Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис

«Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE Кварта Технологии получила статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии». SETERE (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два