Toyota Camry


СОБЫТИЯ

19.12.2025 «Авто.ру» впервые подвел персональные итоги года для пользователей и про них 1
22.10.2025 Рынок аренды автомобилей в России: какие города показывают наибольший рост? 1
09.09.2025 «Авито Авто»: машины с пробегом за год подешевели на 5,9% 2
05.05.2025 «Авито Авто»: пользователи стали на 61% чаще интересоваться автокредитами 1
11.04.2025 До Луны и обратно: теперь с «Делимобилем» можно посмотреть на звезды 1
13.02.2025 «Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом 2
09.12.2024 «Авито Авто»: предложение на автомобили с пробегом дороже 1,5 млн рублей за год выросло более чем на треть 2
26.11.2024 Хакеры научились взламывать беспилотные авто, чтобы наезжать на пешеходов 1
11.11.2024 На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога 1
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry 1
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
07.12.2022 Лучшая техника в стиле ретро: выбираем подарки на Новый год 1
13.12.2021 Хозяевам автомобилей Toyota придется купить подписку, чтобы завести мотор 1
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП 1
20.08.2021 Audi и Toyota закрывают заводы и радикально сокращают выпуск авто из-за дефицита чипов 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.11.2020 МТС повысила эффективность наружной рекламы с помощью Big Data 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
19.09.2017 «Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео 1
19.09.2017 Яндекс представил автомобильную интеллектуальную платформу «Яндекс.Авто» 1
28.04.2014 Новая Toyota Camry получит беспроводную зарядку 2
13.02.2014 Toyota отзывает 1,9 млн Prius из-за ошибки в ПО 2
29.05.2013 ИТ-директор МВД и его замы отчитались о доходах 1
07.06.2012 Навигация по лентам 1
23.09.2005 Спрос на гибридные автомобили Toyota увеличился после урагана Катрина 1
13.09.2005 Ford и Honda представили гибридные автомобили 1
12.03.2003 Во Владивостоке мобильник используют как средство борьбы с угонами автомобилей 1
12.03.2003 Во Владивостоке мобильник используют как средство борьбы с угонами автомобилей 1
28.08.2001 MSN и AOL Time Warner заработают $160 млн. на рекламной кампании "Тойоты" 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

Toyota Camry и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8471 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 2
Casio 334 1
Unitree Robotics 8 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
X Corp - Twitter 2908 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Sony 6636 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Google LLC 12276 1
OpenAI 381 1
Nvidia Corp 3740 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 17
Hyundai Motor Company 419 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1315 8
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 7
Ford 424 5
BMW Group 466 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 5
Volkswagen Group - VW 301 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 2
Honda Motor Company - HND 238 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 170 2
Веста 52 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Warner 535 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Li Auto - LiXiang 7 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Tesla Motors 428 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Toyota - Lexus 82 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Volkswagen Audi Group 225 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 45 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 222 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 6
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10340 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1353 1
WPC - Wireless Power Consortium - Консорциум Беспроводной энергетики - Консорциум беспроводной электромагнитной энергии - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 34 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1838 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 1
APE - Monkey’s Audio формат кодирования цифрового звука без потерь 76 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 115 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 983 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 1
Avito - Авито авто 67 8
BMW X - серия кроссоверов 26 4
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 4
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 4
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 3
Яндекс.Авто 46 3
KIA Rio Hatchback 22 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 309 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1009 3
Volkswagen Polo 15 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 27 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 79 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Toyota Corolla 7 2
Mitsubishi Pajero 4 2
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 2
Hyundai Creta - кроссовер 7 2
Toyota Prius 49 2
Яндекс.Навигатор 111 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 50 2
Skoda Rapid 6 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 1
Ford Focus - Компакт-кар 28 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Toyota Highlander 3 1
Nissan Qashqai 18 1
GM Cadillac 30 1
Tesla Model S 77 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
LG Nexus - серия смартфонов 30 1
Apple Lossless - Apple Lossless Encoder, ALE - Apple Lossless Audio Codec, ALAC - открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества цифровой музыки 34 1
Sony Walkman 285 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Ford Escape Hybrid 11 1
Volkswagen Tiguan 4 1
Иванов Вадим 7 3
Василевский Андрей 20 3
Пилипенко Александр 1 1
Орлов Сергей 28 1
Илькевич Сергей 2 1
Посаженников Андрей 5 1
Калашников Дмитрий 8 1
Клименко Михаил 1 1
Ивашкин Юрий 1 1
Фахрутдинова Гульжан 9 1
Баринова Светлана 2 1
Докучаева Анастасия 3 1
Зарембо Илья 5 1
Jurgen Rittersberger - Риттерсбергер Юрген 1 1
Тумкин Андрей 8 1
Никитин Игорь 18 1
Раков Ярослав 51 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Лопаткин Герман 104 1
Вольфсон Игорь 16 1
Проскурин Дмитрий 4 1
Снегирев Александр 9 1
Рыскаль Вадим 2 1
Махонов Александр 31 1
Ляшенко Сергей 29 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Матвеев Денис 6 1
Степанов Николай 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 17
Япония 13556 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Южная Корея - Республика 6866 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 2
Германия - Бавария 71 1
Германия - Бавария - Ингольштадт 12 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 1
Россия - СФО - Омская область 732 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 861 1
Россия - УФО - Курганская область 582 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Россия - ДФО - Магаданская область 483 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 1
Америка - Американский регион 2188 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1434 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Европа 24649 1
Малайзия 898 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1348 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6251 2
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 59 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Бережливая поликлиника 6 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Аренда 2584 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 94 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 426 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1870 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Times 648 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
The Verge - Издание 592 1
Reddit 359 1
Tom’s Hardware 520 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
