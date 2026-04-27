FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810

«Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка «Сбер» упростил оформление перевода зарплаты на карту банка. Сотрудники могут в пару кликов сменить зарплатный банк в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Весь путь от появления потребности до зачисления зарплаты на карту стал полностью ц

Банкоматы «Ozon Банка» начали выдавать дебетовые карты «Ozon Банк» представил первые собственные банкоматы, которые выдают клиентам дебетовые пластиковые карты. Прототип устройства был представлен осенью 2025 г. Первые три банкомата с

Киберполиция предупредила россиян о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту действительно поступили, не следует их тратить или пытаться вернуть по реквизитам, которые указали неизвестные. Сбербанк В российской киберполиции предупредили о мошеннической схеме с переводом денег на банковскую карту Все операции по возврату ошибочных переводов нужно проводить только через банк, используя официальные процедуры. Некоторые банки имеют в своих приложениях специальную функци

В веб-версию «СберБанк Онлайн» теперь можно зайти по номеру карты Сбербанк обновил стартовую страницу для входа в веб-версию приложения «СберБанк Онлайн» и добавил еще один способ входа — по номеру карты. Это упростит процедуру для тех, кто периодически забывает свой логин и пароль. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Таким образом, сейчас клиент может выбрать любой

«Магнолия» начала принимать на кассах банковские бизнес-карты: закрывающие документы юрлица будут получать в электронном виде рокий ассортимент товаров: от готовой кулинарии до канцелярских принадлежностей. Работа юрлиц через бизнес-карты на кассах — это возможность оптимизировать корпоративные расходы и автоматизиров

Курьерская доставка и искусственный интеллект: финтех-тренды карточного бизнеса-2022 Тренд 3. Отказ от пластика С уходом из России ряда популярных иностранных платежных сервисов многим пришлось достать уже забытые банковские карточки и припомнить пин-коды. Несмотря на это, физическая пластиковая карта все же постепенно уходит в прошлое, и сегодня многие банковские сервисы и продукты можно получить и без нее. Кейс ВТБ: курьерская доставка Многие из трендов получили развитие

«ЮMoney» начала выпуск пластиковых карт «Мир» — они дают сразу два кэшбэка У пользователей сервиса «ЮMoney» появилась возможность получить пластиковую карту платежной системы «Мир». Срок действия карты — пять лет. Обслуживание бесплатное. С картой «Мир» от «ЮMoney» можно получать два кэшбэка одновременно. Об этом CNews сообщили пр

«Сбер» начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике Корпоративным клиентам «Сбера» стали доступны дебетовые бизнес-карты «Мир» на пластиковом носителе. Оформить такую карту предприниматель мо

«МТС банк» обменивает виртуальные дебетовые карты на пластиковые у же забирать карту. Ее тариф останется прежним, перевыпуск карты – бесплатный. Это будет неименная пластиковая карта платежной системы Mastercard. Карты работают на территории России, ими можн

Сбербанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт Переход россиян на бесконтактные способы оплаты позволил Сбербанку передать в переработку 10 тонн пластиковых карт. В это число также попадают карты, не востребованные клиентами, которые открыли карты в Сбербанк Онлайн и стали пользоваться ими в цифровом формате, а также в кошельке SberPay.

Банк «Открытие» запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков их бизнес карт физическим лицам – владельцам пластиковых карт других банков. Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги мож

ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» заказать ее в ВТБ Онлайн в несколько кликов», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. «Платежная система «Мир» вместе с банками-партнерами стремится

Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт но действовала такая карта всего один год, плюс для ее открытия у клиента должна была быть обычная пластиковая карта, притом обязательно Visa, с которой указанная клиентом сумма списывалась на

Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными даже жетоны. Сегодня — наоборот: пассажир предоставляет оператору то, что имеет с собой — смартфон, банковскую карту (физическую или виртуальную). Завтра это будут биометрические данные. Если б

СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей СИНКО-банк запустил банковскую карту для детей своих клиентов. Банковскую карту смогут получить дети с 6 лет в качестве дополнительной карты к карте одного из родителей, а с 14 лет – основную карту. Согласн

Количество активных бизнес-карт Сбербанка превысило 650 тысяч. ых сетях или интернете, в том числе осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых у

Сбербанк, «Яндекс» и Visa выпустили бесплатную банковскую карту арта без ограничений Сбербанк вместе с Visa и в партнерстве с «Яндексом» создали для своих клиентов банковскую карту, у которой нет пластикового носителя. Как сообщают авторы проекта, это полно

«Яндекс.Деньги» отменила комиссию за операции по своим картам и полностью идентифицированных кошельков «Яндекс.Деньги». Идентификация в «Яндекс.Деньги» Напомним, пластиковая карта и кошелек «Яндекс.Деньги» — это дополняющие друг друга инструменты. Несмотр

Розничная сеть «Ростелекома» и Touch Bank представили банковскую карту «Синица» помощью которой клиенты смогут управлять финансами из любой точки мира и получать вознаграждение за покупки (cashback) до 5%. Карту можно оформить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».Новая банковская карта имеет ряд преимуществ: до 8% годовых по вкладу с ежедневной выплатой процентов, льготный период на покупки по кредитной карте — до 61 дня, низкие ставки по кредитам наличными о

Бизнес-карты Сбербанка стали бесконтактными , — бесконтактные платежи».Чтобы получить бизнес-карту с Visa payWave или Masterсard Contactless, корпоративному клиенту Сбербанка необходимо перевыпустить действующую бизнес-карту или оформить новую.Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С ними удобно совершать покупки в магазинах или через интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и предста

Сбербанк объяснил, как дебетовые карты его клиентов «превратились» в кредитные т. К картам класса ниже (например, Electron) овердрафт подключить было нельзя, и они обозначены как дебетовые. Чтобы не путать наших клиентов, мы заменим описание в “Сбербанк онлайн” до конца с

Клиенты Сбербанка: Наши дебетовые карты внезапно превратились в кредитные ражениями. Так, на странице «Вконтакте» Елена Ивашковская пишет следующее: «Сбербанк, неправда, что дебетовые всегда отображались как овердрафтные. У меня две дебетовые карты. Одна так и

Mastercard представила биометрическую банковскую карту Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распо

КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» риод 2015-2016 гг. стартовали сразу несколько проектов в банках, которые ранее не оптимально использовали возможности ЦАБС «Банк 21 Век», по миграции c автономных систем, автоматизирующих розничный и карточный бизнес. Ранее проекты уже завершились в АКБ Алмазэргиэнбанк и банке «Екатеринбург». В наступившем году тренд продолжается, отметили в компании.

«Лидер» предложил новый сервис — внесение наличных на банковскую карту любой страны мира Платежная система «Лидер» запустила новый сервис: клиент теперь может прийти в один из многочисленных пунктов обслуживания системы «Лидер» и отправить перевод своему получателю сразу на банковскую карту Visa или MasterCard. При этом неважно, где находится получатель, и каким банком выпущена его карта. Чтобы переслать ему деньги, достаточно знать лишь номер его карты, сообщили

У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей ты МТС-Банка для NFC-платежей Оплату в NFC-терминалах с помощью технологии Mastercard PayPass компания МТС реализовала еще в 2011 г. Но до сих пор для использования данной опции необходимо было иметь банковскую карту и привязать ее к приложению. Теперь же абонент МТС может использовать для платежей виртуальную карту. В операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») напомнили, что еще в 201

«Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона «Революционная» банковская карта от «Мегафона» «Мегафон» выпустил собственную банковскую карту на базе MasterCard. Ключевая особенность карты – привязка к счету мобильного

Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук, увеличившись на 17% с начала года. 1,6 млн штук приходится на карты международной платёжной системы Visa, 800 тыс. — на карты систем

Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности выпустила мобильное приложение для розничной сети «Азбука Вкуса». Приложение «Вкусомания» заменяет пластиковые карты лояльности: для того, чтобы накопить и потратить бонусы, теперь нужен тольк

R-Style Softlab автоматизировала выпуск и обслуживание пластиковых карт в «Имон Интернешнл» систем (Visa, MasterCard, China UnionPay, Rexpay и «Корти Милли») благодаря интеграции приложения «Пластиковые карты» из состава АБС RS-Bank V.6 с двумя процессинговыми центрами — «Рукард» и «

«ЮниКредит Банк» запустил сервис переводов по номеру карты через мобильный и интернет-банк редит Банка». — Теперь же данная услуга доступна и во всех каналах дистанционного обслуживания нашего банка, что делает операции по переводам комфортными, из любой точки с доступом в интернет, только по номеру карты получателя». Комиссия за перевод между картами «ЮниКредит Банка» не взимается — действуют только лимиты на суммы и количество переводов. Стоимость перевода между сторонними банк

Smart Engines представила технологию распознавания банковских карт в видеопотоке Российская компания Smart Engines, разработчик решений в области обработки изображений и видеопотока, объявила о выпуске технологии Smart CardReader, предназначенной для распознавания пластиковых карт, выполненных эмбоссированием (выдавливанием символов) и способом индент-печати (вдавливанием символов). В настоящее время эмбоссинг и индент-печать являются основными способами

HID Global обновила ПО Asure ID для разработки шаблонов пластиковых карт промышленным принтером Fargo HDP8500LE. Применяя лазерную гравировку, принтер HDP8500LE наносит на пластиковые карты такие защитные атрибуты, которые исключают возможность их подделки или фаль

«Росгосстрах Банк» запустил услугу перевода по номеру карты «Росгосстрах Банк» объявил о введении новой услуги для держателей карт — перевод по номеру карты. Сервис доступен на сайте и в системе «Интернет-Банка» кредитной организации, сообщили CNews в «Росгосстрах Банке». «Перевод по номеру карты» в целом — это простой и безо

Smart Engines разработала технологию распознавания пластиковых карт с индент-печатью астиковых карт, основанный на «вдавливании» символов. Smart IndentCardReader позволяет распознавать пластиковые карты в видеопотоке на мобильных устройствах и компьютерах/терминалах, оснащенных

Петербургские разработчики выпустили мобильное приложение, которое позволит избавиться от пластиковых карт лояльности Петербургская компания-разработчик выпустила на международный рынок новое мобильное приложение — All Discounts Here, способное упростить жизнь миллионов покупателей и владельцев пластиковых карт лояльности. Оценить уникальность и удобство сервиса уже успели жители Петербурга и известные крупные бренды в России и США, ставшие партнерами All Discounts Here. Главное преим

Оплатить услуги в офисах МосгорБТИ возможно с помощью пластиковых карт любого банка возможностями. С начала этой недели платежные терминалы во всех отделениях ТБТИ принимают к оплате пластиковые карты любых банков: MasterCard (все виды карт), Maestro, Visa (все виды карт) и V

Пополнить «Школьную карту Банка Казани» с помощью Qiwi можно без комиссии С февраля Qiwi поможет пополнить «Школьную карту Банка Казани» несколькими способами и без комиссии: во всех «Qiwi Терминалах» страны, на сайте и в мобильном приложении электронного кошелька Visa Qiwi Wallet. Это стало возможным благода

«Рапида» внедрила сервис переводов по номеру карты для приложения TopMeUp нег на банковские карты облегчает, например, расчет с друзьями по общему счету в ресторане, учет трат в путешествиях большой компанией и пр. Для использования приложения достаточно один раз привязать банковскую карту при регистрации в TopMeUp. Комиссия при переводе составляет 1,5% от суммы перевода (минимум i50). Скорость зачисления средств зависит от банка-эмитента, на карту которого осуще