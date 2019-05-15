Adobe InDesign

Adobe предупредила о крупных неприятностях всех, кто использует старые Photoshop и InDesign obe начала перевод своих приложений на подписку посредством облачного сервиса Creative Cloud еще весной 2013 г. Тогда под удар попал пакет программ Creative Suite, включавший на тот момент Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver и Premiere Pro. Реализация коробочной версии Creative Suite была прекращена в июне 2013 г. официальный комментарий Adobe в Twitter Претензии Dolby Labs могут