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Кварта Технологии Quarta Technologies Кварта Технолоджис

Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис

Кварта Технологии была основана в 1997 году и сегодня является одним из поставщиков программного обеспечения в России. С 2004 года компания является авторизованным дистрибьютором и тренинг-партнером Microsoft Windows Embedded (IoT) на территории России, Беларуси, Грузии и стран СНГ

УПОМИНАНИЯ


27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE

Кварта Технологии получила статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два
09.10.2012 «Кварта Технологии» проводит серию семинаров по встраиваемым технологиям Microsoft Windows Embedded

Компания «Кварта Технологии», дистрибьютор и тренинг-партнер Microsoft Windows Embedded в России и СНГ, проводит серию семинаров RoadShow`2012 «День Встраиваемых Технологий Microsoft в твоем городе. Буду
14.12.2007 «Кварта Технологии» займется полнотекстовым поиском: партнерство с dtSearch

Компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, заключила партнерское соглашение с компанией dtSearch, которая является поставщиком программного обеспечения для текст
10.12.2007 «Кварта Технологии» займется SSL-сертификатами

Компания «Кварта Технологии» заключила партнерское соглашение с компанией Thawte (дочерняя компания VeriSign), которая занимается распространением SSL-сертификатов. На сегодняшний день в сфере совершения
20.11.2007 «Кварта Технологии» запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded»

20 ноября 2007 г. компания «Кварта Технологии», российский дистрибьютор встраиваемых систем Microsoft, запустила проект «Каталог решений на базе Windows Embedded». Задача каталога - объединить решения отечественных произв
21.01.2004 Microsoft обзаводится первым российским дистрибьютором по встраиваемым системам

Московское представительство Microsoft и компания «Кварта Технологии» провели в Москве пресс-конференцию, темой которой стало подписание дистрибьюторского соглашения между корпорацией и российской компанией. Договор предусматривает совместное р
16.08.2001 "Кварта Технологии" объявила о подписании дилерского соглашения с "Аладдин Р.Д"

Компания Кварта Технологии, Microsoft Gold Certified Partner, объявила о подписании дилерского соглаше

Публикаций - 69, упоминаний - 74

Кварта Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24917 46
Intel Corporation 12342 12
HP Inc. 5722 10
IBM - International Business Machines Corp 9482 6
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 6
РТСофт - RTSoft 92 5
Siemens AG - Siemens Group 2604 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2143 4
Lenovo Motorola 3509 4
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 4
ПроСофт - ProSoft 78 4
Rover - RoverComputers 415 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5707 3
МегаФон 9391 3
Ростех - Автоматика Концерн 1681 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 3
Hitachi - Хитачи 1472 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 3
IPC2U 15 3
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 3
SAP SE 5349 2
Dell EMC 5054 2
Toshiba Corporation 2938 2
Acer Group - Acer Inc 2584 2
Diasoft - Диасофт 944 2
Sony 6581 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 2
Honeywell 287 2
Legrand 78 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
Inline Group - Инлайн Груп 100 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 2
Ниеншанц 122 2
ЭлеСи - eelesy 14 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
IBM Global Services 128 2
Ниеншанц Автоматика 27 2
Информсвязь 47 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 822 2
Экспотроника ВК 40 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 3
BMW Group 460 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 3
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 3
Альфа-Банк 1804 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Dixis - Диксис 359 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
Bank of America - Банк Америки 263 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 532 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Связной Банк 104 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 122 1
Белый Ветер 361 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Газпром нефть 645 1
Volvo Cars 253 1
Renault Groupe 160 1
Ford 416 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 464 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 87 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Элинс НТЦ 8 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4487 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1158 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 428 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5611 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
Правительство Тайваня 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 4
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 44 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26206 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 27
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8975 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 11
Встраиваемые системы - Embedded system 84 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21304 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9609 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24857 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6111 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6156 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9919 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4221 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8679 7
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 285 7
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1041 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 7
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3514 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10664 7
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2396 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14147 6
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 305 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4197 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13006 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12680 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13053 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5720 6
Microsoft Windows 15994 38
Microsoft Windows Embedded 198 32
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 14
Microsoft Windows XP 2411 9
Linux OS 10324 8
Microsoft Windows 7 1988 7
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 7
Rover - RoverPC 102 6
Oracle Java - язык программирования 3174 5
Microsoft Windows Mobile 2003 156 5
Google Android 14353 4
Microsoft Office 3842 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 4
Intel - StrongARM - 121 4
Microsoft Windows XP Professional 235 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 801 3
Microsoft Outlook 1422 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 3
Bending Spoons - Evernote 196 3
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 3
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 66 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5054 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 575 3
Microsoft Internet Explorer Pocket - Microsoft Internet Mobile 37 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2815 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 2
Apple iOS 8013 2
Nokia Symbian OS 1401 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 2
Microsoft Azure 1434 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1406 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 349 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
Microsoft Visual Studio 413 2
Microsoft Windows NT 885 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Дробышевский Валерий 14 13
Кочергин Михаил 5 3
Корнилович Дмитрий 3 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 2
Золотых Кирилл 16 2
Волков Никита 79 2
Сенаторов Михаил 42 2
Волков Владимир 62 2
Федечкин Эдуард 55 2
Фомичев Андрей 71 2
Подкопаев Олег 30 2
Коновалов Борис 14 2
Прохоров Фёдор 83 2
Катрич Алексей 43 2
Римский Александр 5 2
Клинаичев Андрей 33 2
Гутман Виктор 17 2
Шальнев Денис 2 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Пашкевич Иван 5 2
Дергунова Ольга 119 1
Милых Валерий 7 1
Файн Александр 10 1
Федоров Андрей 29 1
Малышев Игорь 20 1
Серова Елена 320 1
Татаринов Кирилл 42 1
Павлов Станислав 4 1
Исаев Дмитрий 47 1
Телятников Алексей 21 1
Шабанов Алексей 8 1
Рыбаков Алексей 5 1
Ксенин Алекс 311 1
Филимонов Сергей 46 1
Морозов Константин 10 1
Буш Сергей 15 1
Клоков Андрей 5 1
Захаркина Ольга 24 1
Удалов Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 13
Европа 24432 6
Китай - Тайвань 4061 6
Германия - Федеративная Республика 12810 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13427 4
Европа Восточная 3110 4
Азия - Азиатский регион 5631 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3073 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17590 2
Южная Корея - Республика 6749 2
Япония 13392 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3555 2
США - Нью-Йорк 3110 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1744 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 2
Украина 7687 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1188 2
Италия - Итальянская Республика 4392 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Казахстан - Республика 5678 1
Беларусь - Белоруссия 5887 1
Израиль 2761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
Россия - УФО - Свердловская область 1617 1
Сингапур - Республика 1877 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2838 1
Россия - СФО - Новосибирск 4470 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1624 1
США - Колумбия - Вашингтон 1411 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Беларусь - Минск 654 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3107 8
Английский язык 6772 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1537 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5776 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5213 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5076 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5055 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6517 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7479 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 3
Энергетика - Energy - Energetically 5285 3
Ergonomics - Эргономика 1634 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1284 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5702 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9184 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1283 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2005 2
Дача - дачники 919 2
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5962 1
New Scientist 1448 1
Ananova 250 1
Открытые системы ИД 175 1
Commercial Times 96 1
Maeil Business Newspaper 79 1
New York Post 47 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 9
Gartner - Гартнер 3577 2
VDC Research Group 12 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
Strategy Analytics 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
РАН - Российская академия наук 1943 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 402 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 89 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 16 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - НИИИС ФНПЦ ФГУП им. Ю.Е. Седакова - НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова 13 1
Микроинформ 32 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
PC Expo 36 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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