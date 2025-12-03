Разделы

Газпром газомоторное топливо


Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива – стратегическое направление деятельности ПАО «Газпром». Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания – ООО «Газпром газомоторное топливо».

СОБЫТИЯ

03.12.2025 «Ростелеком» сэкономил более 60 млн рублей на моторном топливе 1
27.02.2024 Учет и контроль отпуска топлива впервые реализованы на мобильных заправщиках с помощью системы «АйТи-Ойл» 1
26.06.2023 «Айти-ойл» автоматизировала более 50 новых АГНКС «Газпром» 3
22.11.2019 «Яндекс.Такси» запустила «Эко-тариф» 1
07.06.2019 «Ситимобил» поможет столичным таксистам перейти на природный газ 1
07.06.2019 «Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ 1
24.12.2018 «Инфосистемы Джет» помогут Курской области в создании единого регионального ЦОДа 1
28.04.2018 Александр Остренко -

Заказчикам нужны новые технологии BI

 1
13.04.2016 Объем реализованной «Аквариусом» компьютерной техники в 2015 г. вырос на 17% 1
17.02.2016 СЭД Directum внедрена в «Газпром газомоторное топливо» 6

Публикаций - 10, упоминаний - 17

Газпром газомоторное топливо и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8417 3
АйТи-Ойл 36 2
8966 2
АйТи 1437 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 64 1
Vitro Software - Витро Софт 14 1
Nintex 13 1
АйТи-Ойл - Практикон - Практичный консалтинг 6 1
ElearningForce 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1215 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4515 1
VK - Mail.ru Group 3530 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 502 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 976 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Microsoft Corporation 25231 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Газпром ПАО 1415 7
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
КриоГаз 2 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 556 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 966 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8158 1
Транснефть 322 1
Почта России ПАО 2241 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 2265 1
Газпром нефть 669 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Татнефть 237 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 908 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
НГА АОГМТ - Национальная газомоторная ассоциация - Ассоциация организаций в области газомоторного топлива 1 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1629 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33947 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5646 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13321 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1395 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10114 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11435 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 900 1
Моноблок - Monoblock PC 1044 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13045 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14366 1
Управляемость - Manageability 1943 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1037 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5245 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 738 1
SCRUM - Методология совместной работы 148 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23094 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16685 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18012 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3402 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11963 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31919 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14985 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7580 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7395 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4266 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5882 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 666 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13312 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 608 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3540 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7085 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12245 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3118 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5665 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4891 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 688 2
Microsoft Windows 2000 8662 1
Conteq - DocSpace 5 1
Vitro Software - Vitro CAD 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1902 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1718 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1106 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2044 1
Apple iOS 8233 1
Google Android 14660 1
Федотов Алексей 9 2
Зубков Виктор 49 1
Лихачев Михаил 3 1
Старовойт Роман 21 1
Елисеев Владимир 20 1
Калинин Александр 175 1
Остренко Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156582 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18539 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3250 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2906 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1562 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1667 1
Россия - ЦФО - Курская область 695 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3218 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1637 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1331 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4265 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3175 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2189 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 995 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2942 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1405 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1007 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1295 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1865 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 824 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 983 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1688 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1644 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 598 1
Россия - СФО - Кемеровская область 983 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 613 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 983 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 164 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 717 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20348 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5687 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6089 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 363 2
Транспорт - АГЗС - Автомобильные газозаправочные станции - Автогазозаправочные станции - АГНКС - Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции 9 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11746 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 353 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51210 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17383 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8233 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1042 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6229 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4242 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6313 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25929 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3746 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 611 2
