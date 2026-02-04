Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. В 2021-2022 годах Компания вышла на рынки пяти новых регионов присутствия и реализует свои проекты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. С момента создания к 2023 году Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 8,6 млн кв. м недвижимости. В домах компании проживает более 370 тысяч человек. Общенациональная сеть продаж Компании охватывает 59 городов России.

Активы Группы «Эталон» включают 38 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 6,4 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2022 года составляет 288 млрд рублей.