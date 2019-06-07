Газы Природный газ Natural gas газопровод смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли
|07.06.2019
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«Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ
имобил» запустился меньше месяца назад и уже сейчас к платформе подключаются десятки автомобилей на газе. Оборудование в автомобили устанавливается на условиях аренды в рамках программы, к кото
|07.06.2019
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«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ
ума. Уже сейчас около 4 300 машин, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», работают на природном газе (метане) и около 26 000 — на пропан-бутане. В рамках сотрудничества увеличится количеств
|18.04.2013
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Солнечный свет заставит природный газ работать эффективнее
количества электроэнергии. Конструкция гибридного генератора выглядит просто: 60-см "тарелка" коллектора собирает солнечный свет и направляет его на теплообменники небольшого химического ректора, где природный газ нагревается до высокой температуры и превращается в синтез-газ. Система легко масштабируется и может использоваться, как в виде небольшой домашней газовой отопительной установки,
|12.05.2012
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iPhone на газе
Компания Lilliputian Systems разработала топливный элемент, работающий на газе бутане. Устройство имеет прямоугольную форму и размер, сопоставимы
|30.11.2007
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Физики впервые получили сверхтекучие потоки в газе
единенного квантового института впервые получили сверхтекучий поток частиц в ультрахолодном атомном газе. В ходе эксперимента ученые с помощью лазерного излучения и магнитных полей придавали бо
|15.05.2007
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В России испытан ракетный двигатель на природном газе
ба Роскосмоса, 11 мая 2007 года на испытательном стенде ФГУП НИИХИММАШ было проведено успешное испытание жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), работающего на компонентах топлива кислород – сжиженный природный газ (СПГ), разработки ФГУП КБ химического машиностроения. Продолжительность испытания составила 69 секунд. Данное испытание проводилось в рамках работ по Федеральной космической прогр
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