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Adobe Systems

Adobe Systems

Adobe Systems является одной из крупнейших компаний в сфере программного обеспечения, основанной в 1982 году. Компания известна своими многочисленными продуктами, среди которых Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и Acrobat. Эти продукты охватывают широкий спектр задач, от обработки изображений и видеомонтажа до создания PDF-документов.

В 2022 году Adobe приняла решение приостановить продажи и поддержку своих продуктов в России. Это решение было вызвано геополитической ситуацией и привело к дефициту лицензий на ее продукты на российском рынке. Однако позже компания частично возобновила доступ к своим сервисам, позволив российским пользователям продлевать лицензии бесплатно.

Компания использует технологии искусственного интеллекта в своих продуктах. Например, инструмент Enhance Speech для улучшения качества аудиозаписей стал доступен пользователям бесплатно. Также Adobe внедряет функции на базе ИИ в Photoshop для автоматизации рутинных задач.

Важным направлением деятельности компании является разработка стандартов цифровой аутентификации контента. Adobe инициировала технологию С2PA, которая позволяет добавлять в медиафайлы данные о их происхождении и изменениях.

В 2025 году Adobe продолжает оставаться значимым игроком на мировом рынке программного обеспечения, хотя и сталкивается с растущей конкуренцией со стороны российских разработчиков, предлагающих альтернативные решения.

Конкурирующие компании на рынке:

 

СОБЫТИЯ

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22.05.2026 Positive Technologies представила майский дайджест трендовых уязвимостей

ендовым еще четыре уязвимости — в сервере Microsoft SharePoint, в криптографической подсистеме ядра Linux, в системе обмена сообщениями Apache ActiveMQ Classic, и в программе для просмотра PDF-файлов Adobe Acrobat Reader. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующи
06.05.2026 Эксперты R-Vision предупредили о критических уязвимостях апреля в Adobe, Microsoft и TrueConf

бзор вошли наиболее критичные проблемы безопасности с высоким уровнем риска, подтверждённой эксплуатацией и повышенным интересом со стороны злоумышленников. Подборка охватывает уязвимости в продуктах Adobe, TrueConf, Microsoft. CVE-2026-34621 | BDU:2026-04929: уязвимость выполнения произвольного кода в Adobe Acrobat и Reader. CVSS: 8.6 | Вектор атаки: локальный. Уязвимость связана с

14.04.2026 Российскую нефтегазовую промышленность атакуют с помощью вредоносных PDF

Берегись PDF Самое позднее, с декабря 2025 г. хакеры эксплуатируют уязвимость в Adobe Reader, которая позволяет выводить из скомпрометированной системы значимые данные. Вредонос скрывается в специально составленных PDF-файлах. Как отметил исследователь компании Expmon Хайф
13.03.2026 Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию

Adobe без гендиректора Компания Adobe, известная своими фото- и видеореакторами, осталась без генерального директора. Возглавлявший ее Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) освободил эту должность, а его преемник пока не найден.
03.02.2026 Нейросети убивают легенду мирового ИТ. Закрывается всемирно известное приложение, которое прослужило 30 лет

Flash окончательно в прошлом Компания Adobe сворачивает разработку приложения Animate, которое предназначено для создания анимированной графики. Как пишет портал Neowin, она разослала сообщение об этом всем пользователям, вызвав гн
25.12.2025 МТС добавила оплату сервисов Adobe

МТС объявила о запуске возможности оплаты сервисов Adobe на сайте «МТС Оплата». Пользователи смогут купить или продлить годовую подписку AI Assistant, Express, Lightroom, Creative Cloud и других популярных сервисов. «МТС Оплата» добавила возмож
20.11.2025 Создатели Photoshop покупают за $1,9 млрд разработчика ПО с российскими корнями

Покупка бизнеса Adobe купит за $1,9 млрд ИТ-компанию с российскими корнями Semrush, пишет Reuters. После появления информации о покупке акции Semrush выросли почти на 75%. В ноябре 2025 г. руководство американ
09.10.2025 Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Чтобы создать статичные стикеры, вам понадобятся базовые навыки работы в графическом редакторе, например, Adobe Photoshop или программах вроде Pixlr и PaintShop. Для анимированных наклеек потребуется уже векторный редактор наподобие GIMP, Муске, Inkscape, а также навыки создания анимации.  В нашей

17.01.2025 В России создана собственная редакционная система для печати газет и журналов. Но от наследия Adobe все равно избавиться не вышло

материала, верстку и т.д., - объясняет Попов. - Внедрение редакционной системы позволяет высвободить две трети от этого времени и отправить его на творческую работу». Как избавиться от зависимости от Adobe? AxioCat поддерживает расширенную интеграцию с продуктами Adobe: InDesign, InCopy, Photoshop и Illustrator. Но зависимость от продуктов Adobe остается, для верстки используе
11.10.2024 Случайный «эникейщик» за пять минут решил проблему, над которой Microsoft и Adobe безуспешно бились неделями

тив двух корпораций Небольшая компания, оказывающая услуги техподдержки, смогла в два счета решить проблему, с которой клиент мучился неделями, и с которой ему не сумели помочь специалисты корпораций Adobe и Microsoft. Как пишет The Register, суть беды заключалась в том, что на ПК пользователя, работавшем под управлением Windows 8, никак не хотела устанавливаться и запускаться новая версия

09.08.2024 Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk

ited в России воспользовался крупнейший в мире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe. Британская фирма Carte Blanche Greetings Limited, всемирно известный создатель и производитель медвежат Teddy, собачек Pudsey, белок Pippa, овощной семейки Violent Veg и других культовых
28.06.2024 Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено

Миллионы на Photoshop В период тотального ИТ-импортозамещения и отказа от иностранного ПО российские госкомпании продолжают закупать программное обеспечение компании Adobe, пишут «Ведомости». Ее наиболее известные продукты – фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также видеоредактор Premiere. Adobe сбежала из России в числе первых – весной 2022 г. По
07.06.2024 Photoshop начинает грабить своих пользователей. Созданный контент будут отбирать и перепродавать. Несогласных заблокируют

Adobe велела делиться Сбежавшая из России компания Adobe, которую многие знают как создателя редакторов Photoshop и Premier и убийцу технологии

30.11.2023 Российские телекомпании избавляют от иностранного софта Adobe и переводят на отечественное ПО с поддержкой Linux и PostgreSQL

et, Chyromhego, Pixotope, Brainstorm, Zero Density и Aximmetry. Российские решения представлены BRAM Technolgies, «Скайларк» и Softlab-Nsk. Сейчас в продукте Carrot используются иностранные решения – Adobe After Effects, Adobe Premier и Unreal Engine. Такой выбор был связан с тем, что данные продукты являются стандартами де-факто в индустрии, и для работы с ними на рынке есть большое
19.09.2023 Microsoft встроила в Windows бесплатную замену Photoshop. Пользователям доступны огромные возможности

дактор Paint – теперь в нем в дополнение к возможности удаления фона с изображения появилась поддержка слоев и прозрачности. Это базовые возможности профессиональных графических редакторов, например, Adobe Photoshop, которые, в отличие от бесплатного Paint, стоят очень дорого. К тому же Photoshop и вовсе нельзя купить – в последние годы он распространяется только по подписке с необходимость
30.05.2023 Санкциям конец? Россиянам массово и совершенно бесплатно продлевают лицензии на Photoshop

Бесплатный лицензионный Photoshop Американская компания Adobe, в числе первых сбежавшая из России весной 2022 г. и устроившая в стране настоящий хаос с лицензиями, внезапно решила начать продлевать их бесплатно. Как пишет ТАСС, россияне получили воз
23.05.2023 В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами

Новые ИИ-инструменты в Photoshop Adobe объявила о намерении добавить функции на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт – растровый графический редактор Photoshop. Одна из функций, опирающихся на алгоритмы ге
19.05.2023 За старый Photoshop — под суд. Adobe завалит исками всех, кто пользуется ранними версиями ее ПО

Или обновление, или судебный иск Компания Adobe запретила пользователям своего ПО из пакета Creative Cloud пользоваться старыми версиями ее софта. Как пишет Vice, Adobe устроила массовую рассылку уведомлений, в которых сообщила,
02.05.2023 Сравниваем отечественный видеоредактор VSDC с продуктами Adobe

Кот сбежал На протяжении нескольких десятилетий лидером среди профессиональных видеоредакторов оставалась американская компания Adobe и ее продукт Premiere Pro ($ 240/год). Однако весной 2022 года многие зарубежные поставщики ПО, включая Adobe, приостановили продажи своих продуктов в России. Купить или продлить л
31.01.2023 Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов

Каждому россиянину по Photoshop Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно открывается с российско
13.01.2023 Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ

Вы не отказывались Компания Adobe использует созданный пользователями ее продуктов контент для обучения своих систем искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет об изображениях, аудиозаписях, видео и текстовых документах, к
03.01.2023 ИИ научили доводить плохие диктофонные записи до студийного качества. Инструмент бесплатный

Радикальная очистка Компания Adobe выпустила новый ИИ-инструмент для работы с аудио. Программа Enhance Speech предназначена для очистки записей речи от постороннего шума и общего улучшения их качества. В результате даже за
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

9 упакован в расширение для браузеров на базе Chromium, таких как Google Chrome и Microsoft Edge, и способен выполнять ряд вредоносных операций на компьютере жертвы. Расширение Cloud9 маскируется под Adobe Flash Player, порой не совсем удачно: в написании названия компании Adobe допущена орфографическая ошибка Примечательно, что на соответствующее расширение не представлено ни в одно
25.08.2022 В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство

Последствия ухода Adobe В России образовалась нехватка лицензий на софт Adobe Creative Cloud для дизайнеров, художников и иллюстраторов, пишут «Известия». Adobe – это американская компания, ушедшая
22.06.2022 Самая главная в мире «читалка» PDF ломает антивирусы на ПК и подвергает их опасности заражения

Adobe враждует с антивирусами Компанию Adobe уличили в махинациях в работе Acrobat Reader. Как сообщил портал Bleeping Computer, эта утилита мешает антивирусам проверять файлы PDF, для работы с которыми она и создавалась. Adobe

23.03.2022 Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России

У любого решения есть последствия Стоимость ценных бумаг компании Adobe рухнула после остановки всех операций на российском рынке, пишет портал ZDnet. Это решение, по прогнозам ее аналитиков, приведет к дефициту продаж в размере $75 млн по итогам 2022 финансо
01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei

Adobe запустила крупные обновления флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процессы создания видео с интеграцией Frame.io и расширила возможности работы с 3D- и иммерсивным авторским контентом. Кроме того, Adobe анонсировала новые инструм
18.10.2021 Окончательная смерть Flash. Adobe выжгла инициативу сохранения плеера в живых

Атака на Clean Flash Корпорация Adobe Systems добилась закрытия Clean Flash за нарушение авторских прав, пишет портал Torrent
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом

ую работу, сбор подписей и комментариев в режиме онлайн. Подписка открывает доступ к этим и многим другим функциям и обновлениям, помогая всегда оставаться в тренде и использовать новейшие технологии Adobe для умного решения привычных задач. С лицензией Acrobat Pro можно преобразовывать в PDF любые документы, включая веб-страницы и файлы Microsoft Office. Кроме того, продукт позволяет распо
11.03.2021 Adobe представила новые возможности Photoshop, Camera Raw и Premiere Pro

одготовили по итогам бета-тестирования, во время которого разработчики собирали обратную связь от пользователей графического пакета, чтобы лучше адаптировать его к новой архитектуре. Внутренние тесты Adobe показали, что версия Photoshop для Apple M1 значительно ускоряет процессы и увеличивает производительность в сравнении с работой на платформе Rosetta 2 в режиме совместимости. В частности
17.02.2021 Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

ла поэтапное развертывание обновления для операционной системы Windows 10, которое навсегда удаляет Adobe Flash Player. Об этом сообщил портал Windows Latest. Патч KB4577586 входит в набор нако
16.02.2021 Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco

умент и разошлите приглашения к редактированию. Также вы можете править файлы, которыми с вами поделились. Выложенные в общий доступ облачные документы можно открыть и другими способами: через assets.adobe.com и приложение Creative Cloud Desktop. Теперь можно синхронизировать свои наборы в Photoshop и использовать их где угодно. Это распространяется на кисти, паттерны, градиенты, узоры, сти
12.02.2021 Хакеры активно захватывают ПК пользователей через Adobe Acrobat Reader и Photoshop

И снова переполнение буфера Компания Adobe выпустила обширный набор патчей, в том числе для ошибки, которая позволяла запускать произвольный код в контексте пакета Adobe Reader. Эта уязвимость уже вовсю эксплуатируется злоу
28.01.2021 Китайцы создали собственный Flash и сделали его лучше, чем у Adobe

едприятия, а также школы и иные образовательные учреждения, избежали краха своих систем, если те еще работают на Flash. Оригинальная технология Flash больше не поддерживается, и ее владелец, компания Adobe, с 12 января 2021 г. блокирует соответствующий контент по всему интернету. Она прекратила ее развитие 31 декабря 2020 г., выполнив свое обещание, данное в середине лета 2017 г. ReFla, соо
27.01.2021 Налоговики создали собственный браузер, лишь бы не отказываться от мертвого Flash

Нетривиальное решение Налоговая служба ЮАР (South African Revenue Service, SARS) создала собственный браузер с поддержкой технологии Flash, поддержку которой Adobe прекратила еще 31 декабря 2020 г. Это была вынужденная мера – официальный сайт ведомства до сих пор частично использует Flash, а с 12 января 2021 Adobe блокирует любой Flash-контен
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России

аж В китайском городе Далянь вышла из строя вся сеть железнодорожных перевозок, которую не могли восстановить в течение почти суток. Как пишет портал HotHardware, за сбоем стоит американская компания Adobe, которая еще в 2017 г. предупредила о подготовке к «атаке» на ЖД-сеть Даляня. Произошедшее в китайском городе с населением более 4,4 млн человек, который в начале XX века был известен как
12.01.2021 Adobe окончательно убила Flash. В интернете началась глобальная блокировка Flash-контента

С Flash покончено Компания Adobe приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходим ее фирменный проигрыватель Flash Player. Это последний этап унич
04.01.2021 Adobe потребовала незамедлительно удалить Flash Player со всех устройств

Опасный Flash Player Компания Adobe окончательно прекратила поддержку своей технологии Flash и выпустила предупреждение о необходимости удаления его со всех ПК, на которых он установлен. Это напрямую связано с безопасностью
01.12.2020 Создана замена покойному Adobe Flash Player, которая лучше и безопаснее работает

таревшую технологию Flash. В рамках проекта Ruffle ведется разработка кроссплатформенного эмулятора Adobe Flash Player. Эмулятор написан на языке программирования Rust, может применяться как са
30.11.2020 Что такое цветовой охват sRGB и Adobe RGB в мониторе и дисплее

ет. Цветовой охват говорит нам о том, сколько цветов может отобразить дисплей того или иного устройства. Не будем останавливаться на всех существующих пространствах— наиболее часто встречаются sRGB и Adobe RGB, о них и поговорим. Adobe RGB — более широкое пространство, чем sRGB, то есть оно охватывает больше цветов и их оттенков, в частности, голубого, желтого и зеленого. Именно поэт

Публикаций - 1597, упоминаний - 2272

Adobe Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 566
Apple Inc 13154 256
Google LLC 12688 190
Oracle Corporation 7074 142
IBM - International Business Machines Corp 9699 122
Intel Corporation 12811 115
HP Inc. 5883 89
Autodesk 639 89
Adobe Macromedia 219 82
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 82
Cisco Systems 5372 73
Corel Corporation 341 72
SAP SE 5601 71
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 69
Yahoo! 3726 61
Dell EMC 5180 58
Meta Platforms - Facebook 4621 55
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 50
Samsung Electronics 11064 50
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 49
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 49
9594 47
Softline - Софтлайн 3743 46
Sony 6739 45
Nvidia Corp 4002 43
Amazon Inc - Amazon.com 3277 43
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 38
Red Hat 1378 37
LG Electronics 3735 35
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
HTC Corporation 1512 33
Toshiba Corporation 2980 32
HP - Hewlett-Packard 3662 31
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 31
Huawei 4676 31
AT&T Inc 1725 31
X Corp - Twitter 2938 30
Yandex - Яндекс 9216 30
Broadcom - VMware 2610 28
Acer Group - Acer Inc 2776 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 55
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
eBay Inc 1640 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Microsoft - LinkedIn 699 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
Walt Disney Company 647 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Visa International 1993 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Boeing 1031 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Bank of America - Банк Америки 271 6
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 6
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 6
Резонанс НПП 407 6
American Express - Amex 338 5
Coca-Cola Company 261 5
Merrill Lynch 454 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 5
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 5
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 98 4
Intel Capital 148 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Судебная власть - Judicial power 2500 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 24
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 7
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 6
МВД Украины - Министерство внутренних дел Украины - ГАИ - Национальная полиция Украины 23 6
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Районные суды РФ 196 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
OSI - Open Source Initiative 80 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Eclipse Foundation 26 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 250
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 226
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 204
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 185
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 177
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 161
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 151
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 133
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 128
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 127
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 123
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 120
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 112
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 108
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 99
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 98
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 95
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 94
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 89
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 88
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 87
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 80
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 73
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 72
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 71
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 69
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 68
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 66
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 65
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 63
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 62
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 61
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 60
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 60
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 57
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 57
Adobe Photoshop 804 290
Microsoft Windows 16882 286
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 204
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 192
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 191
Google Android 15243 140
Linux OS 11533 136
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 123
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 107
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 97
Adobe Illustrator 136 94
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 88
Apple iPad 4011 88
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 79
Apple iOS 8583 79
Microsoft Office 4170 79
Mozilla Firefox - браузер 1951 76
Apple macOS 2419 75
JavaScript - JS - язык программирования 1425 72
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 69
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 61
Google Chrome - браузер 1701 60
Adobe InDesign 67 59
Adobe Premiere 117 58
Microsoft Windows XP 2431 57
Adobe After Effects 72 56
Google YouTube - Видеохостинг 3002 53
Adobe Lightroom 106 51
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 47
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 43
Oracle Java - язык программирования 3469 41
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 40
Apple iPhone 6 4861 39
Apple Safari - браузер 896 39
Microsoft Windows 2000 8678 38
Apple - App Store 3109 36
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 34
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 31
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 30
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 55
Скляров Дмитрий 64 28
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 22
Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 19 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 19
Потапов Александр 29 18
Тарасов Арсений 45 16
Свириденко Андрей 99 14
Страх Александр 44 14
Громова Екатерина 21 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 11
Соколов Дмитрий 71 10
Черкашин Павел 38 10
Жуков Виктор 11 10
Прянишников Николай 316 9
Путин Владимир 3454 9
Новодворский Алексей 114 8
Lynch Kevin - Линч Кевин 12 8
Медведев Дмитрий 1665 7
Черный Алексей 25 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 6
Курьянов Сергей 162 6
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 6
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 6
Шадаев Максут 1210 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Смирнов Алексей 269 5
Фенёв Сергей 12 5
Береснев Дмитрий 19 5
Овсянников Денис 23 5
Cochrane Kevin - Кокрейн Кевин 5 5
Webster Melissa - Вебстер Мелисса 7 5
Nack John - Нак Джон 5 5
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 5
Баринов Александр 44 4
Тикуркин Максим 38 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 499
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 345
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 124
Европа 24964 118
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 68
Япония 13807 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 54
Германия - Федеративная Республика 13221 52
Украина 7928 52
США - Калифорния 4829 47
Европа Восточная 3138 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 26
Канада 5081 26
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 26
Азия - Азиатский регион 5920 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 25
Ближний Восток 3154 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 22
Франция - Французская Республика 8177 22
Африка - Африканский регион 3641 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 20
Индия - Bharat 5869 20
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 20
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 19
Южная Корея - Республика 7052 19
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 18
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 17
Америка - Американский регион 2206 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 16
Китай - Тайвань 4245 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Польша - Республика 2031 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Беларусь - Белоруссия 6289 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 13
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
США - Нью-Йорк 3180 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 208
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 199
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 177
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 151
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 101
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 88
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 88
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 84
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 77
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 71
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 71
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 59
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 58
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 48
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 47
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 45
Английский язык 7030 41
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 40
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 36
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 32
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 32
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 30
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 28
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 159 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Web design - Веб-дизайн 119 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 48
CNews Инноваторы 39 38
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 30
NYT - The New York Times 1100 20
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 20
The Register - The Register Hardware 1784 18
ZDnet 663 18
CNET Networks - CNET News 1643 17
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 16
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
Wired - Издание 276 12
Dow Jones - MarketWatch 334 12
Bloomberg 1627 12
AppleInsider 400 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Forbes - Форбс 1002 9
TAdviser - Центр выбора технологий 468 9
AP - Associated Press 2007 7
Известия ИД 770 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 7
BleepingComputer - Издание 458 6
Inquirer 463 6
The Verge - Издание 619 6
Ведомости 1466 6
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 5
Ars Technica 450 5
DarkReading.com 105 5
Silicon.com 364 5
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
FT - Financial Times 1296 5
Mashable 372 4
Computer Weekly 376 4
TNW - The Next Web 90 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 4
Wikipedia - Википедия 650 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
IDC - International Data Corporation 4975 41
Internet Stock Report 994 30
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
S&P 500 565 29
Gartner - Гартнер 3658 28
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
W3Techs 14 7
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
Fortune Global 500 295 5
Forrester Research 834 5
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 4
comScore 379 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Real Story Group 15 3
CNews Fast рейтинг 55 2
Net Applications 127 2
NPD Group 140 2
Moody's Investors Service 136 2
Bear Stearns 79 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Wainhouse Research 40 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Needham & Company 36 2
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ABI Research 236 2
NetMarketShare Web Analytics 29 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
Forrester Consulting 26 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
Pearson VUE 55 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 2
Monash University - Университет Монаша 21 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 61
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
Adobe MAX 11 10
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Microsoft Inspire 4 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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