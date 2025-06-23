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Vitro Software Vitro CAD
Vitro-CAD — среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ на объекте строительства и другие проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Реестре отечественного ПО.
УПОМИНАНИЯ
Vitro Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 701 3
|НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 2
|Кукушкин Олег 9 3
|Остренко Александр 5 1
|Анисимов Николай 1 1
|Белькевич Андрей 22 1
|Крот Иван 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150012 6
|Казахстан - Республика 5667 1
|Беларусь - Белоруссия 5855 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 1
|Украина 7682 1
|Узбекистан - Республика 1790 1
|Туркмения - Туркменистан 437 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4095 1
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