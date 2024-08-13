В Intel царские условия массовых увольнений – полмиллиона евро за уход по собственному желанию. И почти без подвохов й раз за последние годы пытается проредить свой ирландский штат с целью сокращения своих операционных расходов, в том числе и за счет уменьшения трат на зарплаты. Но разница в том, что раньше не было речи об увольнениях – например, в 2022 г. сотрудники Intel в Ирландии получили предложение взять отпуск на три месяца. Разумеется, неоплачиваемый. Данные о том, сколько нашлось тех, кто согласи

В мировых ИТ «кровавая резня». Каждый месяц увольняют десятки тысяч программистов. Дела идут хуже, чем при крахе доткомов то касается современных тенденций, то в отчете Challenger, Gray & Christmas сказано, что в феврале 2023 г. было уволено около 63,2 тыс. ИТ-специалистов. Годом позже этот показатель сократился на 55%. Увольнение как дорога к новому Нынешние массовые увольнения вполне могут сыграть злую шутку с ИТ-компаниями, когда им снова потребуется новый персонал. Cогласно серии интервью CNBC, в этой ситу

В ИТ-отрасли ужасающий рост безработицы. Знаменитые ИТ-компании выгоняют на улицу десятки тысяч специалистов в месяц мировой ИТ-отрасли, начавшееся весной 2022 г. и растянувшееся на два года, а также с высокими процентными ставками по кредитам в США, в том числе и для бизнеса, из-за роста ключевой ставки в стране. Точечные увольнения По словам Роджера Ли, в последние годы произошли две основные волны сокращений рабочих мест. Первая пришлась на «ранний COVID» (I и II кварталы 2020 г.), но если и затронула

В Google «яростный бунт» сотрудников. Они всеми силами сопротивляются увольнению нируем заключить соглашение, обеспечивающее гарантии занятости, и добиваться добровольной отставки вместо рекомендованной», – добавил он. Разница между этими видами увольнения в том, что первая – это увольнение по согласию сторон, и она подразумевает выплату выходного пособия, а вторая – это своего рода аналог российского увольнения по собственному желанию. Под прикрытием государства На сто

Школьный админ отомстил за увольнение, оставив школу без телефона и поудаляв важные профили персонала и учеников анка, воспользовавшись рабочим MacBook, который не был вовремя лишен привилегированного доступа к корпоративной сети. Как и в случае с Лахиффом, поводом для атаки на своего бывшего работодателя стала месть за увольнение – мужчина в нарушение протоколов безопасности подключал к своему рабочему ноутбуку различные флеш-накопители, содержащие информацию сомнительного происхождения, в том числе

Инженер устроил ИТ-погром в крупном банке, когда его уволили за просмотр порно на рабочем месте сацию пострадавшей стороне в размере около $529,3 тыс. По освобождении отбывший срок технический специалист будет находиться под наблюдением правоохранительных органов в течение последующих трех лет. Начало конфликта, увольнение В First Republic Bank Броуди занимал должность инженера по облачным сервисам вплоть до 11 марта 2020 г. Именно на этот день пришлось его увольнение за нарушение пра

Крупный китайский производитель флеш-памяти массово увольняет людей и выгоняет их из квартир. Виноваты санкции США ская компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), один из крупнейших в мире производителей модулей памяти, пошла на крайние меры по сокращению расходов. Как пишет Nikkei Asian Review, она начала увольнять сотрудников в больших количествах и выселять их из квартир, которые помогла им купить. YMTC помогала многим своим сотрудникам с покупкой квартиры, субсидируя часть ее стоимости. Точно

В ИТ-компаниях начались массовые увольнения ерного роста. Теперь финалом карьеры многих ИТ-шников стало бесславное сокращение Проект Layoffs.fyi был создан в 2019 г. для отслеживания увольнений во время пандемии коронавируса COVID-19. Великие «увольнители» Первенство по числу уволенных в январе 2023 г. сотрудников мировой техносферы удерживают крупнейшие американские ИТ-корпорации. В их числе Amazon, Cisco, Google, HP, Intel и Salesf

Легендарный производитель принтеров и ноутбуков сбрасывает «человеческий балласт». Без работы останутся тысячи человек пании начали увольнять сотрудников, притом в больших масштабах, и никто не может предсказать, когда волна сокращений в ИТ-сфере прекратится Это касается как небольших фирм, которым становится в

Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50% Незадолго до перехода Twitterr в собственность Маска появилась информация о готовящемся в компании сокращении 75% персонала. Работники Twitter выступили с обращением к миллиардеру и попросили его не увольнять их. Маск отреагировал моментально, пообещав, что никаких увольнений 75% штата не будет. Слова великого филантропа можно было понять двояко – он мог заверить, что или в компании вовсе

Бежавший из России ИТ-гигант Accenture уволил десятки специалистов. На них указал искусственный интеллект воих подразделений. Спустя еще два месяца компания заявила о еще более масштабном сокращении найма. Речи об увольнениях на тот момент не было. Вечно недовольные модераторы В последние годы моде

В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек кам в Oracle объяснили, что компания вынуждена с ними расстаться из-за реструктуризации и реорганизации в связи с приходом нового руководства, утверждает The Wall Street Journal. По данным источника, волна сокращений затронула и Cerner в связи с интеграцией ее бизнеса в структуру Oracle. Наем продолжается Массовые увольнения сотрудников – будничное явление для Oracle. Расходы компании на ре

Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение ность ведущего специалиста отдела инфраструктурных проектов управления инфраструктурными проектами Корпоративного центра «Ростелекома», следует из документов. Сотрудница «Ростелекома» выиграла суд за незаконное увольнение по сокращению После принятия решения о сокращении именно должность истца была «вследствие производственной необходимости» исключена из отдела. Претендентов на увольнение б

Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников. Согласно исследованию Talenttech «HR-шторм — 2022. Реакция работодате

В создателе революционной архитектуры ARM массовые увольнения. На улицу выгонят каждого шестого самом плохом раскладе искать новые источники средств к существованию отправятся около 1000 человек. Увольнение затронет работников ее подразделений в Великобритании и США. Цена отмены сделки по

Из российской ИТ-компании массово увольняют сотрудников по совету Big Data igData). В ночь на 4 августа 2021 г. по соцсетям распространился скриншот электронного сообщения, которое, предположительно, было разослано основателем и гендиректором компании Александром Агапитовым увольняемым подчиненным. По всей видимости, первым скриншот опубликовал пользователь Twitterс ником MK. «Вы получили это письмо, потому что моя команда биг дата проанализировала ваши активности

Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить ботавший в ней некоторое время. По словам источников издания, менеджерам даже приходилось специально нанимать новых людей, чтобы сохранить рабочие места «старой гвардии». Такую практику они называют «найм для увольнения» (hire to fire). По данным портала GeekWire, в 2020 г. Amazon наняла 500 тыс. человек по всему миру. В общей сложности на февраль 2021 г. в компании работало более 1,3 млн ч

В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек них направления деятельности компании – мобильную связь, сетевую инфраструктуру и облачные сервисы. Увольнения давно стали нормой Nokia занимается сокращением своего штата на постоянной основе

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации Цифровая трансформация не удалась В российских министерствах и ведомствах начались увольнения замруководителей по цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO). Они, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, не справились с возлож

Google развернул незаконную слежку за сотрудниками, чтобы их увольнять о принять их на работу, но и выплатить им зарплату за все время, прошедшее с момента их увольнения. Увольнений было больше Лоуренса Берланда и Кэтрин Спирс уволили в конце ноября 2019 г., однак

IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании ться заработка, пишет издание Bloomberg, нависла в первую очередь над сотрудниками IBM в Европе, но волна сокращений накроет и израильское представительство «голубого гиганта». Увольнение затро

В Microsoft массовые увольнения. Под ударом сотрудники Azure ишит работы 1000 человек, однако софтверный гигант не называет отделы и страны, где это произойдет. Волна сокращений совпала с началом нового финансового года, стартовавшего в компании 1 июля 2

Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников ателей из всех корпоративных аккаунтов, используемых ими. О том, что скрипт необходим для массового увольнения, ИТ-отдел не оповестили. По словам одного из уволенных сотрудников Bird, на следую

«Т-платформы» в агонии: «80% сотрудников уволились», выключен сайт Массовый исход сотрудников редакции подтвердили два источника на рынке. Один из них оценил масштабы увольнений последнего времени в 80% от исходного размера штата «или больше». При этом среднес

В Huawei полетели головы: В топ-менеджменте нашлись американские шпионы ей чипов во всем мире. На момент публикации материала оба топ-менеджера покинули Huawei. Условия их увольнения не раскрываются, как и их планы по дальнейшему трудоустройству. Также остается неи

Финансовый директор Red Hat изгнан из компании без выходного пособия крытого исходного кода. RHEL легла в основу множества популярных Linux-дистрибутивов, в число которых входят Mandriva (Mandrake), а также бесплатная версия самой RHEL – СentOS и Fedora (Fedora Core). Увольнение без компенсации На 14 октября 2019 г. не было известно, кто принял решение об увольнении – IBM, купившая Red Hat, совет директоров последней или же сам Эрик Шандер. Известно лишь, чт

IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» ндивидуальных гражданских исков в Пенсильвании и Техасе, переданные на рассмотрение в суд в 2018 г. Связь увольнений с миллениалами О желании IBM привлечь к себе внимание людей, отнесенных по в

IBM увольняет сотрудников по всему миру t – по их прогнозам, в I квартале 2019 мейнфреймы должны были принести компании хотя бы $1,37 млрд. География сокращений Представители IBM не сообщили, в каких городах или странах пройдут уволь

Сотни сотрудников Intel в одночасье лишились работы отни ИТ-администраторов в ряде своих подразделений, сообщает издание The Oregonian. Сама Intel факт увольнения сотрудников не отрицает, но пока не спешит уточнять количество тех, кому в обозрим

С заводов по сборке iPhone массово увольняют десятки тысяч рабочих недавно пересмотрела прогноз по выручке в худшую сторону. Реорганизация производства Помимо раннего увольнения сезонных работников, Foxconn готовится к трудному для нее в 2019 г., внося в орган

Tesla начала массовые увольнения впервые в своей истории должны помешать планам нарастить производство Model 3. Сотрудникам, подпавшим под сокращение, будет выплачена значительная компенсация, пообещал Маск в Twitter. В письме он также сообщил, что проведя увольнения сейчас, компания больше никогда не будет вынуждена прибегать к этой мере. Напомним, в 2017 г. Tesla сократила около 700 сотрудников, которые, по словам Маска, не смогли пройти ежегод

В Hewlett Packard Enterprise массовые увольнения: На улицу отправится каждый десятый , Бразилии и Швейцарии. Увольнению подвергнутся не только рядовые работники, но и часть менеджмента.Увольнения начнутся еще до конца этого года, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собстве

ИТ-шник взломал корпоративную сеть и украл исходники в панике из-за увольнения признал свое преступление, направив электронное обращение в адрес руководства KCG Holdings. Злоумышленник признался, что до него дошли слухи о покупке компании, и он боялся потерять работу.От страха увольнения ИТ-шник с Уолл-стрит взломал сеть своего работодателя В данном случае подразумевается приобретение KCG Holdings одной из крупнейших в мире трейдинговых компаний Virtu Financial, окон

Сисадмин отомстил за увольнение, уничтожив базу данных бухгалтерии рмационных технологий: его обвиняют в преднамеренном обрушении финансовой базы данных бывшего работодателя с помощью вредоносного ПО, которое он смог «подсадить» в корпоративную сеть уже после своего увольнения. Нимеш Патель (Nimesh Patel) в течение 14 лет работал системным администратором в компании Allegro MicroSystems, производящей компоненты для высокопроизводительных компьютерных систе

Сисадмин в день увольнения вывел из строя компанию Увольнение Джо Вито Вензора Бывший системный администратор, который в день своего увольнения остановил сервер компании-работодателя, признал себя виновным в суде.41-летний Джо