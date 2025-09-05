Разделы

Прагма Тангл Tangl system Tangl control Tangl value Tangl space


УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Девелопер «Голос» снизил ошибки на стадии проектирования и сократил трудозатраты на проверку моделей с помощью Tangl 1
02.07.2025 ФД «Неометрия» построила цифровой процесс закупок и связала BIM с тендерами 1
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1
29.05.2024 ТДСК завершила пилотный проект по внедрению Tangl value 2
22.05.2024 BIM-платформа Tangl интегрирована с Signal Docs 2
09.04.2024 UDS повысил эффективность расчетов с Tangl value 1
03.04.2024 «Тангл» и «Витро Софт» объединяют компетенции для создания непрерывного процесса работы с данными строительного проекта 2
19.03.2024 В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели 1
20.02.2024 Решения «Тангл» будут доступны в браузере 4
18.01.2024 ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value 1
19.12.2023 «А101» расширяет применение ТИМ с помощью Tangl value 1
13.12.2023 «Тангл» представила облачную BIM-экосистему Tangl system 1
22.11.2023 «Атомстройкомплекс» внедрил Tangl value и Tangl control 2
09.11.2023 «Тангл» представил бесплатный веб-сервис для проверки и просмотра BIM-моделей 1
23.05.2023 «Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM 3

Прагма и организации, системы, технологии, персоны:

Прагма - Тангл - Tangl 29 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22456 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 413 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6837 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2754 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 846 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2663 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5833 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1352 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 605 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55476 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30577 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16742 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70972 1
Оцифровка - Digitization 4826 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1794 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33127 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1379 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2562 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9592 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22116 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8063 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5386 1
Linux OS 10657 1
Microsoft Windows 16144 1
Белькевич Андрей 24 2
Лобанов Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 12
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5925 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50405 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5186 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2873 1
