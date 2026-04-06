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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Полиматика Бизнес Решение Polymatica EPM Polymatica Enterprise Performance Management

Polymatica EPM – это бизнес-платформа для автоматизации процессов планирования, бюджетирования и аллокации затрат. Она позволяет решать задачи определения и согласования стратегических, среднесрочных и краткосрочных целей предприятия, а также контроля и управления деятельностью по достижению поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.04.2026 Softline за 230 миллионов перепродал «Ростелекому» долю в его убыточном поставщике 1
15.01.2026 «Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных 2
10.11.2025 Вышла новая версия бизнес-платформы EPM компании SL Soft FabricaONE.AI 1
08.08.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM 1
07.08.2025 Polymatica EPM компании SL Soft FabricaONE.AI включена в Единый реестр российского ПО 1
03.07.2025 Вышел новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ компании SL Soft FabricaONE.AI 2
07.04.2025 Компании SL Soft и «УРСА ТехноЛаб» стали партнерами 2
18.12.2024 SL Soft (ГК Softline) выпустила новый релиз бизнес-платформы Polymatica ЕРМ 1
21.11.2023 Михаил Прибочий, Polymatica: Объединение с SL Soft дает Polymatica уникальный шанс вырасти из нишевого игрока в лидера отрасли 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 10
Softline - Софтлайн 3838 9
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 4
Ростелеком 11103 3
Рексофт - Reksoft 496 2
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IBM - International Business Machines Corp 9724 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 1
9800 1
Oracle Corporation 7132 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3274 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 1
SAS Institute 1093 1
Крок - Croc 1972 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1466 1
1С-Битрикс - Bitrix 683 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Salesforce - Tableau Software 128 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 1
Qlik - QlikTech 177 1
Тензор 182 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 103 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
Proxima 58 1
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн - OFD-Softline 5 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
CodexProj - Кодекспродж 5 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 17 1
Связной ГК 1406 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26739 7
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