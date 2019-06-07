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Газы Природный газ Natural gas газопровод смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли

Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли


07.06.2019 «Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ

имобил» запустился меньше месяца назад и уже сейчас к платформе подключаются десятки автомобилей на газе. Оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды в рамках программы, к кото
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ

ума. Уже сейчас около 4 300 машин, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», работают на природном газе (метане) и около 26 000 — на пропан-бутане. В рамках сотрудничества увеличится количеств
18.04.2013 Солнечный свет заставит природный газ работать эффективнее

количества электроэнергии. Конструкция гибридного генератора выглядит просто: 60-см "тарелка" коллектора собирает солнечный свет и направляет его на теплообменники небольшого химического ректора, где природный газ нагревается до высокой температуры и превращается в синтез-газ. Система легко масштабируется и может использоваться, как в виде небольшой домашней газовой отопительной установки,

12.05.2012 iPhone на газе

Компания Lilliputian Systems разработала топливный элемент, работающий на газе бутане. Устройство имеет прямоугольную форму и размер, сопоставимы
30.11.2007 Физики впервые получили сверхтекучие потоки в газе

единенного квантового института впервые получили сверхтекучий поток частиц в ультрахолодном атомном газе. В ходе эксперимента ученые с помощью лазерного излучения и магнитных полей придавали бо
15.05.2007 В России испытан ракетный двигатель на природном газе

ба Роскосмоса, 11 мая 2007 года на испытательном стенде ФГУП НИИХИММАШ было проведено успешное испытание жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), работающего на компонентах топлива кислород – сжиженный природный газ (СПГ), разработки ФГУП КБ химического машиностроения. Продолжительность испытания составила 69 секунд. Данное испытание проводилось в рамках работ по Федеральной космической прогр

Публикаций - 213, упоминаний - 225

Газы и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1437 11
Siemens AG - Siemens Group 2552 11
Ростех - Автоматика Концерн 1546 8
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 441 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10658 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 223 7
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 6
Microsoft Corporation 24011 6
Electrolux AB - Zanussi 41 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1148 5
Google LLC 11360 4
LG Electronics 3568 4
БПЦ Инжиниринг - BPC Engineering 7 4
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 111 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4500 4
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 3
МегаФон 7723 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1341 3
Apple Inc 11614 3
IBM - International Business Machines Corp 9335 3
Samsung Electronics 9946 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1410 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 3
Крок - Croc 1770 2
Cypress Semiconductor 57 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 2
Ростех - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 52 2
Yandex - Яндекс 6402 2
Ё-инжиниринг 4 2
Huawei 3685 2
Sony 6481 2
Philips 2036 2
Softline - Софтлайн 2364 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2022 2
Kometa - Комета 156 2
TotalEnergies - SunPower - PowerLight 10 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8395 2
Integra 27 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6767 52
Газпром ПАО 1224 9
Gorenje 96 8
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Hansa - Ханса 101 6
Ardo - Ардо 32 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 740 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6480 4
Hyundai Motor Company 351 4
Haier - Candy Group - Канди 92 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 262 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 320 3
Gaggenau 34 3
Газпром газомоторное топливо 8 3
Miele - Миле 133 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 63 3
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 28 2
Лента - Сеть розничной торговли 1897 2
Газпром нефть 549 2
Tesla Motors 367 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Даймлер-Бенц АГ - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 200 2
Svensk Biogas AB 2 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 127 2
BMW Group 425 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 373 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 2
ГАЗ - Ульяновский моторный завод 2 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 2
Могилёвэнерго РУП - Могилёвские Тепловые Сети - Могилевская теплоэлектроцентраль - Могилевская ТЭЦ 5 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 39 2
Силовые машины 88 2
Boeing 1001 2
Beko 67 2
Honda Motor Company 230 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2233 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9393 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4607 20
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5065 18
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3636 18
Газы - Метан - methanum - болотный газ 346 17
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 437 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44863 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1847 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4269 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1639 14
КПД - Коэффициент полезного действия 402 14
Молекула - Molecula 1046 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15243 12
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 397 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5096 11
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 811 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7764 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5131 10
Английский язык 6349 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22146 10
Дача - дачники 683 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2495 9
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 558 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4738 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3114 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9291 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6983 8
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 398 8
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 133 8
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Nature 801 5
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PhysicsWeb 180 2
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Ananova 250 1
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