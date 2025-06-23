Vitro-CAD — среда общих данных для строительных проектов. Применение СОД позволяет ускорить выпуск и согласование документации, снизить объем дополнительных работ на объекте строительства и другие проектные риски. Система Vitro-CAD зарегистрирована в Реестре отечественного ПО.