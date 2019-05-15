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Adobe InDesign
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|15.05.2019
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Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign
obe начала перевод своих приложений на подписку посредством облачного сервиса Creative Cloud еще весной 2013 г. Тогда под удар попал пакет программ Creative Suite, включавший на тот момент Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver и Premiere Pro. Реализация коробочной версии Creative Suite была прекращена в июне 2013 г. официальный комментарий Adobe в Twitter Претензии Dolby Labs могут
|24.01.2002
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Adobe выпустила Adobe InDesign 2.0
Компания Adobe Systems объявила о выходе ПО Adobe InDesign 2.0, профессиональной программы для дизайна и верстки. Версия 2.0 отличается такими
|10.01.2002
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Adobe выпустила Adobe After Effects 5.5 и анонсировала Adobe GoLive 6.0
обой. Web Workgroup Server поддерживает любые WebDAV-приложения, такие, как Photoshop, Illustrator, InDesign и Macromedia Dreamweaver. GoLive 6.0 тесно интегрируется с такими продуктами Adobe,
|20.12.2001
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Adobe: у блюстителя копирайта рыльце оказалось в пушку
ботчикам без лицензии. Согласно предварительному решению судьи, Adobe должна прекратить поставки ПО InDesign 1.5 и изъять из продажи все копии данного программного продукта. Это требование такж
|03.03.1999
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Анонсирован Adobe InDesign для Mac OS 8.5, Windows 98 и Windows NT 4.0
Компания Adobe Systems Inc. объявила вчера о выпуске Adobe InDesign, нового поколения профессионального программного обеспечения для настольных издатель
Adobe InDesign и организации, системы, технологии, персоны:
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6117 2
|Wired - Издание 277 2
|Computer Weekly 376 1
|allNetDevices 160 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|PCPro 53 1
|The Verge - Издание 621 1
|Reddit 405 1
|Bloomberg 1640 1
|Комсомольская правда ИД 84 1
|Ars Technica 451 1
|Известия ИД 779 1
|AppleInsider 400 1
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