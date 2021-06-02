«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома

Работники, перешедшие на удаленку из-за пандемии коронавируса, больше не хотят возвращаться в офис. Они даже готовы уволиться, если руководство не планирует разрешать им работать из дома, кафе или любого другого удобного места. Больше всего таких людей оказалось среди «миллениалов» и «зумеров».

Увольнение как альтернатива офису

Сотрудники многих компаний готовы пойти на крайние меры, лишь бы не прощаться с удаленной работой и не возвращаться в офис. Как пишет Bloomberg, многие готовы даже уволиться, если возможности продолжить работу вдали от офиса у них не останется.

Издание привело в пример 33-летнюю Поршу Твидт (Portia Twidt). В феврале 2021 г. она стала работать специалистом по соблюдению нормативов (название компании Bloomberg не раскрывает). Она согласилась на эту работу, поскольку ей пообещали возможность не появляться в офисе, то есть выполнять свои обязанности удаленно.

Со временем руководство начало звать ее в офис, и таких приглашений на встречи становилось все больше. Последняя просьба, со слов Твидт, поступила несколько недель назад – ее просили приехать в офис на встречу, которая должна была продлиться всего шесть минут.

Потеря возможности работать удаленно для многих стала неприемлемой

Для Твидт это стало последней каплей. Она сообщила изданию, что все же съездила в офис, приняла участие во встрече с руководством, после чего написала заявление об увольнении.

Офис никому не нужен

Массовый переход людей на удаленную работу стал следствием пандемии коронавируса COVID-19, с которой мир столкнулся в 2020 г. В России она привела к введению в конце марта 2020 г. режима самоизоляции, когда гражданам под угрозой общения с полицейскими и получения штрафов запрещалось выходить из дома без веского повода.

На начало июня 2021 г. в мире существовало несколько вакцин от коронавируса, и во многих странах велась массовая вакцинация. Однако за прошедшее время удаленная работа стала для многих людей нормой. Кто-то успел не только привыкнуть работать в домашней обстановке и не тратить время на дорогу до офиса и обратно, но и сменить город или даже страну проживания. Такие работники вернуться в офис без дополнительных неудобств попросту не могут.

Как пишет Bloomberg, в мае в США проводился опрос на тему возврата в офис, в котором приняло участие 1000 человек. 39% из них ответили, что лучше уволятся, чем откажутся от удаленки.

Люди не хотят нести дополнительные расходы из-за офисной работы и общаться с коллегами

Этот опрос проводила компания Morning Consult. Ее специалисты подсчитали, наибольшее число противников «офисного рабства» было выявлено среди так называемых миллениалов – людей, рожденных в период с 1980 по 2000 гг. От них не отстают и представители «поколения Z» - «зумеры», родившиеся с 1997 по 2012 гг. В обеих этих категориях возвращаться в кабинеты не хотят 49%.

Что не так с работой в офисе

У удаленной работы масса преимуществ перед офисной, но основное из них, как показал опрос службы занятости FlexJobs, заключается в экономии времени и денег. Опрос, проводившийся с 17 марта по 5 апреля 2021 г., насчитывает почти 2200 респондентов. Большинство из них сошлись во мнении, что удаленка позволяет не тратить время на поездку на работу и экономить на топливе или на проезде на общественном транспорте. Больше 33% участников опроса заявили, что после перехода на удаленную работу их затраты сократились, по меньшей мере, на $5000 в год (367,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 июня 2021 г.). Не менее популярной причиной отказа от офиса стало и отсутствие необходимости личных контактов с коллегами.

Другие примеры увольнения

Bloomberg рассказал историю американки Порши Твидт, которая уволилась, не желая тратить ни минуты своего времени на нахождение в офисе. Также он привел пример 30-летнего программиста Джимми Хендрикса (Jimme Hendrix) из Голландии, поступившего так же.

Хендрикс работал в компании, занимающейся разработкой веб-приложений. Когда ковидные ограничения в его стране ослабли, руководство приняло решение вернуть всех сотрудников в офис до конца февраля 2021 г.

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Хендрикса такой поворот событий не устроил. В декабре 2020 г. он написал заявление на увольнение. «Во время пандемии я действительно начал понимать, насколько мне нравится работать из дома», - рассказал Хендрикс изданию.

В настоящее время Хендрикс работает фрилансером и помогает своей девушке развивать арт-бизнес. Обычно он тратил два часа в день на дорогу, а теперь пара подумывает о продаже своей машины и вместо этого полагается на велосипеды. Со слов Хендрикса, одним из основных преимуществ работы из дома для него стал больший контроль над своим временем.

С увольнением коллег из-за нежелания работать в офисе столкнулся и 24-летний американец Джин Гарланд (Gene Garland), работник ИТ-компании. В апреле 2021 г. его руководство потребовало сотрудников вернуться в офис.

Судя по реакции пользователей Twitter, уволиться за отказ в предоставлении возможности работать из дома готовы многие

Со слов Гарданда, сразу после этого два человека, с которыми он работал, без промедлений написали заявление на увольнение. Он даже написал об этом в своем Twitter, и его пост получил десятки тысяч «ретвитов» и сотни тысяч «лайков».

Мнение компаний

Многие крупные компании, в особенности в ИТ-сфере, понимают, что удаленная работа может быть важна для их сотрудников. Например, Google пообещал проявлять большую гибкость в вопросе обеспечения работников возможностью забыть про офис и работать там, где удобно лично им. Аналогичной политики придерживаются также Ford Motor (производитель автомобилей) и финансовая компания Citigroup.

Однако не все компании готовы отпустить работников на удаленку, мотивируя это важностью работы из офиса. Например, руководство финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. считает, что удаленка «ухудшает сотрудничество и корпоративную культуру».

Порша Твидт полагает, что некоторые боссы попросту стремятся восстановить жесткий контроль над своими работниками. По ее мнению, это особенно касается руководителей старой закалки, не приемлющих удаленку.

И все же, в настоящее время лишь немногие руководители придерживаются жесткой политики в отношении работы исключительно из офиса. Согласно опросу консалтинговой компании PwC, который прошел 12 января 2021 г., менее одного из пяти начальников хотят вернуть в офисы всех своих работников. Но при этом лишь 13% респондентов были готовы полностью отказаться от офиса и перевести весь свой бизнес на удаленку. Опрос проводился среди 133 руководителей.