Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов
В России вновь доступны для скачивания все программы Adobe, в том числе Photoshop и Premiere. Их можно скачать с официального российского сайта без подделки IP-адреса. Однако купить их нельзя – можно пользоваться только пробными версиями с ограничением по времени. Adobe не говорит, что побудило ее частично снять запреты. В России полагают, что она боится потерять российский рынок из-за быстро развивающихся отечественных аналогов ее софта.
Каждому россиянину по Photoshop
Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно открывается с российского IP-адреса, и что доступ к фоторедактору Photoshop, видеоредактору Premiere и другому ПО компании действительно имеется – все это можно скачать вполне легально, без нарушения законодательства той или иной страны.
В частности, удалось скачать Acrobat Reader – утилиту для работы с PDF-документами, а также инсталлятор Photoshop.
Adobe объявила о поддержке антироссийских санкций еще весной 2022 г. (тогда же ее акции показали – стремительное падение).
К лету 2022 г. в России возник дефицит лицензий на ее программное обеспечение – их стали добывать по «серым» схемам, в том числе и через посредников.
В числе пострадавших от санкций Adobe оказались и российские анимационные студии. Как сообщал CNews, они тоже не могут добыть лицензии на нужный софт. У Adobe есть несколько программ для работы с анимацией, плюс многие студии монтируют мультфильмы в Premiere.
Скачать нельзя купить
На момент публикации материала россиянам был доступен любой продукт из комплекта Adobe Creative Cloud, пишут «Известия», притом и для Windows, и для MacOS. Это около двух десятков программ, в том числе Illustrator и InDesign.
Но каждая из этих утилит платная, и каждую из них Adobe перевела на модель распространения по подписке, чтобы пользователи регулярно пополняли ее счета в банках.
Скачивание своих продуктов россиянам Adobe разрешила, а покупку лицензий на них – нет. На русскоязычном сайте компании даже не указана их стоимость – вместо конкретного значения стоит знак многоточия.
Факт недоступности лицензий на софт Adobe в России CNews подтвердила руководитель направления Adobе в компании Noventiq Полина Красикова. «Мы работаем только с текущими клиентами по продлениям существующих лицензий в соответствии с политикой Adobe, как и указано на сайте. Новые продажи и дозакупки недоступны в России и Белоруссии», сказала она. Новую лицензию на любое ПО купить нельзя, но есть возможность продления имеющихся. Эта опция доступна исключительно корпоративным клиентам.
Таким образом, большинству россиян доступны лишь пробные версии продукта с ограничением по времени использования (time trial). По истечении срока эксплуатации придется или отказаться от программы, или через не самые очевидные и простые схемы (в некоторых еще и комиссия есть) оплатить лицензию, или воспользоваться более привычным для множества россиян способом получения платного ПО.
Adobe против импортозамещения
На момент публикации материала Adobe не уточняла, зачем и почему она ослабила ограничения и допустила россиян до своих продуктов, пусть и до пробных их версий. Версий по этому поводу возникает множество, но едва ли Adobe готова вновь повернуться к россиянам лицом. Это американская компания, а власти США пока что не планируют ослаблять санкционное давление на россиян.
Одной из причин, по которой Adobe сжалилась над россиянами, может быть нежелание окончательно терять российский рынок.
Такую версию озвучил «Известиям» глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», соучредитель и заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко. По его словам, нынешние действия Adobe являются ее ответом «на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений».
Он добавил, что чем дольше та или иная иностранная компания бойкотирует Россию, тем меньше у нее шансов вернуться в страну без потерь. Полная блокировка доступа к своим продуктам может привести к резкому сокращению числа их российских пользователей, в особенности платных.
Microsoft была первой
За несколько дней до Adobe из России сбежала Microsoft. В отличие от той же Adobe, основанная Биллом Гейтсом (Bill Gates) софтверная корпорация решила максимально усложнить жизнь россиянам – в течение всего 2022 г. она планомерно усиливала давление на них.
Весной 2022 г. Microsoft прекратила все операции в России. В начале лета 2022 г. президент компании Брэд Смит (Brad Smith) в прямом эфире заявил, что компания уничтожит свое российское представительство. Это означало, в том числе, увольнение сотен его сотрудников.
Также Microsoft запретила россиянам скачивать со своего сайта дистрибутивы Windows, участвовать в программе тестирования бета-версий ее ОС, а также устанавливать обновления для них. Это привело, в том числе, к падению продаж ноутбуков с Windows – россияне поняли, что нет смысла переплачивать за кишащую ограничениями систему, когда можно воспользоваться всем известными сайтами и получить ее бесплатно, хотя и нелегально.
В конце декабря 2022 г. Microsoft внезапно сменила гнев на милость. Россияне вновь получили доступ и к дистрибутивам Windows, и к обновлениям для этих систем. Причину своего решения Microsoft не озвучила.