка» не взимается — действуют только лимиты на суммы и количество переводов. Стоимость перевода между сторонними банк
29.10.2015 Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке

Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эмбоссинг и индент-печать являются основными способами
19.10.2015 HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт

промышленным принтером Fargo HDP8500LE. Применяя лазерную гравировку, принтер HDP8500LE наносит на пластиковые карты такие защитные атрибуты, которые исключают возможность их подделки или фаль
13.08.2015 «Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты

«Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «Росгосстрах Банке». «Перевод по номеру карты» в целом — это простой и безо
15.07.2015 Smart Engines разработала технологию распознавания пластиковых карт с индент-печатью

астиковых карт, основанный на «вдавливании» символов. Smart IndentCardReader позволяет распознавать пластиковые карты в видеопотоке на мобильных устройствах и компьютерах/терминалах, оснащенных
02.04.2015 Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности

Петербургская компания-разработчик выпустила на международный рынок новое мобильное приложение — All Discounts Here, способное упростить жизнь миллионов покупателей и владельцев пластиковых карт лояльности. Оценить уникальность и удобство сервиса уже успели жители Петербурга и известные крупные бренды в России и США, ставшие партнерами All Discounts Here. Главное преим
25.03.2015 Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка

возможностями. С начала этой недели платежные терминалы во всех отделениях ТБТИ принимают к оплате пластиковые карты любых банков: MasterCard (все виды карт), Maestro, Visa (все виды карт) и V
17.02.2015 Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии

С февраля Qiwi поможет пополнить «Школьную карту Банка Казани» несколькими способами и без комиссии: во всех «Qiwi Терминалах» страны, на сайте и в мобильном приложении электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Это стало возможным благода
25.07.2014 «Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp

нег на банковские карты облегчает, например, расчет с друзьями по общему счету в ресторане, учет трат в путешествиях большой компанией и пр. Для использования приложения достаточно один раз привязать банковскую карту при регистрации в TopMeUp. Комиссия при переводе составляет 1,5% от суммы перевода (минимум i50). Скорость зачисления средств зависит от банка-эмитента, на карту которого осуще
28.04.2014 «Дельта-Системы» занялись поставкой пластиковых карт на рынок России и стран СНГ

Компания «Дельта-Системы» расширила свой спектр услуг и открыла новое направление деятельности — поставка пластиковых карт на рынок России и стран СНГ. Данное решение было принято в рамках дальнейшего развития компании, сообщили CNews в «Дельта-Системах». На данный момент компания имеет три основны

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FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

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МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 118
Apple Inc 13149 95
Google LLC 12684 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 72
МегаФон 10728 67
Samsung Electronics 11062 64
ЦФТ - Золотая Корона 362 55
Ростелеком 10942 53
Webmoney - Вебмани.Ру 547 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4961 46
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 931 43
Microsoft Corporation 25770 42
IBM - International Business Machines Corp 9699 39
Telegram Group 2938 38
Oracle Corporation 7072 37
PayPal 671 35
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 35
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5654 33
9589 33
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 31
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3340 30
Meta Platforms - Facebook 4619 30
VK - Mail.ru Group 3602 29
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 25
ITG - Алиот - Alioth 42 23
Huawei 4670 23
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Информзащита 939 21
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 21
АйТи 1519 20
Элемент ГК - Микрон - Micron 1687 19
Thales - Gemalto 189 18
SAP SE 5600 17
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
Код Безопасности 812 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 17
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 419
Visa International 1993 408
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 319
Альфа-Банк 1977 105
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 104
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1518 95
NanduQ - Qiwi 1013 66
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 57
Русский стандарт Банк 509 53
ВТБ - ВТБ24 671 52
НСПК - Национальная система платежных карт 947 49
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 47
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 46
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 44
American Express - Amex 338 41
ПСБ - Промсвязьбанк 962 39
ПриватБанк - PrivatBank 197 38
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 35
ВТБ - Почта Банк 514 34
Почта России ПАО 2370 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 28
Евросеть 1421 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2946 27
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 26
Связной ГК 1401 26
МКБ - Московский кредитный банк 657 26
Ак Барс Банк 283 23
Diners Club International - платёжная система 82 23
Татфондбанк АИКБ 81 23
ГПБ - Газпромбанк 1269 22
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 22
JCB International 146 22
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 22
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2425 21
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 20
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5653 146
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13856 64
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 56
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 39
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 39
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6536 34
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 32
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2872 21
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 14
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 12
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Мосгортранс ГУП 139 9
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 8
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 6
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 6
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ЛДПР 116 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
DLP-Эксперт 14 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 232 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5502 568
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 399
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12932 374
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4600 346
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34942 302
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3258 302
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 300
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53819 294
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2315 285
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13624 284
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9291 271
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 258
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13296 238
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1656 237
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6483 228
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6022 224
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6230 211
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 208
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 194
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 175
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1424 158
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 139
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 131
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8769 127
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28253 122
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9444 121
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18109 115
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 114
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 111
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11796 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 105
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2691 104
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13702 103
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 98
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13047 98
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 97
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 96
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 95
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8511 94
Google Android 15236 267
Apple iOS 8576 181
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 119
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 956 109
Apple Pay 519 109
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 95
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 95
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 92
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 899 91
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6269 89
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 89
Apple - App Store 3108 86
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 67
Samsung Pay 296 65
Microsoft Windows 16876 48
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 43
Apple iPhone 6 4861 39
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 39
Microsoft Windows 2000 8678 39
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 35
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 34
Linux OS 11525 31
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 31
MasterCard Maestro 159 29
Apple iPad 4010 28
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 27
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 25
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 24
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 24
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 23
Visa payWave 78 23
ПриватБанк - Приват24 116 22
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 21
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 20
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 20
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 20
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 19
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 19
Apple Touch ID 298 18
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 18
Попов Алексей 339 19
Медведев Дмитрий 1665 19
Путин Владимир 3453 17
Никифоров Николай 1138 13
Яныкин Ростислав 15 13
Малых Дмитрий 67 12
Киричек Алексей 66 11
Арлазаров Владимир 290 11
Шадаев Максут 1209 10
Греф Герман 485 10
Кирсанова Светлана 70 10
Чернышенко Дмитрий 580 9
Витязь Александр 43 9
Агафонов Андрей 19 9
Орловский Виктор 408 8
Кузнецов Станислав 162 8
Ким Борис 75 8
Цыбульников Вячеслав 78 8
Тартышев Дмитрий 19 8
Горыня Кирилл 25 8
Егоров Евгений 40 7
Костин Андрей 68 7
Богаткин Алексей 31 7
Островский Святослав 47 7
Анкудинов Алексей 25 7
Ермаков Дмитрий 25 7
Смирнова-Крелль Оксана 52 7
Рябый Илья 20 7
Грахов Денис 7 7
Parker Steven - Паркер Стивен 17 6
Акимов Максим 192 6
Врублевский Павел 105 6
Попов Анатолий 154 6
Аитов Тимур 197 6
Меднов Сергей 124 6
Мучник Феликс 68 6
Достов Виктор 26 6
Макешин Анатолий 17 6
Завалишина Евгения 27 6
Григорьев Василий 21 6
Россия - РФ - Российская федерация 166050 1311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 480
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 231
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 208
Европа 24960 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 122
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8573 86
Украина 7926 86
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13815 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 76
Германия - Федеративная Республика 13218 75
Казахстан - Республика 6045 58
Беларусь - Белоруссия 6285 55
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 51
Россия - СФО - Новосибирск 4872 51
Япония 13806 47
Франция - Французская Республика 8176 45
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3465 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3447 30
Армения - Республика 2449 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3580 30
Турция - Турецкая республика 2620 29
Южная Корея - Республика 7050 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2363 28
Италия - Итальянская Республика 4508 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2852 25
Индия - Bharat 5869 24
Узбекистан - Республика 2004 24
Грузия 1332 24
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 24
Израиль 2855 23
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 23
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3046 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 22
Канада 5081 22
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1688 22
Нидерланды 3742 22
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 1661
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 558
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7520 422
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57650 287
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 207
Страхование - Страховое дело - Insurance 6521 130
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 129
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 128
Паспорт - Паспортные данные 2848 126
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5762 123
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33720 115
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 114
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7800 108
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 91
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11681 89
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8837 89
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3858 88
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3159 80
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 79
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6690 79
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11309 76
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7034 75
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 75
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8959 75
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7519 72
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1857 70
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12302 67
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6552 67
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8832 66
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1590 55
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6749 53
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5578 47
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6576 46
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6165 44
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3789 41
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11563 40
Коммерсантъ - Издательский дом 2394 17
Ведомости 1463 13
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1264 12
РИА Новости 1032 9
Известия ИД 769 9
Forbes - Форбс 1001 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1139 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 689 5
CNews - ZOOM.CNews 1866 5
AP - Associated Press 2007 5
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Bloomberg 1625 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6093 4
NYT - The New York Times 1099 4
CNX Software 18 4
Wikipedia - Википедия 650 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 3
The Washington Post 350 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Комсомольская правда ИД 83 3
NE Asia Online 313 3
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 3
Код Дурова 17 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
WikiLeaks 120 2
FT - Financial Times 1295 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
The Guardian - Британская газета 406 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
Ars Technica 450 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Physical Review Letters 164 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
Regnum - Регнум 114 2
Silicon.com 364 2
Computer Weekly 376 2
NewsFactor 127 2
Playboy 51 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 48
Gartner - Гартнер 3658 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 19
IDC - International Data Corporation 4974 15
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 11
Forrester Research 833 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 850 6
Juniper Research 131 5
Informa - Ovum - Omdia 155 5
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
TeleGeography Research 40 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Strategy Analytics 285 2
Synergy Research Group 47 2
Photizo Group 9 2
Dell'Oro Group 66 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Zecurion Analytics 25 2
In-Stat 115 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 17 1
Sucuri 6 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
MAR Consult - Мар Консалт 29 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1478 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 2
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
РГТЭУ - Российский государственный торгово-экономический университет 14 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
SUTD - Singapore University of Technology and Design - Сингапурский университет технологии и дизайна 3 1
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 18 1
UvA - Universiteit van Amsterdam - Амстердамский университет - Университет Амстердама 20 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 9 1
1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
TU Darmstadt - Technische Universität Darmstadt - Технический университет Дармштадта - Дармштадтский технический университет 8 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1220 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 456 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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