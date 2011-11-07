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Ford Motor Company Форд Мотор Компании

Ford Motor Company - Форд Мотор Компании

СОБЫТИЯ

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07.11.2011 Navteq становится поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company

ания Navteq становится эксклюзивным поставщиком карт для навигационной системы Sync MyFord Touch от Ford Motor Company. По условиям соглашения, Navteq является поставщиком картографических данн
26.07.2007 «Пирит» поставит компьютеры для «АвтоПассажа»

Компания «Пирит» выбрана поставщиком компании «АвтоПассаж», официального дилера «Ford Motor Company/Форд Мотор Компании». Развивая свою сеть, компания «АвтоПассаж» открывает

10.02.2005 "Форд" выиграл суд с российским киберсквоттером

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск компании Ford Motor Company к гражданину России, являющемуся на момент подачи иска администратором дом
01.08.2000 Ford Motor намерена снабдить свои автомобили системами беспроводной связи при поддержке Qualcomm

Компания Ford Motor анонсировала заключение договора с Qualcomm, целью которого является снабжение автомобилей системами беспроводной связи. Реализация этого проекта будет происходить посредством совмес
31.07.2000 Ford Motor начала раздачу персональных компьютеров своим служащим

Представитель Ford Motor подтвердил намерение корпорации предоставить бесплатно персональные компьютеры всем 375 тысячам своих служащих. Эта операция может длиться довольно долго по причине высоких налогов и
18.05.2000 Ford Motor заключила договор поставки с e-Steel

Компания Ford Motor заключила многолетний договор поставки с онлайновым рынком, специализирующимся на рынке сталей, e-Steel. Таким образом, e-Steel возьмет на себя всю организацию и осуществление постав
10.02.2000 Cisco создаст совместное предприятие с Ford Motors и Oracle

В среду компании Ford Motor Co. и Oracle Corporation заявили о том, что Cisco Systems присоединится к ним в ка
03.02.2000 Ford Motor будет следить за транспортировкой своих машин через Интернет

С целью сократить время транспортировки автомобилей с завода до дилера или покупателя, фирма Ford Motor заключила договор с United Parcel Service, который позволит ей перевозку машин отслеживать через Интернет. Воспользовавшись услугами UPS Logistics Group, Ford сможет сократить время

09.07.1999 Компания "ТЕЛЕ-СЕРВИС" завершила проект по созданию информационной сети для Ford Motor Company

объявляет о завершении проекта по созданию единой информационной сети российского представительства Ford Motor Company. Как отмечается в пресс-релизе "ТЕЛЕ-СЕРВИС", руководство представительств

Публикаций - 192, упоминаний - 252

Ford Motor Company и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 42
Oracle Corporation 7074 27
Cisco Systems 5372 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Intel Corporation 12811 16
Yahoo! 3726 12
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Dell EMC 5180 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 9
Apple Inc 13156 8
Qualcomm Technologies 1974 7
HP Inc. 5883 7
SAP SE 5601 6
Lenovo Motorola 3566 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 6
Rambus 246 6
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 5
AOL Inc - America Online 1883 5
Verizon - WorldCom 501 5
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Honeywell 309 4
AT&T Inc 1726 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
HPE - Juniper Networks 460 4
Applied Materials 305 4
Microsoft Office Division 9 3
Qualcomm Wingcast 6 3
ИСБ Ангел 3 3
Ford 435 74
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 51
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 36
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 29
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 19
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
Volkswagen Group - VW 308 10
Honda Motor Company - HND 240 10
BMW Group 482 8
Renault Groupe 166 8
Merrill Lynch 454 8
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 7
Volkswagen Audi Group 232 7
eBay Inc 1640 6
Charles Schwab 89 5
Delta Air Lines - авиакомпания 90 5
Hyundai Motor Company 436 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Volvo Cars 262 5
McDonald’s - Макдоналдс 220 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Coca-Cola Company 261 5
Mazda Motor Corporation 73 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 5
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 5
Аконит НПО 18 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
Связной ГК 1401 4
Boeing 1031 4
Bank of America - Банк Америки 271 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Caterpillar - 93 4
АЛИДИ - ALIDI 23 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 3
Boeing Commercial Airplanes - BCA 8 3
Катрен НПК 21 3
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 8
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
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США - Калифорния 4829 6
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 11
CNET Networks - CNET News 1643 10
Bloomberg 1627 9
Dow Jones - MarketWatch 334 5
Mercury Center 309 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 4
Forbes - Форбс 1002 2
NYT - The New York Times 1100 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
AP - Associated Press 2007 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
SiliconValley.com - SV.com 239 2
MSNBC - телеканал 89 1
Huffington Post 34 1
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Verge - Издание 619 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ZDnet 663 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Information 83 1
Fortune 211 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
ComputerWorld 144 1
Blocks & Files 14 1
GeekWire 13 1
GigaOM 71 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Internet Stock Report 994 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
S&P 500 565 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Gartner - Гартнер 3658 4
Fortune Global 500 295 4
Bear Stearns 79 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
Forrester Research 834 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Forbes Global 2000 50 2
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
Fortune Global 50 11 1
NDP 53 1
DaraTech 5 1
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 3
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Universitaire Te Antwerpen - University of Antwerp - Антверпенский университет - Университет Антверпена 16 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
Uppsala University - Uppsala universitet - Университет Уппсалы - Уппсальский университет 21 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 26 1
СПбУТУиЭ - Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 2 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Подмосковные Вечера 7 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
StopHateForProfit - НетНенавистиРадиВыгоды 1 1
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