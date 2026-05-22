Adobe Systems

Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей ендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic, и в программе для просмотра PDF-файлов Adobe Acrobat Reader. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующи

Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf бзор вошли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтверждённой эксплуатацией и повышенным интересом со стороны злоумышленников. Подборка охватывает уязвимости в продуктах Adobe, TrueConf, Microsoft. CVE-2026-34621 | BDU:2026-04929: уязвимость выполнения произвольного кода в Adobe Acrobat и Reader. CVSS: 8.6 | Вектор атаки: локальный. Уязвимость связана с

Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF Берегись PDF Самое позднее, с декабря 2025 г. хакеры эксплуатируют уязвимость в Adobe Reader, которая позволяет выводить из скомпрометированной системы значимые данные. Вредонос скрывается в специально составленных PDF-файлах. Как отметил исследователь компании Expmon Хайф

Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию Adobe без гендиректора Компания Adobe, известная своими фото- и видеореакторами, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) освободил эту должность, а его преемник пока не найден.

Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет Flash окончательно в прошлом Компания Adobe сворачивает разработку приложения Animate, которое предназначено для создания анимированной графики. Как пишет портал Neowin, она разослала сообщение об этом всем пользователям, вызвав гн

МТС добавила оплату сервисов Adobe МТС объявила о запуске возможности оплаты сервисов Adobe на сайте «МТС Оплата». Пользователи смогут купить или продлить годовую подписку AI Assistant, Express, Lightroom, Creative Cloud и других популярных сервисов. «МТС Оплата» добавила возмож

Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями Покупка бизнеса Adobe купит за $1,9 млрд ИТ-компанию с российскими корнями Semrush, пишет Reuters. После появления информации о покупке акции Semrush выросли почти на 75%. В ноябре 2025 г. руководство американ

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция Чтобы создать статичные стикеры, вам понадобятся базовые навыки работы в графическом редакторе, например, Adobe Photoshop или программах вроде Pixlr и PaintShop. Для анимированных наклеек потребуется уже векторный редактор наподобие GIMP, Муске, Inkscape, а также навыки создания анимации. В нашей

В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло материала, верстку и т.д., - объясняет Попов. - Внедрение редакционной системы позволяет высвободить две трети от этого времени и отправить его на творческую работу». Как избавиться от зависимости от Adobe? AxioCat поддерживает расширенную интеграцию с продуктами Adobe: InDesign, InCopy, Photoshop и Illustrator. Но зависимость от продуктов Adobe остается, для верстки используе

Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями тив двух корпораций Небольшая компания, оказывающая услуги техподдержки, смогла в два счета решить проблему, с которой клиент мучился неделями, и с которой ему не сумели помочь специалисты корпораций Adobe и Microsoft. Как пишет The Register, суть беды заключалась в том, что на ПК пользователя, работавшем под управлением Windows 8, никак не хотела устанавливаться и запускаться новая версия

Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk ited в России воспользовался крупнейший в мире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe. Британская фирма Carte Blanche Greetings Limited, всемирно известный создатель и производитель медвежат Teddy, собачек Pudsey, белок Pippa, овощной семейки Violent Veg и других культовых

Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено Миллионы на Photoshop В период тотального ИТ-импортозамещения и отказа от иностранного ПО российские госкомпании продолжают закупать программное обеспечение компании Adobe, пишут «Ведомости». Ее наиболее известные продукты – фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также видеоредактор Premiere. Adobe сбежала из России в числе первых – весной 2022 г. По

Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют Adobe велела делиться Сбежавшая из России компания Adobe, которую многие знают как создателя редакторов Photoshop и Premier и убийцу технологии

Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL et, Chyromhego, Pixotope, Brainstorm, Zero Density и Aximmetry. Российские решения представлены BRAM Technolgies, «Скайларк» и Softlab-Nsk. Сейчас в продукте Carrot используются иностранные решения – Adobe After Effects, Adobe Premier и Unreal Engine. Такой выбор был связан с тем, что данные продукты являются стандартами де-факто в индустрии, и для работы с ними на рынке есть большое

Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности дактор Paint – теперь в нем в дополнение к возможности удаления фона с изображения появилась поддержка слоев и прозрачности. Это базовые возможности профессиональных графических редакторов, например, Adobe Photoshop, которые, в отличие от бесплатного Paint, стоят очень дорого. К тому же Photoshop и вовсе нельзя купить – в последние годы он распространяется только по подписке с необходимость

Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop Бесплатный лицензионный Photoshop Американская компания Adobe, в числе первых сбежавшая из России весной 2022 г. и устроившая в стране настоящий хаос с лицензиями, внезапно решила начать продлевать их бесплатно. Как пишет ТАСС, россияне получили воз

В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами Новые ИИ-инструменты в Photoshop Adobe объявила о намерении добавить функции на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт – растровый графический редактор Photoshop. Одна из функций, опирающихся на алгоритмы ге

За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО Или обновление, или судебный иск Компания Adobe запретила пользователям своего ПО из пакета Creative Cloud пользоваться старыми версиями ее софта. Как пишет Vice, Adobe устроила массовую рассылку уведомлений, в которых сообщила,

Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe Кот сбежал На протяжении нескольких десятилетий лидером среди профессиональных видеоредакторов оставалась американская компания Adobe и ее продукт Premiere Pro ($ 240/год). Однако весной 2022 года многие зарубежные поставщики ПО, включая Adobe, приостановили продажи своих продуктов в России. Купить или продлить л

Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов Каждому россиянину по Photoshop Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно открывается с российско

Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ Вы не отказывались Компания Adobe использует созданный пользователями ее продуктов контент для обучения своих систем искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет об изображениях, аудиозаписях, видео и текстовых документах, к

ИИ научили доводить плохие диктофонные записи до студийного качества. Инструмент бесплатный Радикальная очистка Компания Adobe выпустила новый ИИ-инструмент для работы с аудио. Программа Enhance Speech предназначена для очистки записей речи от постороннего шума и общего улучшения их качества. В результате даже за

Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash 9 упакован в расширение для браузеров на базе Chromium, таких как Google Chrome и Microsoft Edge, и способен выполнять ряд вредоносных операций на компьютере жертвы. Расширение Cloud9 маскируется под Adobe Flash Player, порой не совсем удачно: в написании названия компании Adobe допущена орфографическая ошибка Примечательно, что на соответствующее расширение не представлено ни в одно

В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство Последствия ухода Adobe В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – это американская компания, ушедшая

Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения Adobe враждует с антивирусами Компанию Adobe уличили в махинациях в работе Acrobat Reader. Как сообщил портал Bleeping Computer, эта утилита мешает антивирусам проверять файлы PDF, для работы с которыми она и создавалась. Adobe

Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России У любого решения есть последствия Стоимость ценных бумаг компании Adobe рухнула после остановки всех операций на российском рынке, пишет портал ZDnet. Это решение, по прогнозам ее аналитиков, приведет к дефициту продаж в размере $75 млн по итогам 2022 финансо

Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io и расширила возможности работы с 3D- и иммерсивным авторским контентом. Кроме того, Adobe анонсировала новые инструм

Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых Атака на Clean Flash Корпорация Adobe Systems добилась закрытия Clean Flash за нарушение авторских прав, пишет портал Torrent

Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом ую работу, сбор подписей и комментариев в режиме онлайн. Подписка открывает доступ к этим и многим другим функциям и обновлениям, помогая всегда оставаться в тренде и использовать новейшие технологии Adobe для умного решения привычных задач. С лицензией Acrobat Pro можно преобразовывать в PDF любые документы, включая веб-страницы и файлы Microsoft Office. Кроме того, продукт позволяет распо

Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro одготовили по итогам бета-тестирования, во время которого разработчики собирали обратную связь от пользователей графического пакета, чтобы лучше адаптировать его к новой архитектуре. Внутренние тесты Adobe показали, что версия Photoshop для Apple M1 значительно ускоряет процессы и увеличивает производительность в сравнении с работой на платформе Rosetta 2 в режиме совместимости. В частности

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10 ла поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор нако

Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco умент и разошлите приглашения к редактированию. Также вы можете править файлы, которыми с вами поделились. Выложенные в общий доступ облачные документы можно открыть и другими способами: через assets.adobe.com и приложение Creative Cloud Desktop. Теперь можно синхронизировать свои наборы в Photoshop и использовать их где угодно. Это распространяется на кисти, паттерны, градиенты, узоры, сти

Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop И снова переполнение буфера Компания Adobe выпустила обширный набор патчей, в том числе для ошибки, которая позволяла запускать произвольный код в контексте пакета Adobe Reader. Эта уязвимость уже вовсю эксплуатируется злоу

Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe едприятия, а также школы и иные образовательные учреждения, избежали краха своих систем, если те еще работают на Flash. Оригинальная технология Flash больше не поддерживается, и ее владелец, компания Adobe, с 12 января 2021 г. блокирует соответствующий контент по всему интернету. Она прекратила ее развитие 31 декабря 2020 г., выполнив свое обещание, данное в середине лета 2017 г. ReFla, соо

Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash Нетривиальное решение Налоговая служба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) создала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, поддержку которой Adobe прекратила еще 31 декабря 2020 г. Это была вынужденная мера – официальный сайт ведомства до сих пор частично использует Flash, а с 12 января 2021 Adobe блокирует любой Flash-контен

Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России аж В китайском городе Далянь вышла из строя вся сеть железнодорожных перевозок, которую не могли восстановить в течение почти суток. Как пишет портал HotHardware, за сбоем стоит американская компания Adobe, которая еще в 2017 г. предупредила о подготовке к «атаке» на ЖД-сеть Даляня. Произошедшее в китайском городе с населением более 4,4 млн человек, который в начале XX века был известен как

Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап унич

Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую связано с безопасностью

Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает таревшую технологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как са