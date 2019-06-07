Газы Природный газ Natural gas газопровод смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли

«Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ имобил» запустился меньше месяца назад и уже сейчас к платформе подключаются десятки автомобилей на газе. Оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды в рамках программы, к кото

«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ ума. Уже сейчас около 4 300 машин, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», работают на природном газе (метане) и около 26 000 — на пропан-бутане. В рамках сотрудничества увеличится количеств

Солнечный свет заставит природный газ работать эффективнее количества электроэнергии. Конструкция гибридного генератора выглядит просто: 60-см "тарелка" коллектора собирает солнечный свет и направляет его на теплообменники небольшого химического ректора, где природный газ нагревается до высокой температуры и превращается в синтез-газ. Система легко масштабируется и может использоваться, как в виде небольшой домашней газовой отопительной установки,

iPhone на газе Компания Lilliputian Systems разработала топливный элемент, работающий на газе бутане. Устройство имеет прямоугольную форму и размер, сопоставимы

Физики впервые получили сверхтекучие потоки в газе единенного квантового института впервые получили сверхтекучий поток частиц в ультрахолодном атомном газе. В ходе эксперимента ученые с помощью лазерного излучения и магнитных полей придавали бо