«Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE

Кварта Технологии получила статус официального партнера SETERE и возможность поставлять решения из продуктовой линейки SETERE OCR на территории России. Об этом CNews сообщили представители «Кварта технологии».

SETERE (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux. На данный момент компания выпустила два собственных продукта, а также анонсировала новое решение — серверную версию SETERE OCR.

Система оптического распознавания текста «SETERE OCR» предназначена для преобразования отсканированных документов, PDF-документов и файлов изображений, включая цифровые фотографии, в редактируемые форматы. Решение работает под управлением отечественных ОС на базе Linux, что подтверждено двусторонними сертификатами совместимости, и включено в реестр российского ПО.

Возможности ПО:

- открытие и просмотр PDF-файлов, изображений документов

- сканирование с сетевых и локальных сканеров и МФУ

- распознавание текста и таблиц автоматически более чем на 190 мировых языках

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- конвертирование документов с сохранением исходной структуры в форматы: pdf, odt, docx, txt и др.

- поддержка операционных систем: Astra Linux CE 2.12, Astra Linux SE 1.6, Astra Linux SE 1.7, «Ред ОС» 7.2, «Ред ОС» 7.3, «Альт рабочая станция» 9.2, «Альт рабочая станция» 10, «Альт 8 СП рабочая станция».

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SETERE (ООО «ТБИ») осуществляет свою деятельность с 2008 г. и занимается разработкой отечественного ПО ИТ-продуктов для ОС на базе Linux, а также проектами по импортозамещению, осуществляет комплексные поставки ПО и оборудования своих партнеров. На данный момент SETERE выпустила два собственных продукта: программный комплекс для быстрого развертывания удаленных рабочих мест «ИСУ Терминал» и систему оптического распознавания текста «SETERE OCR».

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«Кварта технологии» была основана в 1997 г. и является поставщиком программного обеспечения. Является партнером Microsoft, Acronis, «Лаборатории Касперского», Paessler, MDaemon, Tec-It, Foxit, Corel, Dr.Web, Adobe и еще более чем 300 производителей ПО.