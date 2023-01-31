Adobe втихую вернула россиянам доступ к Photoshop: его можно скачать бесплатно. Компания боится российских конкурентов

В России вновь доступны для скачивания все программы Adobe, в том числе Photoshop и Premiere. Их можно скачать с официального российского сайта без подделки IP-адреса. Однако купить их нельзя – можно пользоваться только пробными версиями с ограничением по времени. Adobe не говорит, что побудило ее частично снять запреты. В России полагают, что она боится потерять российский рынок из-за быстро развивающихся отечественных аналогов ее софта.

Каждому россиянину по Photoshop

Компания Adobe без предупреждения открыла россиянам доступ к своему веб-сайту и разрешила скачивать дистрибутивы своих продуктов. Редакция CNews убедилась, что сайт действительно открывается с российского IP-адреса, и что доступ к фоторедактору Photoshop, видеоредактору Premiere и другому ПО компании действительно имеется – все это можно скачать вполне легально, без нарушения законодательства той или иной страны.

В частности, удалось скачать Acrobat Reader – утилиту для работы с PDF-документами, а также инсталлятор Photoshop.

Adobe объявила о поддержке антироссийских санкций еще весной 2022 г. (тогда же ее акции показали – стремительное падение).

К лету 2022 г. в России возник дефицит лицензий на ее программное обеспечение – их стали добывать по «серым» схемам, в том числе и через посредников.

Сайт Adobe работает и без средств подделки IP-адреса

В числе пострадавших от санкций Adobe оказались и российские анимационные студии. Как сообщал CNews, они тоже не могут добыть лицензии на нужный софт. У Adobe есть несколько программ для работы с анимацией, плюс многие студии монтируют мультфильмы в Premiere.

Скачать нельзя купить

На момент публикации материала россиянам был доступен любой продукт из комплекта Adobe Creative Cloud, пишут «Известия», притом и для Windows, и для MacOS. Это около двух десятков программ, в том числе Illustrator и InDesign.

Дистрибутивы ПО действительно доступны

Но каждая из этих утилит платная, и каждую из них Adobe перевела на модель распространения по подписке, чтобы пользователи регулярно пополняли ее счета в банках.

Скачивание своих продуктов россиянам Adobe разрешила, а покупку лицензий на них – нет. На русскоязычном сайте компании даже не указана их стоимость – вместо конкретного значения стоит знак многоточия.

Факт недоступности лицензий на софт Adobe в России CNews подтвердила руководитель направления Adobе в компании Noventiq Полина Красикова. «Мы работаем только с текущими клиентами по продлениям существующих лицензий в соответствии с политикой Adobe, как и указано на сайте. Новые продажи и дозакупки недоступны в России и Белоруссии», сказала она. Новую лицензию на любое ПО купить нельзя, но есть возможность продления имеющихся. Эта опция доступна исключительно корпоративным клиентам.

Потратить свои деньги на Photoshop россияне по-прежнему не могут

Таким образом, большинству россиян доступны лишь пробные версии продукта с ограничением по времени использования (time trial). По истечении срока эксплуатации придется или отказаться от программы, или через не самые очевидные и простые схемы (в некоторых еще и комиссия есть) оплатить лицензию, или воспользоваться более привычным для множества россиян способом получения платного ПО.

Adobe против импортозамещения

На момент публикации материала Adobe не уточняла, зачем и почему она ослабила ограничения и допустила россиян до своих продуктов, пусть и до пробных их версий. Версий по этому поводу возникает множество, но едва ли Adobe готова вновь повернуться к россиянам лицом. Это американская компания, а власти США пока что не планируют ослаблять санкционное давление на россиян.

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Одной из причин, по которой Adobe сжалилась над россиянами, может быть нежелание окончательно терять российский рынок.

Фото: © DCStudio / Фотобанк FreePik Чем дольше Adobe тянет с возвращением в Россию, тем слабее зависимость россиян от ее программ

Такую версию озвучил «Известиям» глава комитета по интеграции российского ПО Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», соучредитель и заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко. По его словам, нынешние действия Adobe являются ее ответом «на активизацию российских компаний, которые в условиях ухода западных конкурентов ускорили создание альтернативных решений».

Он добавил, что чем дольше та или иная иностранная компания бойкотирует Россию, тем меньше у нее шансов вернуться в страну без потерь. Полная блокировка доступа к своим продуктам может привести к резкому сокращению числа их российских пользователей, в особенности платных.

Microsoft была первой

За несколько дней до Adobe из России сбежала Microsoft. В отличие от той же Adobe, основанная Биллом Гейтсом (Bill Gates) софтверная корпорация решила максимально усложнить жизнь россиянам – в течение всего 2022 г. она планомерно усиливала давление на них.

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Весной 2022 г. Microsoft прекратила все операции в России. В начале лета 2022 г. президент компании Брэд Смит (Brad Smith) в прямом эфире заявил, что компания уничтожит свое российское представительство. Это означало, в том числе, увольнение сотен его сотрудников.

Также Microsoft запретила россиянам скачивать со своего сайта дистрибутивы Windows, участвовать в программе тестирования бета-версий ее ОС, а также устанавливать обновления для них. Это привело, в том числе, к падению продаж ноутбуков с Windows – россияне поняли, что нет смысла переплачивать за кишащую ограничениями систему, когда можно воспользоваться всем известными сайтами и получить ее бесплатно, хотя и нелегально.

В конце декабря 2022 г. Microsoft внезапно сменила гнев на милость. Россияне вновь получили доступ и к дистрибутивам Windows, и к обновлениям для этих систем. Причину своего решения Microsoft не озвучила.