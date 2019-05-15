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Adobe InDesign

Adobe InDesign

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.05.2019 Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign

obe начала перевод своих приложений на подписку посредством облачного сервиса Creative Cloud еще весной 2013 г. Тогда под удар попал пакет программ Creative Suite, включавший на тот момент Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver и Premiere Pro. Реализация коробочной версии Creative Suite была прекращена в июне 2013 г. официальный комментарий Adobe в Twitter Претензии Dolby Labs могут

24.01.2002 Adobe выпустила Adobe InDesign 2.0

Компания Adobe Systems объявила о выходе ПО Adobe InDesign 2.0, профессиональной программы для дизайна и верстки. Версия 2.0 отличается такими

10.01.2002 Adobe выпустила Adobe After Effects 5.5 и анонсировала Adobe GoLive 6.0

обой. Web Workgroup Server поддерживает любые WebDAV-приложения, такие, как Photoshop, Illustrator, InDesign и Macromedia Dreamweaver. GoLive 6.0 тесно интегрируется с такими продуктами Adobe,

20.12.2001 Adobe: у блюстителя копирайта рыльце оказалось в пушку

ботчикам без лицензии. Согласно предварительному решению судьи, Adobe должна прекратить поставки ПО InDesign 1.5 и изъять из продажи все копии данного программного продукта. Это требование такж
03.03.1999 Анонсирован Adobe InDesign для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0

Компания Adobe Systems Inc. объявила вчера о выпуске Adobe InDesign, нового поколения профессионального программного обеспечения для настольных издатель

Публикаций - 68, упоминаний - 92

Adobe InDesign и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1603 59
Microsoft Corporation 25831 10
Apple Inc 13234 7
Autodesk 639 4
SAP SE 5619 3
X Corp - Twitter 2942 3
Google LLC 12754 3
Adobe Macromedia 220 2
Intel Corporation 12854 2
Xerox - The Haloid Company 1169 2
ICC AOKpass 46 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Embarcadero 67 1
Canva 39 1
LaCie 75 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 278 1
Dolby Laboratories - Dolby Labs 41 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Терем 67 1
Seven Sky - Seventh Sky - Искрателеком 20 1
Parallax - Параллакс 21 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 608 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 72 1
Терем Медиа 2 1
Adobe Systems - Adobe Россия - Adobe Systems Russia and CIS - Адоб Системс 4 1
AKVIS - Аквис - Аквис Лаб 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5691 1
Pure Storage 55 1
Amazon Inc - Amazon.com 3294 1
Meta Platforms - Facebook 4627 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 414 1
IBM - International Business Machines Corp 9716 1
Softline - Софтлайн 3774 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
HP Inc. 5907 1
Oracle Corporation 7096 1
Microsoft Corporation - GitHub 1087 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 955 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
Dataduck - Маркетс Партнерс 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Hyundai Motor Company 439 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Судебная власть - Judicial power 2516 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1698 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 784 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28462 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 8
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24594 7
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1190 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13232 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5054 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1983 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6543 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7776 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5323 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36512 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13059 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14034 3
Data monetization - Монетизация данных 1983 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5932 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2386 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27009 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15507 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 852 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10106 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26118 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6235 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18447 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7931 2
Фотобанк - Photobank 209 2
Фоторедактор - Photo Editor 252 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9976 2
Adobe Photoshop 805 49
Adobe Illustrator 136 47
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 26
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 412 26
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 20
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 15
Adobe After Effects 72 14
Microsoft Windows 16963 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1709 12
Adobe GoLive 24 9
Apple macOS 2442 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3122 8
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 569 8
Adobe Lightroom 106 8
Apple iPad 4023 7
Adobe PageMaker 21 6
Quark - QuarkXPress 24 6
Google Android 15316 6
Adobe Premiere 117 6
Adobe Fireworks - Adobe Macromedia Fireworks 21 4
Adobe Digital Publishing Suite 13 4
Apple iOS 8619 4
Apple - App Store 3137 4
Microsoft Windows XP 2432 4
Adobe - Behance 15 3
Adobe ID 7 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7663 3
Linux OS 11611 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3575 3
Apple iPhone 6 4860 3
Inkscape 24 2
BlackBerry PlayBook 111 2
Microsoft Publisher 36 2
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 2
Adobe Mercury Streaming Engine - Adobe Mercury Graphics Engine 4 2
Adobe AlterCast 3 2
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 2
Adobe Stock - Fotolia - Wilogo 21 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 2
Потапов Александр 29 3
Черкашин Павел 38 2
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 2
Скляров Дмитрий 64 2
Бухтияров Владимир 2 1
Воронова Анастасия 1 1
Флор Рик 1 1
Готовцев Алексей 5 1
Чимиричкина Мария 30 1
Фенёв Сергей 12 1
Громова Екатерина 21 1
Савцов Олег 50 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Елин Владимир 11 1
Мигачева Ольга 5 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Краснов Вениамин 1 1
Красикова Полина 2 1
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 1
Дуда Вадим 3 1
Hickman Lea - Хикмэн Лия 2 1
Генин Кирилл 1 1
Nack John - Нак Джон 5 1
Chizen Bruce - Чизен Брюс 23 1
Gunnar Joseph 23 1
Nack John - Нэк Джон 1 1
Bereskin Ken - Берескин Кен 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 1
Панченко Иван 198 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Smith Brad - Смит Брэд 104 1
Вольпе Борис 92 1
Попов Алексей 339 1
Голопяткин Алексей 5 1
Зайцева Анна 70 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 695 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 167442 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54940 11
Европа 25007 10
Япония 13832 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1945 5
Украина 7939 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47847 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19651 2
Европа Восточная 3140 2
Канада 5090 2
Иран - Исламская Республика Иран 1159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 1
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 1
Казахстан - Республика 6080 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4218 1
Земля - планета Солнечной системы 10890 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Беларусь - Белоруссия 6325 1
Ирландия - Республика 1055 1
Америка - Американский регион 2208 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1090 1
Германия - Федеративная Республика 13269 1
США - Калифорния 4837 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1463 1
Нидерланды 3761 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 1
Южная Корея - Сеул 375 1
Ирландия - Дублин 164 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34052 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53826 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58144 6
Web design - Веб-дизайн 119 6
Английский язык 7049 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4011 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4059 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8534 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27498 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5138 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7559 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9108 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5546 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1830 2
Образование в России 2935 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12385 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2451 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8131 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1136 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6623 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3152 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8294 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5154 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8925 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18279 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6752 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2200 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2931 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8883 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 244 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1709 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 177 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11851 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1581 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3990 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6117 2
Wired - Издание 277 2
Computer Weekly 376 1
allNetDevices 160 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
PCPro 53 1
The Verge - Издание 621 1
Reddit 405 1
Bloomberg 1640 1
Комсомольская правда ИД 84 1
Ars Technica 451 1
Известия ИД 779 1
AppleInsider 400 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2677 2
Adobe MAX 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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