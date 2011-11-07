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Ford Motor Company Форд Мотор Компании
СОБЫТИЯ
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|07.11.2011
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Navteq становится поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company
ания Navteq становится эксклюзивным поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company. По условиям соглашения, Navteq является поставщиком картографических данн
|26.07.2007
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«Пирит» поставит компьютеры для «АвтоПассажа»
Компания «Пирит» выбрана поставщиком компании «АвтоПассаж», официального дилера «Ford Motor Company/Форд Мотор Компании». Развивая свою сеть, компания «АвтоПассаж» открывает
|10.02.2005
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"Форд" выиграл суд с российским киберсквоттером
Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск компании Ford Motor Company к гражданину России, являющемуся на момент подачи иска администратором дом
|01.08.2000
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Ford Motor намерена снабдить свои автомобили системами беспроводной связи при поддержке Qualcomm
Компания Ford Motor анонсировала заключение договора с Qualcomm, целью которого является снабжение автомобилей системами беспроводной связи. Реализация этого проекта будет происходить посредством совмес
|31.07.2000
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Ford Motor начала раздачу персональных компьютеров своим служащим
Представитель Ford Motor подтвердил намерение корпорации предоставить бесплатно персональные компьютеры всем 375 тысячам своих служащих. Эта операция может длиться довольно долго по причине высоких налогов и
|18.05.2000
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Ford Motor заключила договор поставки с e-Steel
Компания Ford Motor заключила многолетний договор поставки с онлайновым рынком, специализирующимся на рынке сталей, e-Steel. Таким образом, e-Steel возьмет на себя всю организацию и осуществление постав
|10.02.2000
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Cisco создаст совместное предприятие с Ford Motors и Oracle
В среду компании Ford Motor Co. и Oracle Corporation заявили о том, что Cisco Systems присоединится к ним в ка
|03.02.2000
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Ford Motor будет следить за транспортировкой своих машин через Интернет
С целью сократить время транспортировки автомобилей с завода до дилера или покупателя, фирма Ford Motor заключила договор с United Parcel Service, который позволит ей перевозку машин отслеживать через Интернет. Воспользовавшись услугами UPS Logistics Group, Ford сможет сократить время
|09.07.1999
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Компания "ТЕЛЕ-СЕРВИС" завершила проект по созданию информационной сети для Ford Motor Company
объявляет о завершении проекта по созданию единой информационной сети российского представительства Ford Motor Company. Как отмечается в пресс-релизе "ТЕЛЕ-СЕРВИС", руководство представительств
Ford Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:
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