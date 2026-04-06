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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Полиматика Бизнес Решение Polymatica EPM Polymatica Enterprise Performance Management
Polymatica EPM – это бизнес-платформа для автоматизации процессов планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она позволяет решать задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.
СОБЫТИЯ
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Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Связной ГК 1406 1
|BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
|Севрюков Владимир 4 3
|Шашев Александр 2 2
|Андреев Григорий 1 1
|Зайтениди Наталья 1 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Паршин Максим 323 1
|Тадевосян Максим 12 1
|Белова Ольга 6 1
|Раевский Роман 16 1
|Моносов Александр 21 1
|Куликовский Сергей 9 1
|Воротынцев Григорий 11 1
|Сашин Геннадий 10 1
|Занозина Екатерина 3 1
|Зареченская Екатерина 2 1
|Хмелевский Иван 2 1
|Германович Сергей 8 1
|Сидорин Максим 2 1
|Пирожков Валерий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169723 6
|Казахстан - Республика 6163 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1287 1
|Индонезия - Республика 1076 1
|Узбекистан - Республика 2072 1
|Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1172 1
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