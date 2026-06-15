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Avis Expert Авис Эксперт

Avis Expert - Авис Эксперт

Avis Expert — сертифицированный партнер Directum. Компания специализируется на внедрении систем электронного документооборота, систем потокового ввода документов и данных, систем автоматизации бизнес-процессов (BPM). 

СОБЫТИЯ

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15.06.2026 Avis Expert выстраивает цифровую среду для работы с документами в «Центр-Инвест» 1
09.01.2025 «Систэм Электрик» ускоряет работу с договорами с помощью Directum RX 1
02.04.2024 Группа «Эталон» автоматизировала выпуск МЧД с Directum RX 1
27.04.2023 Группа «Эталон» перешла на Directum RX 1
23.05.2016 «Кеско Риэл Эстейт» автоматизировала договорную работу на базе Directum 1
04.02.2015 СЭД DoсSpace теперь доступна в «облаке» 1
15.07.2014 СЭД Directum внедрена в российском подразделении Rautakesko 1
28.05.2012 OCS внедрила электронный архив на базе решений Abbyy и Directum 1
11.05.2012 «Санкт-Петербургское кабельное телевидение» внедряет Directum 1
30.08.2011 Вышло новое решение на базе СЭД Directum по управлению претензиями и исками 1
31.05.2011 ECM-система Directum внедрена в российском филиале VBH 1
22.02.2011 Nokian Tyres развивает договорной документооборот на базе Directum 1
10.09.2010 На платформе Directum автоматизирован договорной документооборот в Nokian Tyres Россия 1
26.10.2009 «ПетербургГаз» внедрил Directum 1
23.06.2009 «ПетербургГаз» строит безбумажный документооборот вместе с Directum 1
15.06.2009 ЛенСпецСМУ перешёл на новую версию Directum 1
02.03.2009 «ИнвестЭнергоПром – ЖБИ» автоматизировал документооборот на базе Directum 1
27.02.2009 УФРС по Мурманской области строит безбумажный документооборот на базе Directum 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Avis Expert и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1234 16
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 6
9432 5
Системы документооборота 517 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 2
Microsoft Corporation 25655 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 1
Docsvision - ДоксВижн 1055 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 197 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 20 2
Kesko - Rautakesko - K-Rauta - К-Раута 6 2
ПетербургГаз - Ленпромгаз - Ленгаз-Эксплуатация - Антикор 7 2
Стройдормаш 2 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 34 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 695 1
ИнвестЭнергоПром – ЖБИ ГК 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3259 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1293 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13773 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1442 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12008 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 4
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 193 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12756 1
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