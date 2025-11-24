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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica Analytics Polymatica BI аналитическая платформа
Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.
- Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
- Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
- Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
- Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений.
Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|24.11.2025
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SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI
SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила обновленную версию платформы Polymatica BI, предназначенную для анализа и визуализации больших данных в реальном времени.
|30.07.2025
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SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica
SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила обновленную версию BI-платформы Polymatica, предназначенной для анализа и визуализации данных. Релиз включает зн
|27.05.2025
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Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft
Soft. Решение состоит из двух модулей: Polymatica Dashboards для создания информационных панелей и Polymatica Analytics для анализа больших объемов данных в интерактивном режиме. Об этом CNews
|21.02.2025
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SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI
ть обоснованные решения. Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их в
|06.02.2025
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SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica
тора для создания интерактивных информационных панелей. Платформа состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их в
|31.01.2025
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АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов
В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом
|22.01.2025
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АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов
В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом
|09.10.2024
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Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов
рма Polymatica состоит из двух самостоятельных продуктов: инструмента для работы с большими данными Polymatica Analytics и конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards. Первый обсч
|27.08.2024
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SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB
ес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты
|20.08.2024
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«Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius
Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организа
|14.05.2024
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Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?
В линейке два продукта: Polymatica Dashboards — конструктор информационных панелей, и Polymatica Analytics — инструмент для анализа больших объемов данных в режиме «здесь и сейчас
|19.02.2024
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SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics
Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиональных задач и минимизируют количество неточностей и ошибок. Благодаря обновлению аналитики могут использовать шаб
|25.07.2023
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«Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI
Вендор программного обеспечения «Нота» завершил интеграцию компонентов BI-системы Polymatica в аналитический модуль «T1 CRM». Новая функциональность поможет в принятии управленческих решений и сэкономит время на подготовку отчетов. Аналитика «T1 CRM» — специализир
|13.01.2021
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Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС»
«Ред софт» и «Полиматика» провели тестирование своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректную работу аналитической платформы Polymatica Analytics с операционной системой «Ред ОС». Polymatica Analytics предназначена для работы с большими объемами данных в интерактивном режиме. Сочетание высокой скорости обработ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Крот Иван 9 6
|Куликовский Сергей 9 5
|Воротынцев Григорий 11 5
|Раевский Роман 16 4
|Бредихин Алексей 4 3
|Мустафаев Эльвин 3 3
|Сашин Геннадий 10 2
|Занозина Екатерина 3 2
|Шор Андрей 16 2
|Зареченская Екатерина 2 2
|Хмелевский Иван 2 2
|Германович Сергей 8 2
|Мустафин Эльдар 2 2
|Сидорин Максим 2 2
|Стецук Максим 2 2
|Прибочий Михаил 44 2
|Тадевосян Максим 12 2
|Белова Ольга 6 2
|Зейтениди Наталья 40 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Сунгуров Андрей 17 1
|Моносов Александр 21 1
|Малашенко Константин 3 1
|Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
|Смирнов Вячеслав 46 1
|Наумов Сергей 43 1
|Розанов Максим 6 1
|Медведев Андрей 24 1
|Андрианов Андрей 8 1
|Ардавов Рустам 8 1
|Никулин Максим 3 1
|Маслов Владимир 9 1
|Жданов Эдуард 2 1
|Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 1
|Виноградова Екатерина 5 1
|Большаков Георгий 1 1
|Агатов Борис 6 1
|Уланов Вадим 4 1
|Арбузов Максим 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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