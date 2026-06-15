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Avis Expert Авис Эксперт
Avis Expert — сертифицированный партнер Directum. Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, систем потокового ввода документов и данных, систем автоматизации бизнес-процессов (BPM).
СОБЫТИЯ
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Avis Expert и организации, системы, технологии, персоны:
|Латута Вячеслав 2 1
|Супоницкая Елена 1 1
|Егоров Александр 87 1
|Рогозный Александр 1 1
|Савельев Максим 4 1
|Афонина Анна 1 1
|Чужмаров Павел 3 1
|Якубич Валерия 1 1
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