Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кварта Технологии Quarta Technologies Кварта Технолоджис
Кварта Технологии была основана в 1997 году и сегодня является одним из поставщиков программного обеспечения в России. С 2004 года компания является авторизованным дистрибьютором и тренинг-партнером Microsoft Windows Embedded (IoT) на территории России, Беларуси, Грузии и стран СНГ.
УПОМИНАНИЯ
|27.09.2022
|
«Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE
Кварта Технологии получила статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два
|09.10.2012
|
«Кварта Технологии» проводит серию семинаров по встраиваемым технологиям Microsoft Windows Embedded
Компания «Кварта Технологии», дистрибьютор и тренинг-партнер Microsoft Windows Embedded в России и СНГ, проводит серию семинаров RoadShow`2012 «День Встраиваемых Технологий Microsoft в твоем городе. Буду
|14.12.2007
|
«Кварта Технологии» займется полнотекстовым поиском: партнерство с dtSearch
Компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, заключила партнерское соглашение с компанией dtSearch, которая является поставщиком программного обеспечения для текст
|10.12.2007
|
«Кварта Технологии» займется SSL-сертификатами
Компания «Кварта Технологии» заключила партнерское соглашение с компанией Thawte (дочерняя компания VeriSign), которая занимается распространением SSL-сертификатов. На сегодняшний день в сфере совершения
|20.11.2007
|
«Кварта Технологии» запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded»
20 ноября 2007 г. компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded». Задача каталога - объединить решения отечественных произв
|21.01.2004
|
Microsoft обзаводится первым российским дистрибьютором по встраиваемым системам
Московское представительство Microsoft и компания «Кварта Технологии» провели в Москве пресс-конференцию, темой которой стало подписание дистрибьюторского соглашения между корпорацией и российской компанией. Договор предусматривает совместное р
|16.08.2001
|
"Кварта Технологии" объявила о подписании дилерского соглашения с "Аладдин Р.Д"
Компания Кварта Технологии, Microsoft Gold Certified Partner, объявила о подписании дилерского соглаше
Кварта Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Дробышевский Валерий 14 13
|Кочергин Михаил 5 3
|Корнилович Дмитрий 3 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 2
|Золотых Кирилл 16 2
|Волков Никита 79 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Волков Владимир 62 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Подкопаев Олег 30 2
|Коновалов Борис 14 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Катрич Алексей 43 2
|Римский Александр 5 2
|Клинаичев Андрей 33 2
|Гутман Виктор 17 2
|Шальнев Денис 2 2
|Андриянов Александр 2 2
|Потошин Константин 4 2
|Пашкевич Иван 5 2
|Дергунова Ольга 119 1
|Милых Валерий 7 1
|Файн Александр 10 1
|Федоров Андрей 29 1
|Малышев Игорь 20 1
|Серова Елена 320 1
|Татаринов Кирилл 42 1
|Павлов Станислав 4 1
|Исаев Дмитрий 47 1
|Телятников Алексей 21 1
|Шабанов Алексей 8 1
|Рыбаков Алексей 5 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Морозов Константин 10 1
|Буш Сергей 15 1
|Клоков Андрей 5 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Удалов Сергей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 1
|New Scientist 1448 1
|Ananova 250 1
|Открытые системы ИД 175 1
|Commercial Times 96 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|New York Post 47 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 9
|Gartner - Гартнер 3577 2
|VDC Research Group 12 2
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
|Strategy Analytics 284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.