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AdTech Digital Signage Digital POS & Signage IndoorTV Service Цифровые вывески Видеореклама на мониторах



16.02.2024 За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%

Тренд на видеорекламу продолжился в 2023 г.: количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%, а число сайтов, на которых демонстрируют ролики, — на 22%. В видеорекламу активно вкладываютс
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории

«Система управления контентом позволяет показывать многослойное изображение, собирая информацию из разных источников» CNews: В каких сферах используется Digital Signage? Яков Шапиро: Сфера применения таких систем постоянно расширяется. Раньше они применялись в основном в магазинах мировых брендов, где на дисплеях транслировались статичные цифро
07.09.2023 VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов

VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать
14.12.2022 «VK реклама» запустила три новых инструмента для продвижения сайтов: автособытия, аудитории для ретаргетинга и адаптивную видеорекламу

«VK рекламы» появились новые инструменты для продвижения сайтов. Рекламодатели смогут быстрее и проще выбирать цели продвижения, создавать аудитории для возврата пользователей и запускать адаптивную видеорекламу. Если на сайте установлен пискель «VK рекламы», инструмент «Автоматический поиск событий» самостоятельно предложит актуальные цели продвижения. Например, просмотры карточек товаров
16.04.2019 GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры

я компания НСК) подвел итоги 2018 года и сделал прогноз на этот год. Прошедший год стал прорывным для сегмента мобильного видео в Рунете: его аудитория выросла еще на 11%, а расходы рекламодателей на видеорекламу на мобильных устройствах достигли 4 млрд руб., увеличившись более чем в два раза. При этом количество людей, смотревших видео исключительно на мобильных устройствах, превысило четв
11.04.2019 Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики

eam роликам – прероллам к видео в социальных сетях, на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети. Видеореклама помогает компаниям повышать узнаваемость брендов и лояльность к ним (имиджевые з
28.11.2018 «Яндекс»: рекламодатели увеличили расходы на видеорекламу втрое

, что количество рекламодателей, использующих видеоформаты для продвижения в сети компании, с января по ноябрь 2018 г. увеличилось на 79% по сравнению аналогичным периодом 2017 г. При этом расходы на видеорекламу выросли более чем в три раза. Заметный рост бюджетов пришелся на отрасли авто, финансов и товаров повседневного спроса. Индустрия финансов сделала большой шаг в использовании видео
19.01.2018 Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса»

«Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ. Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь
25.12.2017 «Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality

«Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – российским разработчиком программных продуктов для Digital Signage и клиентской аналитики. Партнеры планируют расширять рынок решений для управления трансляцией мультимедийного контента в России и за рубежом. Технологической платформой для сотр
25.10.2017 Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage

ращение и не просто общаться с каким-то абстрактным человеком, а знать его вкусы, предпочтения, историю покупок», - сказал директор по маркетингу и PR Ascreen Юрий Лашманов.  «Digital, и вместе с ним Digital Signage растет быстрее других направлений маркетинга. Происходит это во многом благодаря бурному развитию программного обеспечения. При этом – ритейл – отнюдь не единственная сфера, где
17.10.2017 Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику

ty, в ритейле, сегменте HoReCa, финансовых организациях, в государственных учреждениях, а также в социально-культурной и образовательной сферах.«Одной из целей партнерства является развитие индустрии Digital Signage в России. Зарубежный рынок насыщен подобными технологиями: в 2016 году сегмент оценивался в 19,6 млрд долларов, а к 2023 году, по данным «MarketsandMarkets», он вырастет до 32,8
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая

a, которая занимается локализацией, внедрением и продажами новых интерактивных технологий в области Digital Signage и интернета вещей (IoT) в Китае. В планах компаний – создание локального пред
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей

«КРОК» объявила о заключении партнерского соглашения с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в области Digital Signage и аналитики поведения клиентов. Сотрудничество «КРОК» позволит заказчикам с высоким потоком посетителей – ритейл, банки, страховые и транспортные компании, рестораны, музеи, офи
20.06.2017 Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки

ационно-коммуникационных технологий в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, заключил договор о стратегическом сотрудничестве с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию первой линии поддержки и будет отвечать за
11.04.2017 NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage

ле установки дисплеи можно запрограммировать с помощью встроенной функции расписания автозапуска, чтобы включать экран и воспроизводить контент автоматически в определенное время.«В мире цифровизации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям N
20.03.2017 AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта»

AUVIX объявила о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизнес Видео 2017» решение отмечено премией «Про
25.01.2017 Видеореклама «ВКонтакте» будет воспроизводиться автоматически

ении видео на Youtube, стоимость полного просмотра нативного видео в несколько раз ниже, чем при продвижении встроенного Youtube ролика».Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», отметил: «Видеореклама, пожалуй, самый актуальный рекламный формат в этом году. В отличие от прероллов, видео в ленте новостей не вызывает раздражение и позволяет охватить аудиторию, которая, как правило
07.12.2015 ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion

Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage), охватывающей все магазины торговой сети Takko Fashion в России. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews. Takko Fashion — немецкий fashion-бренд,

08.10.2015 В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service

пективных проектах, об актуальных событиях отрасли, а также о важных нововведениях края. Технология Digital Signage позволяет транслировать как текстовую информацию в виде имиджевых идей компан
18.06.2013 Системы Digital Signage становятся многокомпонентными

Электронные средства визуального воздействия (Digital Signage; DS) известны достаточно давно: первые цифровые вывески появились в России в

25.10.2012 30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012

авлены последние разработки в области профессионального аудио и видео, самые прогрессивные проекты по системной интеграции технологий в сфере государственного сектора, бизнеса, оборудование и решения Digital Signage, а также системы «Умный дом». Экспозиционная часть выставки дополнена обширной деловой программой, которая включает в себя как специализированные проекты и конференции, так и об
26.10.2011 8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011

аких как профессиональное аудио-видеооборудование и системная интеграция, домашние системы комфорта и мультимедиа, «умный дом», в выставочном ассортименте представлены рекламно-информационные системы Digital Signage, проект «Цифровое образование», 3D-решения и многое другое. Представленные на выставке проекты находятся в сферах оснащения государственных и социально значимых объектов, образо
01.08.2011 «Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС

мпания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса Digital Signage для управления цифровым контентом в розничной сети МТС. Основной целью проект
27.05.2011 Первая видеореклама в 3D для iPad 2

На видео отображается первая видеореклама в 3D-формате для iPad 2.
18.03.2011 «Бегун» разрешил порталам размещать видеорекламу в роликах

– теперь распространяются на все форматы рекламы в видео. Все таргетинги в «Бегуне» предоставляются бесплатно. Рекламодатель может выбрать, в каком месте ролика она будет показана пользователю. Если видеореклама может демонстрироваться до или после ролика (preroll и postroll), то для баннеров «Бегун» предложил еще один вариант размещения. Теперь баннеры в видео можно транслировать и во вре
21.08.2009 Видеореклама появится на бумаге

бывалой конкуренции и эпоху экономического кризиса как никогда важно суметь привлечь к себе внимание. Первый такой журнал — сентябрьский номер Entertainment Weekly — выйдет в следующем месяце. Однако видеореклама будет добавлена не в каждый экземпляр, а лишь в те, которые доставляются по подписке читателям в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. То, что размещение видеорекламы на страницах печатного и
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех

я динамика данного направления и качественные изменения в отношении рекламодателя к этому формату. «Видеореклама воспринимается уже не как новинка, которую можно попробовать, а как один из норм
14.08.2008 eMarketer: онлайн-видеореклама в США не оправдывает ожидания

Исследовательская компания eMarketer опубликовала новый прогноз развития рынка онлайн-видеорекламы в США. По данным eMarketer, расходы на видеорекламу в 2008 г. составят $505 млн. Следует отметить, что в отчете, опубликованном прошлым летом, специалисты компании прогнозировали на текущий год расходы в размере $1,35 млрд. Ожидаетс
01.08.2008 Видеореклама получит свой стандарт в интернете

дается, что рост популярности видеорекламы может стать большим прорывом для веб-издателей. По сути, видеореклама в Сети является аналогом рекламы на телевидении, а этот рынок все еще пользуется
19.06.2008 Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей

erprise TV (корпоративное ТВ) и ряд других разработок, таких как новый цифровой медиа-плеер Cisco Digital Media Player 4400G и новые функции для существующих цифровых рекламно-информационных панелей (digital signage) и настольных видеоприложений. Последняя версия системы Cisco DMS 5.0 включает следующие новые технологии, интерфейсы и усовершенствования: Cisco Enterprise TV (ETV) - новое инт
03.08.2006 Видеореклама в интернете победит через пять лет

США Источник: eMarketer.com Jupiter прогнозирует, что к концу прогнозного периода, т.е. к 2011 г., видеореклама все еще будет представлять собой лишь малую часть общего рынка интернет-рекламы.
06.12.2005 Видеореклама заполонит интернет

илетия произойдет рост этого рынка, по меньшей мере, до $1,5 млрд. Отметим, что под самим термином «видеореклама» в eMarketer подразумевают любой вид рекламы, включающий динамику, звук или инте

Публикаций - 275, упоминаний - 308

AdTech и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11634 27
Intel Corporation 12089 23
Addreality - Эддреалити 44 21
Samsung Electronics 10164 20
Yandex - Яндекс 7022 19
Microsoft Corporation 24440 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3666 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 15
Extron Electronics 57 14
LG Electronics 3596 14
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 14
Polymedia - Полимедиа 130 13
VK - Mail.ru Group 3428 13
Crestron 91 12
Крок - Croc 1771 11
Beltel - Белтел 144 10
Cisco Systems 5080 9
Polywell Computers 21 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1679 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 222 8
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 89 8
НСК - Наша Сервисная Компания 50 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11987 7
Кварта Технологии - Quarta Technologies 66 7
HP Inc. 5661 7
Apple Inc 11920 7
Делайт 2000 - DeLight 42 6
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 466 6
SAP SE 5219 6
Sharp NEC Display Solutions Europe 34 6
AMD - Advanced Micro Devices 4142 6
Ростелеком 9497 5
РТА-Инжиниринг 19 5
Amazon Inc - Amazon.com 2954 5
Yahoo! 3693 5
Stratodesk 9 5
Sony 6525 5
IBM - International Business Machines Corp 9403 4
Лента - Сеть розничной торговли 2027 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7033 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
GroupM - Mindshare 28 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 993 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 377 4
Accor Hotels 15 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1259 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 148 3
X5 Group - Перекрёсток 527 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 438 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 3
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 151 3
Adidas - Адидас 158 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 3
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2223 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 241 2
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 117 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2750 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 219 2
ВТБ - ВТБ24 664 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 200 2
Visa International 1940 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 438 2
РЖД - Российские железные дороги 1864 2
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 66 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 126 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 2
BP - British Petroleum 181 2
Связной ГК 1365 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 468 2
eBay Inc 1617 2
Роснефть НК - нефтяная компания 510 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4872 9
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2981 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11236 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2423 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 325 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 160 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1365 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1341 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 322 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5767 3
Судебная власть - Judicial power 2282 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5349 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2803 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3225 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 166 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 793 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 385 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 720 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 134 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 769 1
Правительство Республики Узбекистан - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 43 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 176 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1352 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 417 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4344 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1148 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 198 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1840 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3263 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 330 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2659 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4572 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 125 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 5
Российская Ассоциация Телемедицины 22 4
Digital Signage OVAB Europe 3 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 85 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 47 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 239 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6232 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 217 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
WIT - Women in Tech 4 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 30 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 6 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Coalition for Better ads - Коалиция по улучшению рекламы 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 19 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48380 103
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4668 98
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63373 69
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12352 47
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5621 45
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7266 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23597 44
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство 9241 35
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29691 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24715 33
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 286 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6822 29
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12023 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12318 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7626 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20488 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5974 25
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2861 25
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8368 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23620 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13779 24
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 965 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15475 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13575 22
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3348 22
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10176 21
Data monetization - Монетизация данных 1566 21
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5115 21
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6323 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12567 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12092 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17970 20
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4860 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7007 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5653 20
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3931 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28917 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9001 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4287 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15974 18
Microsoft Windows 15449 24
Google Android 13802 22
Google YouTube - Видеохостинг 2677 16
Microsoft Windows Embedded 197 15
Linux OS 9650 13
Apple iOS 7599 11
VK - Mail.Ru myTarget 145 9
Microsoft Windows 2000 8660 7
Apple iPad 3842 6
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 85 6
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 86 6
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 6
VK - Mail.ru Одноклассники 1748 5
Google AdSense 114 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1410 5
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 5
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 130 5
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 5
Microsoft Windows 7 1969 5
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 191 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 815 5
Яндекс.Директ - Yandex Direct 251 4
Google Play - Google Store - Android Market 3237 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1328 4
Intel Core - Семейство процессоров 1187 4
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 4
Intel x86 - архитектура процессора 1812 4
Intel Celeron - Серия процессоров 961 4
Google Chrome - браузер 1538 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 3
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 57 3
Samsung The Wall 25 3
Otrum IPTV Enterprise 5 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 212 3
Opera Browser - Браузер 1015 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 240 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 713 3
Samsung Flip - интерактивный цифровой флипчарт 8 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4992 3
Галеев Сергей 32 9
Коренков Сергей 11 6
Савков Леонид 32 5
Архипова Лина 9 5
Новикова Елена 81 5
Дмитриева Наталья 6 4
Басов Алексей 115 4
Орлов Лев 4 3
Дробышевский Валерий 13 3
Сусоров Александр 3 3
Кувшинов Сергей 3 3
Сафронов Сергей 16 3
Шабанов Дмитрий 11 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 2
Калантаевский Александр 2 2
Назаров-Бруни Олег 3 2
Щербак Николай 2 2
Шкляр Дмитрий 4 2
Стрелкова Александра 5 2
Бонбин Станислав 8 2
Мосин Владимир 5 2
Плуготаренко Сергей 77 2
Тихонов Андрей 41 2
Лотышев Евгений 3 2
Петухов Максим 12 2
Мадзаева Надежда 2 2
Воробьев Андрей 164 2
Казарян Карен 72 2
Шкарупа Сергей 7 2
Прусов Дмитрий 10 2
Ажгирей Петр 2 2
Алексеева Ирина 9 2
Rajaram Gokul - Раджарам Гокул 3 2
Солонин Виталий 89 2
Овчинников Борис 129 2
Бледных Александр 3 1
Вахмянин Иван 29 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Румянцев Антон 47 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 140298 141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42371 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51683 39
Европа 21637 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17030 19
Германия - Федеративная Республика 12605 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14008 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16676 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13254 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14098 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7240 7
Япония 13226 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1514 6
Беларусь - Белоруссия 5541 6
Казахстан - Республика 5452 5
Италия - Итальянская Республика 4328 5
США - Калифорния 4581 5
Узбекистан - Республика 1685 4
Азия - Азиатский регион 5417 4
Америка - Американский регион 2125 4
Франция - Французская Республика 7787 4
Южная Корея - Республика 6587 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3017 3
Украина 7543 3
Америка Латинская 1789 3
Ближний Восток 2904 3
США - Нью-Йорк 3085 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2588 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1424 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2661 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2840 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3852 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2851 3
Европа Восточная 3063 3
Индия - Bharat 5373 3
Китай - Тайвань 3927 3
Нидерланды - Амстердам 603 3
Россия - СФО - Новосибирск 4203 2
Беларусь - Минск 624 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23446 81
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28176 40
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4824 38
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46956 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49725 31
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1508 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4743 29
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17887 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5597 28
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3403 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9513 23
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 2054 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10700 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13630 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9741 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2538 18
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8355 16
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2672 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5702 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4629 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2732 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3020 13
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2840 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4950 12
Образование в России 2119 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6642 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12981 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2998 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5354 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4270 10
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1475 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15978 10
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2095 8
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1534 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7696 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4673 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6076 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6774 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5275 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1272 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 3
FT - Financial Times 1206 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5886 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1204 2
NBC News 181 2
N+1 - Издание 153 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 614 2
ComputerWorld 144 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 45 1
Cosmopolitan 25 1
InformationWeek 241 1
Silicon 482 1
Playboy 51 1
MSNBC - телеканал 89 1
InfoWorld 55 1
Maximum PC - boot 6 1
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CRN 47 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 113 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 54 1
PC Magazine - PCMag 88 1
The Next Web 84 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1748 1
Wired - Издание 230 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 1
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Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 470 1
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Futuresource Consulting 15 1
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IBM Institute for Business Value 25 1
IMS Research 31 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
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ResearchMe 14 1
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ABI Research 233 1
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Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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