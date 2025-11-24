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Softline Sl Soft FabricaONE.AI Polymatica Analytics Polymatica BI аналитическая платформа

Экосистема Polymatica включает в себя четыре продукта, решающих задачи Business Intelligence, прогнозной аналитики и поддержки принятия решений, исследования данных, формирования отчётности и self-service аналитики.

  • Polymatica Dashboards – предназначен для создания информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования.
  • Polymatica Analytics – предназначен для анализа и работы с большими объемами данных в интерактивном режиме.
  • Polymatica ML – предназначен для создания и управления жизненным циклом моделей машинного обучения.
  • Polymatica Decision Manager - интеллектуальная система поддержки принятия решений. 

Продукты Polymatica интегрированы между собой, обладают современной архитектурой, легко масштабируются и позволяют внедрить полный цикл аналитики на предприятии.

 

СОБЫТИЯ

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24.11.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление платформы бизнес-аналитики Polymatica BI

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила обновленную версию платформы Polymatica BI, предназначенную для анализа и визуализации больших данных в реальном времени.

30.07.2025 SL Soft FabricaONE.AI выпустила обновление BI-платформы Polymatica

SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) выпустила обновленную версию BI-платформы Polymatica, предназначенной для анализа и визуализации данных. Релиз включает зн
27.05.2025 Merlion представляет самый полный стек решений от российских производителей, доступно новое решение от разработчика SL Soft

Soft. Решение состоит из двух модулей: Polymatica Dashboards для создания информационных панелей и Polymatica Analytics для анализа больших объемов данных в интерактивном режиме. Об этом CNews
21.02.2025 SL Soft выпустила образовательный курс по визуализации данных в Polymatica BI

ть обоснованные решения. Платформа бизнес-аналитики Polymatica BI состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их в
06.02.2025 SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica

тора для создания интерактивных информационных панелей. Платформа состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их в
31.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) объявили о совместимости своих продуктов

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

22.01.2025 АО «НППКТ» и SL Soft (ГК Softline) подтвердили совместимость своих продуктов

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная совместимость системы бизнес-аналитики Polymatica BI с ОС «ОСнова». Эксперты компаний АО «НППКТ» и SL Soft проверили корректность функционирования и работоспособность систем, итог тестирования зафиксирован двусторонним сертификатом

09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

рма Polymatica состоит из двух самостоятельных продуктов: инструмента для работы с большими данными Polymatica Analytics и конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards. Первый обсч
27.08.2024 SL Soft и Orion soft подтвердили совместимость BI-платформы Polymatica и СУБД Proxima DB

ес-приложений SL Soft и разработчик инфраструктурных продуктов Orion soft подтвердили совместимость BI-решения Polymatica и системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB. В связке продукты
20.08.2024 «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius

Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организа
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?

В линейке два продукта: Polymatica Dashboards — конструктор информационных панелей, и Polymatica Analytics — инструмент для анализа больших объемов данных в режиме «здесь и сейчас
19.02.2024 SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics

Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиональных задач и минимизируют количество неточностей и ошибок. Благодаря обновлению аналитики могут использовать шаб
25.07.2023 «Нота» расширила собственную CRM-систему технологиями Polymatica BI

Вендор программного обеспечения «Нота» завершил интеграцию компонентов BI-системы Polymatica в аналитический модуль «T1 CRM». Новая функциональность поможет в принятии управленческих решений и сэкономит время на подготовку отчетов. Аналитика «T1 CRM» — специализир
13.01.2021 Подтверждена совместимость Polymatica Analytics с «Ред ОС»

«Ред софт» и «Полиматика» провели тестирование своих продуктов на совместимость. Результаты испытаний подтвердили корректную работу аналитической платформы Polymatica Analytics с операционной системой «Ред ОС». Polymatica Analytics предназначена для работы с большими объемами данных в интерактивном режиме. Сочетание высокой скорости обработ

Публикаций - 51, упоминаний - 71

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica - Полиматика 204 50
Softline - Софтлайн 3838 24
Softline - Sl Soft - Сл Софт 350 23
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 419 9
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 237 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - FabricaOneAI - Фабрика ПО - Фабрика Бизнеса 168 6
Ростелеком 11103 6
SAP SE 5637 5
Qlik - QlikTech 177 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 111 4
9800 4
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий - Сервисный ИТ-дистрибутор 450 4
SoftClub - СофтКлуб 160 3
Softline - Инженер ТЦ 68 3
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 436 3
IBM - International Business Machines Corp 9724 3
Oracle Corporation 7132 3
SAS Institute 1093 3
Salesforce - Tableau Software 128 3
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 200 3
Luxms 125 3
НППКТ - Научно-производственное предприятие компьютерных технологий - Кибертехника НПП - Kibertechnika 58 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 2
Proxima 58 2
Softline - Софтлайн Безопасность - ОФД-Софтлайн - OFD-Softline 5 2
CodexProj - Кодекспродж 5 2
Orion soft - Орион софт - 369 2
Yandex - Яндекс 9469 2
Microsoft Corporation 25931 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 2
АйТи - Аплана Группа компаний 186 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 441 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 61 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 92 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Finn Flare - ФФ Стайл 47 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 373 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 47 1
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 68 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
Золотые луга - Ситниковский Молочный комбинат - СМ и КК - Ситниковский молочно-консервный комбинат 6 1
ЖилфондСервис 2 1
Юмакс 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1573 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 127 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14160 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5928 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3723 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 465 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3381 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5821 1
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Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica Analytics - Polymatica BI - Polymatica Dashboards 43 33
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Microsoft Office 4270 7
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 6 6
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 273 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Полиматика Бизнес Решение - Polymatica EPM - Polymatica Enterprise Performance Management 11 4
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 4
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 122 3
Linux - Debian GNU 588 3
Softline - DeskWork 117 3
Orion soft - Proxima DB 55 3
Softline - WorkFlowSoft 64 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1481 3
Luxms BI 124 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Закупки - АЦК-Закупки 15 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1689 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 828 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 763 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1400 2
НКТ - Р7-Офис 563 2
Qlik Qlikview 122 2
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 2
Stepik.org - образовательный портал 18 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 53 1
CentroBit - AGORA 19 1
Microsoft Azure Pack 17 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 50 1
Commvault Simpana 15 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
InterSystems Cache 147 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 22 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
Крот Иван 9 6
Куликовский Сергей 9 5
Воротынцев Григорий 11 5
Раевский Роман 16 4
Бредихин Алексей 4 3
Мустафаев Эльвин 3 3
Сашин Геннадий 10 2
Занозина Екатерина 3 2
Шор Андрей 16 2
Зареченская Екатерина 2 2
Хмелевский Иван 2 2
Германович Сергей 8 2
Мустафин Эльдар 2 2
Сидорин Максим 2 2
Стецук Максим 2 2
Прибочий Михаил 44 2
Тадевосян Максим 12 2
Белова Ольга 6 2
Зейтениди Наталья 40 2
Рудычева Наталья 95 1
Краснопольский Андрей 10 1
Сунгуров Андрей 17 1
Моносов Александр 21 1
Малашенко Константин 3 1
Noorani Zeeshan - Нурани Зишан 2 1
Смирнов Вячеслав 46 1
Наумов Сергей 43 1
Розанов Максим 6 1
Медведев Андрей 24 1
Андрианов Андрей 8 1
Ардавов Рустам 8 1
Никулин Максим 3 1
Маслов Владимир 9 1
Жданов Эдуард 2 1
Benjamin Franklin - Франклин Бенджамин 21 1
Виноградова Екатерина 5 1
Большаков Георгий 1 1
Агатов Борис 6 1
Уланов Вадим 4 1
Арбузов Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169721 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55245 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 2
Беларусь - Белоруссия 6399 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 143 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19498 1
Европа 25069 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13894 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19900 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2934 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2361 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 354 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 264 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12185 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58855 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54491 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16490 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27858 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34564 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5905 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18534 3
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6017 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 3
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5197 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 2
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 169 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22221 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 243 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 70 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11818 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 803 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 412 1
Физика - Physics - область естествознания 2983 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8363 1
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Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9054 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4139 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3094 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7800 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6663 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2981 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4812 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1916 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1568 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 431 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8702 1
Gartner - Гартнер 3682 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 2
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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