Эталон ГК ЛенСпецСМУ Etalon Group Зил-юг Специализированный застройщик Затонское Серебряный фонтан Специализированный застройщик

Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. В 2021-2022 годах Компания вышла на рынки пяти новых регионов присутствия и реализует свои проекты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. С момента создания к 2023 году Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м недвижимости. В домах компании проживает более 370 тысяч человек. Общенациональная сеть продаж Компании охватывает 59 городов России.

Активы Группы «Эталон» включают 38 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 6,4 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2022 года составляет 288 млрд рублей.

  • В 2022 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 292 тыс. кв. м на сумму 58,7 млрд рублей без учета накопленных продаж «ЮИТ Россия» на дату приобретения.
  • Выручка Компании в 2021 году составила 87,1 млрд рублей, EBITDA – 17,9 млрд рублей.
  • ГДР Группы «Эталон» 20 апреля 2011 года прошли листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи (единый тикер ETLN), а также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 года.

СОБЫТИЯ

04.02.2026 МТС внедрила комплексную систему цифрового управления в жилом квартале «Зеленая река» в Омске 2
27.06.2025 Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости 1
13.01.2025 Группа «Эталон» внедрила российскую систему управления ИТ-услугами SimpleOne 1
25.12.2024 Sitronics Group и группа «Эталон» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 3
11.10.2024 Tangl control помог провести первую в России экспертизу проекта только по цифровой информационной модели 1
05.06.2024 «СКБ Контур» и «Эталон» объединили усилия для создания инициатив по цифровому импортозамещению 2
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 1
11.04.2023 Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice 1
13.06.2022 Михаил Чижиков: Каждый новый продукт на рынке вносит свои инновации 2
06.07.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» сформировала команду управления блоком Oneretail 1
01.07.2021 МТС обеспечит цифровыми сервисами дома группы «Эталон» 1
24.09.2020 «Норбит» внедрил постпродажный сервис сопровождения клиентов в Группе «Эталон» 2
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 12
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
02.11.2018 «Эталон ЛенСпецСМУ» внедрила Pilot-ICE Enterprise 2
28.04.2018 Александр Остренко -

Заказчикам нужны новые технологии BI

 1
14.01.2013 Банк «Санкт-Петербург» подключил компании Etalon Group к услуге «Расчетный Центр Корпорации» 2
15.06.2009 ЛенСпецСМУ перешёл на новую версию Directum 1
16.06.2008 Технопарк урезали на $200 млн 1

Публикаций - 20, упоминаний - 39

Эталон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10396 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 2
Комплит - Complete 107 2
Directum - Директум 1182 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 2
Atlassian 139 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 69 1
Питерская группа связистов 437 1
MPIO 42 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Ситроникс - Sitronics Electro 57 1
Vitro Software - Витро Софт 15 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
Nintex 13 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Прагма - Тангл - Tangl 32 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Avis Expert - Авис Эксперт 17 1
ElearningForce 3 1
BIM-Cluster - Бим-Кластер 3 1
Broadcom - VMware 2509 1
SAP SE 5457 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Yandex - Яндекс 8566 1
Microsoft Corporation 25321 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Softline - Софтлайн 3321 1
9099 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Telegram Group 2631 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1261 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
Ланит - Норбит - Norbit 410 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 986 1
Salesforce 460 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
Nagatino i-Land - Нагатино-ЗИЛ ЖК 6 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
TPG - инвестиционная компания 25 1
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 1
Полиметалл Инжиниринг 2 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3022 1
Газпром ПАО 1424 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2737 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Северсталь ПАО - Severstal 569 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 1
Татнефть 239 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 278 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 97 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 120 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Газпром газомоторное топливо 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7652 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1403 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 219 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10143 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12405 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1530 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 447 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 848 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2069 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4153 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5683 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 633 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2372 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 249 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 55 1
Минцифры РФ - Госключ 194 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
OpenAI - ChatGPT 571 1
Conteq - DocSpace 5 1
Vitro Software - Vitro CAD 15 1
Directum Projects 32 1
Группа Самолет - Самолет 10D 26 1
Прагма - Тангл - Tangl system - Tangl control - Tangl value - Tangl space 16 1
HP Virtual Connect 11 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
Rakuten Viber 655 1
Microsoft Office 3985 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1360 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1233 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1730 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 695 1
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 249 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1121 1
Terrasoft Creatio 98 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 857 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1551 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 321 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
HPE ProLiant 399 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 259 1
Аскон Pilot-ECM - Аскон Pilot Enterprise content management 16 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 38 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Directum СЭД - ECM-система 297 1
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
Пчелинцев Андрей 2 1
Густайтис Андрей 1 1
Павлов Александр 116 1
Истомин Константин 58 1
Самохвалов Владимир 3 1
Дадов Михаил 1 1
Мазуренко Илья 13 1
Сафонов Виталий 2 1
Зотова Анна 1 1
Гоголь Александр 21 1
Самсонов Андрей 3 1
Евдокимов Антон 1 1
Серегина Наталья 2 1
Сиразутдинов Артем 1 1
Гузь Владислав 1 1
Белькевич Андрей 27 1
Сродных Михаил 94 1
Трусов Дмитрий 5 1
Рогожин Олег 2 1
Цаллагов Георгий 1 1
Парфентьев Николай 1 1
Бузулуцкий Михаил 1 1
Косолапов Илья 1 1
Мурмуридис Анна 1 1
Герлиц Людмила 1 1
Макаров Валентин 241 1
Потапов Владимир 43 1
Коробкина Оксана 15 1
Евтушенков Владимир 212 1
Иванова Дагмара 44 1
Свириденко Владислав 7 1
Остренко Александр 5 1
Гурленов Андрей 33 1
Смирнов Сергей 39 1
Чуканов Сергей 104 1
Журавина Наталья 1 1
Нечай Елена 34 1
Удалова Елена 1 1
Косаченко Оксана 2 1
Горшенин Станислав 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 7
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8211 2
Германия - Федеративная Республика 12956 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 348 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Россия - УФО - Свердловская область 1787 1
Польша - Республика 2004 1
Сингапур - Республика 1913 1
Америка - Американский регион 2190 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3307 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4317 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 1
Россия - СФО - Новосибирск 4693 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1910 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 960 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2108 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 361 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1452 1
Россия - ЦФО - Костромская область 444 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7802 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Биология молекулярная - ПЦР-тест - Полимеразная цепная реакция - метод молекулярной биологии 38 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 641 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
Образование в России 2564 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
