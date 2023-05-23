В Photoshop появился сверхпопулярный инструмент, ненавидимый профессиональными дизайнерами

Новые ИИ-инструменты в Photoshop

Adobe объявила о намерении добавить функции на базе искусственного интеллекта в свой флагманский продукт – растровый графический редактор Photoshop.

Одна из функций, опирающихся на алгоритмы генеративного ИИ, которые вскоре станут доступны пользователям Photoshop, называется «Генеративное заполнение» (Generative Fill).

Как отмечает Engadget, она позволяет решать примерно те же задачи, что и функции inpainting (создание ИИ-содержимого внутри выбранного пользователем фрагмента или его удаление с восстановлением фона) и outpainting (создание новых частей изображения, выходящих за его первоначальные границы), которые предлагает популярная модель DALL-E-2 компании OpenAI.

Функция «Генеративное заполнение», к примеру, опираясь на текстовую подсказку, способна, превратить изображение единственного цветка в полноценный пейзаж – цветочное поле на фоне горного хребта.

В Adobe уверяют, что система при подготовке финального результата учитывает особенности перспективы и освещения сцены, а также выдерживает оригинальный стиль исходного изображения.

В основе ИИ-функций Photoshop и других продуктов Adobe лежит семейство генеративных моделей Firefly, построенное вокруг разработок компании Sensei. С помощью текстовых подсказок Firefly создает или трансформирует изображения, видео и звук.

Новая возможность станет доступна участникам бета-версии Photoshop сегодня, 23 мая 2023 г. Все желающие из числа пользователей знаменитого графического редактора, согласно заявлению компании, смогут испытать новшество в деле во второй половине 2023 г. Исключение – жители Китая, где сервис недоступен.

Проблемы этического и правового характера

На волне роста популярности генеративных моделей у художников, писателей и людей других творческих профессий начали возникать претензии к разработчикам сервисов, позволяющих создавать контент на основе простого текстового описания. Обеспокоенность специалистов этих направлений вызывают страх остаться без работы из-за повсеместного внедрения таких сервисов и возможные случаи незаконного использования их владельцами созданных людьми работ для обучения собственных моделей.

По словам главного технического директора Adobe по цифровым медиа Эли Гринфилда (Ely Greenfield), художникам новых технологий опасаться не стоит. Возможности искусственного интеллекта добавлены в Photoshop не ради замены человека, а ему в помощь – дабы тот мог быстрее воплощать в жизнь собственные идеи.

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Раньше специалистам этого профиля приходилось тратить драгоценное время на изучение фотоархивов в поисках подходящих изображений и последующее «сшивание» единой композиции из отдельных фрагментов фотографий, притом вручную, отмечает топ-менеджер Adobe.

Что же касается нарушения авторских прав, в компании утверждают, что принадлежащая ей модель обучена на массиве изображений из собственного фотобанка Adobe Stock, а также «иного контента, пребывающего в статусе общественного достояния, применение которого не ограничено нормами авторского права».

Кроме того, изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта, в рамках инициативы Content Credentials будут иметь соответствующую невидимую отметку.

Технология установления авторства контента Content Credentials была запущена Adobe осенью 2021 г. С ее помощью в Photoshop фиксируются создатель фотографии и история ее изменения, время и место проведения фотосъемки.

«Перебои» с Photoshop в России

Весной 2022 г. Adobe объявила об уходе из России на фоне украинских событий, что предполагало полное прекращение продаж новых продуктов и услуг на территории нашей страны. Кроме того, компания отменила все действующие на тот момент лицензии на облачные сервисы Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud, приобретенные отечественными государственными средствами массовой информации. Акции компании упали в цене на 4% после остановки операций на российском рынке.

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Летом 2022 г. в России возникли ощутимые сложности с приобретением лицензий на продукцию Adobe полностью легальными способами, что подтолкнуло россиян к разработке альтернативных схем поставки востребованного ПО.

В январе 2023 г. Adobe без лишнего шума вернула жителям России доступ к своему веб-сайту и позволила загружать дистрибутивы своих программных продуктов, однако проблема с приобретением лицензий на них оставалась актуальной.