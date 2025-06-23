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Vitro Software Vitro CAD


Vitro-CAD — среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ на объекте строительства и другие проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Реестре отечественного ПО.

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 «Витро Софт» выпустила новую версию Vitro-CAD 1
03.06.2024 SL Soft (ГК Softline) и «Витро Софт» подтвердили интеграцию продуктов Polymatica Dashboards и Vitro-CAD 1
31.05.2024 «Среда Общих Данных» Vitro-CAD сертифицирована под ОС «Альт» 1
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 1
19.01.2024 Vitro-CAD представляет нейросотрудника для эффективного обслуживания посетителей 2
28.04.2018 Александр Остренко -

Заказчикам нужны новые технологии BI

 1
11.05.2016 Conteq предложит своим клиентам комплексные решения на базе Vitro-CAD 1
10.09.2014 Вышла версия 2014 R1 системы Vitro-CAD 3
09.07.2014 Вышел модуль «Делопроизводство» для системы Vitro-CAD 1
02.07.2014 Vitro Software выпустила модуль для автоматизации бизнес-процессов в составе Vitro-CAD 2
15.05.2014 Vitro Software разработала типовую конфигурацию системы Vitro-CAD 1
12.09.2013 «Белдорсвязь» управляет проектными документами с помощью Vitro-CAD 1
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD 1
12.08.2013 Vitro Software обновила свою систему управления инженерными данными Vitro-CAD 2
28.11.2012 Вышло обновление версии 2012 R1 системы Vitro-CAD 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Vitro Software и организации, системы, технологии, персоны:

Vitro Software - Витро Софт 14 14
Microsoft Corporation 24892 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1037 2
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 2
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ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Nintex 13 1
ASPROM Group - Аспромсофт 1 1
Тангл - Tangl 27 1
Softline - Софтлайн 3017 1
Базальт СПО - BaseALT 711 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 350 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 136 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 103 1
Softline - Develonica - Девелоника 139 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 270 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 76 1
ElearningForce 3 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 74 1
Газпром ПАО 1374 1
Лента - Сеть розничной торговли 2160 1
Газпром газомоторное топливо 9 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12145 3
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