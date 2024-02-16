AdTech Digital Signage Digital POS & Signage IndoorTV Service Цифровые вывески Видеореклама на мониторах
|16.02.2024
|
За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%
Тренд на видеорекламу продолжился в 2023 г.: количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%, а число сайтов, на которых демонстрируют ролики, — на 22%. В видеорекламу активно вкладываютс
|30.01.2024
|
Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории
«Система управления контентом позволяет показывать многослойное изображение, собирая информацию из разных источников» CNews: В каких сферах используется Digital Signage? Яков Шапиро: Сфера применения таких систем постоянно расширяется. Раньше они применялись в основном в магазинах мировых брендов, где на дисплеях транслировались статичные цифро
|07.09.2023
|
VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов
VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать
|14.12.2022
|
«VK реклама» запустила три новых инструмента для продвижения сайтов: автособытия, аудитории для ретаргетинга и адаптивную видеорекламу
«VK рекламы» появились новые инструменты для продвижения сайтов. Рекламодатели смогут быстрее и проще выбирать цели продвижения, создавать аудитории для возврата пользователей и запускать адаптивную видеорекламу. Если на сайте установлен пискель «VK рекламы», инструмент «Автоматический поиск событий» самостоятельно предложит актуальные цели продвижения. Например, просмотры карточек товаров
|16.04.2019
|
GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры
я компания НСК) подвел итоги 2018 года и сделал прогноз на этот год. Прошедший год стал прорывным для сегмента мобильного видео в Рунете: его аудитория выросла еще на 11%, а расходы рекламодателей на видеорекламу на мобильных устройствах достигли 4 млрд руб., увеличившись более чем в два раза. При этом количество людей, смотревших видео исключительно на мобильных устройствах, превысило четв
|11.04.2019
|
Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики
eam роликам – прероллам к видео в социальных сетях, на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети. Видеореклама помогает компаниям повышать узнаваемость брендов и лояльность к ним (имиджевые з
|28.11.2018
|
«Яндекс»: рекламодатели увеличили расходы на видеорекламу втрое
, что количество рекламодателей, использующих видеоформаты для продвижения в сети компании, с января по ноябрь 2018 г. увеличилось на 79% по сравнению аналогичным периодом 2017 г. При этом расходы на видеорекламу выросли более чем в три раза. Заметный рост бюджетов пришелся на отрасли авто, финансов и товаров повседневного спроса. Индустрия финансов сделала большой шаг в использовании видео
|19.01.2018
|
Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»
«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ. Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь
|25.12.2017
|
«Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality
«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – российским разработчиком программных продуктов для Digital Signage и клиентской аналитики. Партнеры планируют расширять рынок решений для управления трансляцией мультимедийного контента в России и за рубежом. Технологической платформой для сотр
|25.10.2017
|
Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage
ращение и не просто общаться с каким-то абстрактным человеком, а знать его вкусы, предпочтения, историю покупок», - сказал директор по маркетингу и PR Ascreen Юрий Лашманов. «Digital, и вместе с ним Digital Signage растет быстрее других направлений маркетинга. Происходит это во многом благодаря бурному развитию программного обеспечения. При этом – ритейл – отнюдь не единственная сфера, где
|17.10.2017
|
Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику
ty, в ритейле, сегменте HoReCa, финансовых организациях, в государственных учреждениях, а также в социально-культурной и образовательной сферах.«Одной из целей партнерства является развитие индустрии Digital Signage в России. Зарубежный рынок насыщен подобными технологиями: в 2016 году сегмент оценивался в 19,6 млрд долларов, а к 2023 году, по данным «MarketsandMarkets», он вырастет до 32,8
|07.07.2017
|
Addreality выходит на рынок Китая
a, которая занимается локализацией, внедрением и продажами новых интерактивных технологий в области Digital Signage и интернета вещей (IoT) в Китае. В планах компаний – создание локального пред
|30.06.2017
|
«КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей
«КРОК» объявила о заключении партнерского соглашения с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в области Digital Signage и аналитики поведения клиентов. Сотрудничество «КРОК» позволит заказчикам с высоким потоком посетителей – ритейл, банки, страховые и транспортные компании, рестораны, музеи, офи
|20.06.2017
|
Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки
ационно-коммуникационных технологий в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, заключил договор о стратегическом сотрудничестве с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию первой линии поддержки и будет отвечать за
|11.04.2017
|
NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage
ле установки дисплеи можно запрограммировать с помощью встроенной функции расписания автозапуска, чтобы включать экран и воспроизводить контент автоматически в определенное время.«В мире цифровизации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям N
|20.03.2017
|
AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»
AUVIX объявила о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизнес Видео 2017» решение отмечено премией «Про
|25.01.2017
|
Видеореклама «ВКонтакте» будет воспроизводиться автоматически
ении видео на Youtube, стоимость полного просмотра нативного видео в несколько раз ниже, чем при продвижении встроенного Youtube ролика».Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», отметил: «Видеореклама, пожалуй, самый актуальный рекламный формат в этом году. В отличие от прероллов, видео в ленте новостей не вызывает раздражение и позволяет охватить аудиторию, которая, как правило
|07.12.2015
|
ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion
Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage), охватывающей все магазины торговой сети Takko Fashion в России. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews. Takko Fashion — немецкий fashion-бренд,
|08.10.2015
|
В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service
пективных проектах, об актуальных событиях отрасли, а также о важных нововведениях края. Технология Digital Signage позволяет транслировать как текстовую информацию в виде имиджевых идей компан
|18.06.2013
|
Системы Digital Signage становятся многокомпонентными
Электронные средства визуального воздействия (Digital Signage; DS) известны достаточно давно: первые цифровые вывески появились в России в
|25.10.2012
|
30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012
авлены последние разработки в области профессионального аудио и видео, самые прогрессивные проекты по системной интеграции технологий в сфере государственного сектора, бизнеса, оборудование и решения Digital Signage, а также системы «Умный дом». Экспозиционная часть выставки дополнена обширной деловой программой, которая включает в себя как специализированные проекты и конференции, так и об
|26.10.2011
|
8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011
аких как профессиональное аудио-видеооборудование и системная интеграция, домашние системы комфорта и мультимедиа, «умный дом», в выставочном ассортименте представлены рекламно-информационные системы Digital Signage, проект «Цифровое образование», 3D-решения и многое другое. Представленные на выставке проекты находятся в сферах оснащения государственных и социально значимых объектов, образо
|01.08.2011
|
«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС
мпания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса Digital Signage для управления цифровым контентом в розничной сети МТС. Основной целью проект
|27.05.2011
|
Первая видеореклама в 3D для iPad 2
На видео отображается первая видеореклама в 3D-формате для iPad 2.
|18.03.2011
|
«Бегун» разрешил порталам размещать видеорекламу в роликах
– теперь распространяются на все форматы рекламы в видео. Все таргетинги в «Бегуне» предоставляются бесплатно. Рекламодатель может выбрать, в каком месте ролика она будет показана пользователю. Если видеореклама может демонстрироваться до или после ролика (preroll и postroll), то для баннеров «Бегун» предложил еще один вариант размещения. Теперь баннеры в видео можно транслировать и во вре
|21.08.2009
|
Видеореклама появится на бумаге
бывалой конкуренции и эпоху экономического кризиса как никогда важно суметь привлечь к себе внимание. Первый такой журнал — сентябрьский номер Entertainment Weekly — выйдет в следующем месяце. Однако видеореклама будет добавлена не в каждый экземпляр, а лишь в те, которые доставляются по подписке читателям в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. То, что размещение видеорекламы на страницах печатного и
|25.09.2008
|
Видеореклама в Рунете обречена на успех
я динамика данного направления и качественные изменения в отношении рекламодателя к этому формату. «Видеореклама воспринимается уже не как новинка, которую можно попробовать, а как один из норм
|14.08.2008
|
eMarketer: онлайн-видеореклама в США не оправдывает ожидания
Исследовательская компания eMarketer опубликовала новый прогноз развития рынка онлайн-видеорекламы в США. По данным eMarketer, расходы на видеорекламу в 2008 г. составят $505 млн. Следует отметить, что в отчете, опубликованном прошлым летом, специалисты компании прогнозировали на текущий год расходы в размере $1,35 млрд. Ожидаетс
|01.08.2008
|
Видеореклама получит свой стандарт в интернете
дается, что рост популярности видеорекламы может стать большим прорывом для веб-издателей. По сути, видеореклама в Сети является аналогом рекламы на телевидении, а этот рынок все еще пользуется
|19.06.2008
|
Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей
erprise TV (корпоративное ТВ) и ряд других разработок, таких как новый цифровой медиа-плеер Cisco Digital Media Player 4400G и новые функции для существующих цифровых рекламно-информационных панелей (digital signage) и настольных видеоприложений. Последняя версия системы Cisco DMS 5.0 включает следующие новые технологии, интерфейсы и усовершенствования: Cisco Enterprise TV (ETV) - новое инт
|03.08.2006
|
Видеореклама в интернете победит через пять лет
США Источник: eMarketer.com Jupiter прогнозирует, что к концу прогнозного периода, т.е. к 2011 г., видеореклама все еще будет представлять собой лишь малую часть общего рынка интернет-рекламы.
|06.12.2005
|
Видеореклама заполонит интернет
илетия произойдет рост этого рынка, по меньшей мере, до $1,5 млрд. Отметим, что под самим термином «видеореклама» в eMarketer подразумевают любой вид рекламы, включающий динамику, звук или инте
AdTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Галеев Сергей 32 9
|Коренков Сергей 11 6
|Савков Леонид 32 5
|Архипова Лина 9 5
|Новикова Елена 81 5
|Дмитриева Наталья 6 4
|Басов Алексей 115 4
|Орлов Лев 4 3
|Дробышевский Валерий 13 3
|Сусоров Александр 3 3
|Кувшинов Сергей 3 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Шабанов Дмитрий 11 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
|Калантаевский Александр 2 2
|Назаров-Бруни Олег 3 2
|Щербак Николай 2 2
|Шкляр Дмитрий 4 2
|Стрелкова Александра 5 2
|Бонбин Станислав 8 2
|Мосин Владимир 5 2
|Плуготаренко Сергей 77 2
|Тихонов Андрей 41 2
|Лотышев Евгений 3 2
|Петухов Максим 12 2
|Мадзаева Надежда 2 2
|Воробьев Андрей 164 2
|Казарян Карен 72 2
|Шкарупа Сергей 7 2
|Прусов Дмитрий 10 2
|Ажгирей Петр 2 2
|Алексеева Ирина 9 2
|Rajaram Gokul - Раджарам Гокул 3 2
|Солонин Виталий 89 2
|Овчинников Борис 129 2
|Бледных Александр 3 1
|Вахмянин Иван 29 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Румянцев Антон 47 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1313998, в очереди разбора - 783658.
Создано именных указателей - 158176.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.