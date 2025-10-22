Разделы

Рынок аренды автомобилей в России: какие города показывают наибольший рост?

Рост популярности аренды автомобилей, в первую очередь наблюдается в отдаленных регионах России. Увеличение аренды, в сезоне 2025 (май, июнь, июль, август) по сравнению с предыдущим годом зафиксировано в следующих городах: Волгоград (+72%), Сочи (+42%), Махачкала (+16%) и Минеральные воды (+15%). Примечательно, что в этом году, в числе популярных моделей, автомобили комфорт-класса, а не эконом, как годом ранее: Chery Arrizo 8, KIA K5, Toyota Camry и Chery Tiggo 7 Pro Max. Об этом CNews сообщили представители сервиса RexRent.

Аренда автомобилей в отдаленных регионах России становится все более востребованным и удобным сервисом для местных жителей. В этих городах аренда автомобилей часто становится приоритетным выбором, поскольку она позволяет избежать значительных затрат на содержание и обслуживание собственного автомобиля, предоставляя гибкость в использовании транспорта.

Директор компании RexRent, которая входит в ГК «Флит» (группа «Инсайт Лизинг»), Евгений Мелехин: «Спрос на аренду автомобилей в России продолжает расти, и мы видим этот тренд как в крупных городах, так и в удаленных регионах. Аренда стала не только удобным, но и экономически выгодным вариантом для пользователей, которые хотят воспользоваться автомобилем на короткий срок без необходимости нести все расходы на его обслуживание. Мы уверены, что в ближайшие годы спрос на аренду вырастет на 20-25%, что потребует развития инфраструктуры и обновления автопарков, чтобы удовлетворить запросы пользователей».

