За год количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52% Тренд на видеорекламу продолжился в 2023 г.: количество показов в видеосети «Яндекса» выросло на 52%, а число сайтов, на которых демонстрируют ролики, — на 22%. В видеорекламу активно вкладываютс

Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории «Система управления контентом позволяет показывать многослойное изображение, собирая информацию из разных источников» CNews: В каких сферах используется Digital Signage? Яков Шапиро: Сфера применения таких систем постоянно расширяется. Раньше они применялись в основном в магазинах мировых брендов, где на дисплеях транслировались статичные цифро

VK и СДЭК развивают цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов VK запустила цифровую видеорекламу в пунктах выдачи заказов СДЭК. Локальная таргетированная реклама позволяет точечно размещать ролики в радиусе 2-3 км от мест продаж клиента. Бизнес может самостоятельно настраивать

«VK реклама» запустила три новых инструмента для продвижения сайтов: автособытия, аудитории для ретаргетинга и адаптивную видеорекламу «VK рекламы» появились новые инструменты для продвижения сайтов. Рекламодатели смогут быстрее и проще выбирать цели продвижения, создавать аудитории для возврата пользователей и запускать адаптивную видеорекламу. Если на сайте установлен пискель «VK рекламы», инструмент «Автоматический поиск событий» самостоятельно предложит актуальные цели продвижения. Например, просмотры карточек товаров

GPMD: в 2018 году мобильная видеореклама вышла в лидеры я компания НСК) подвел итоги 2018 года и сделал прогноз на этот год. Прошедший год стал прорывным для сегмента мобильного видео в Рунете: его аудитория выросла еще на 11%, а расходы рекламодателей на видеорекламу на мобильных устройствах достигли 4 млрд руб., увеличившись более чем в два раза. При этом количество людей, смотревших видео исключительно на мобильных устройствах, превысило четв

Исследование: 77% затрат на видеорекламу приходится на out-stream ролики eam роликам – прероллам к видео в социальных сетях, на проектах Mail.ru Group и в партнерской сети. Видеореклама помогает компаниям повышать узнаваемость брендов и лояльность к ним (имиджевые з

«Яндекс»: рекламодатели увеличили расходы на видеорекламу втрое , что количество рекламодателей, использующих видеоформаты для продвижения в сети компании, с января по ноябрь 2018 г. увеличилось на 79% по сравнению аналогичным периодом 2017 г. При этом расходы на видеорекламу выросли более чем в три раза. Заметный рост бюджетов пришелся на отрасли авто, финансов и товаров повседневного спроса. Индустрия финансов сделала большой шаг в использовании видео

Видеорекламу НТВ теперь можно закупать через рекламную сеть «Яндекса» «Яндекс» и НТВ заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь через «Рекламную сеть Яндекса» (РСЯ) можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещен плеер НТВ. Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь

«Ланит-Интеграция» выходит на рынок Digital Signage вместе с Addreality «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) заключила сотрудничество с компанией Addreality – российским разработчиком программных продуктов для Digital Signage и клиентской аналитики. Партнеры планируют расширять рынок решений для управления трансляцией мультимедийного контента в России и за рубежом. Технологической платформой для сотр

Ascreen и Addreality представят комплексные совместные решения Digital Signage ращение и не просто общаться с каким-то абстрактным человеком, а знать его вкусы, предпочтения, историю покупок», - сказал директор по маркетингу и PR Ascreen Юрий Лашманов. «Digital, и вместе с ним Digital Signage растет быстрее других направлений маркетинга. Происходит это во многом благодаря бурному развитию программного обеспечения. При этом – ритейл – отнюдь не единственная сфера, где

Polymedia и Addreality объединят Digital Signage и бизнес-аналитику ty, в ритейле, сегменте HoReCa, финансовых организациях, в государственных учреждениях, а также в социально-культурной и образовательной сферах.«Одной из целей партнерства является развитие индустрии Digital Signage в России. Зарубежный рынок насыщен подобными технологиями: в 2016 году сегмент оценивался в 19,6 млрд долларов, а к 2023 году, по данным «MarketsandMarkets», он вырастет до 32,8

Addreality выходит на рынок Китая a, которая занимается локализацией, внедрением и продажами новых интерактивных технологий в области Digital Signage и интернета вещей (IoT) в Китае. В планах компаний – создание локального пред

«КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей «КРОК» объявила о заключении партнерского соглашения с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в области Digital Signage и аналитики поведения клиентов. Сотрудничество «КРОК» позволит заказчикам с высоким потоком посетителей – ритейл, банки, страховые и транспортные компании, рестораны, музеи, офи

Российский разработчик ПО для цифровой рекламы Addreality выходит на зарубежные рынки ационно-коммуникационных технологий в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, заключил договор о стратегическом сотрудничестве с Addreality, российским разработчиком программного обеспечения в сфере Digital Signage и клиентской аналитики. В рамках партнерства ASBIS примет участие в языковой локализации цифровых решений, возьмет на себя организацию первой линии поддержки и будет отвечать за

NEC представила новые профессиональные дисплеи для Digital Signage ле установки дисплеи можно запрограммировать с помощью встроенной функции расписания автозапуска, чтобы включать экран и воспроизводить контент автоматически в определенное время.«В мире цифровизации цифровые вывески и информационные панели стали самым распространенным методом передачи информации в разных отраслях, - отметил Эрик Эльберт (Erik Elbert), менеджер по широкоформатным дисплеям N

AUVIX представила систему Digital Signage для «Юлмарта» AUVIX объявила о разработке и внедрении системы класса Digital Signage в пригородном центре исполнения заказов «Юлмарт Пулково». Как рассказали CNews в компании, по итогам прошедшего в Москве форума «Бизнес Видео 2017» решение отмечено премией «Про

Видеореклама «ВКонтакте» будет воспроизводиться автоматически ении видео на Youtube, стоимость полного просмотра нативного видео в несколько раз ниже, чем при продвижении встроенного Youtube ролика».Александр Круглов, директор по развитию «ВКонтакте», отметил: «Видеореклама, пожалуй, самый актуальный рекламный формат в этом году. В отличие от прероллов, видео в ленте новостей не вызывает раздражение и позволяет охватить аудиторию, которая, как правило

ALP Group обеспечит бесперебойную работу системы Digital Signage для Takko Fashion Компания ALP Group — системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита — объявила о подписании контракта на ИТ-обслуживание системы видеорекламы на мониторах (Digital Signage), охватывающей все магазины торговой сети Takko Fashion в России. Об этом говорится в заявлении ALP Group, поступившем в редакцию CNews. Takko Fashion — немецкий fashion-бренд,

В «Норильском Никеле» внедрена система корпоративного ТВ на базе ПО IndoorTV Service пективных проектах, об актуальных событиях отрасли, а также о важных нововведениях края. Технология Digital Signage позволяет транслировать как текстовую информацию в виде имиджевых идей компан

Системы Digital Signage становятся многокомпонентными Электронные средства визуального воздействия (Digital Signage; DS) известны достаточно давно: первые цифровые вывески появились в России в

30 октября в Москве начнет работу выставка Integrated Systems Russia 2012 авлены последние разработки в области профессионального аудио и видео, самые прогрессивные проекты по системной интеграции технологий в сфере государственного сектора, бизнеса, оборудование и решения Digital Signage, а также системы «Умный дом». Экспозиционная часть выставки дополнена обширной деловой программой, которая включает в себя как специализированные проекты и конференции, так и об

8 ноября в Москве откроется выставка Integrated Systems Russia 2011 аких как профессиональное аудио-видеооборудование и системная интеграция, домашние системы комфорта и мультимедиа, «умный дом», в выставочном ассортименте представлены рекламно-информационные системы Digital Signage, проект «Цифровое образование», 3D-решения и многое другое. Представленные на выставке проекты находятся в сферах оснащения государственных и социально значимых объектов, образо

«Ситроникс ИТ» совместно с «Вингс» внедрили систему Indoor TV в розничной сети МТС мпания «Ситроникс Информационные Технологии» объявила об успешном внедрении системы IndoorTV класса Digital Signage для управления цифровым контентом в розничной сети МТС. Основной целью проект

Первая видеореклама в 3D для iPad 2 На видео отображается первая видеореклама в 3D-формате для iPad 2.

«Бегун» разрешил порталам размещать видеорекламу в роликах – теперь распространяются на все форматы рекламы в видео. Все таргетинги в «Бегуне» предоставляются бесплатно. Рекламодатель может выбрать, в каком месте ролика она будет показана пользователю. Если видеореклама может демонстрироваться до или после ролика (preroll и postroll), то для баннеров «Бегун» предложил еще один вариант размещения. Теперь баннеры в видео можно транслировать и во вре

Видеореклама появится на бумаге бывалой конкуренции и эпоху экономического кризиса как никогда важно суметь привлечь к себе внимание. Первый такой журнал — сентябрьский номер Entertainment Weekly — выйдет в следующем месяце. Однако видеореклама будет добавлена не в каждый экземпляр, а лишь в те, которые доставляются по подписке читателям в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. То, что размещение видеорекламы на страницах печатного и

Видеореклама в Рунете обречена на успех я динамика данного направления и качественные изменения в отношении рекламодателя к этому формату. «Видеореклама воспринимается уже не как новинка, которую можно попробовать, а как один из норм

eMarketer: онлайн-видеореклама в США не оправдывает ожидания Исследовательская компания eMarketer опубликовала новый прогноз развития рынка онлайн-видеорекламы в США. По данным eMarketer, расходы на видеорекламу в 2008 г. составят $505 млн. Следует отметить, что в отчете, опубликованном прошлым летом, специалисты компании прогнозировали на текущий год расходы в размере $1,35 млрд. Ожидаетс

Видеореклама получит свой стандарт в интернете дается, что рост популярности видеорекламы может стать большим прорывом для веб-издателей. По сути, видеореклама в Сети является аналогом рекламы на телевидении, а этот рынок все еще пользуется

Cisco анонсировала интегрированную платформу для рекламно-информационных панелей erprise TV (корпоративное ТВ) и ряд других разработок, таких как новый цифровой медиа-плеер Cisco Digital Media Player 4400G и новые функции для существующих цифровых рекламно-информационных панелей (digital signage) и настольных видеоприложений. Последняя версия системы Cisco DMS 5.0 включает следующие новые технологии, интерфейсы и усовершенствования: Cisco Enterprise TV (ETV) - новое инт

Видеореклама в интернете победит через пять лет США Источник: eMarketer.com Jupiter прогнозирует, что к концу прогнозного периода, т.е. к 2011 г., видеореклама все еще будет представлять собой лишь малую часть общего рынка интернет-рекламы.